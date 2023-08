Ingo Appelt: Warum er sich oft für andere Männer schämt

Berühmt geworden ist Ingo Appelt mit Gags unterhalb der Gürtellinie und gezielten Tabubrüchen. Auch, wenn er es mit 56 Jahren etwas ruhiger angehen lässt, ist sein Vokabularium an Schimpfwörtern immer noch berüchtigt. Ein Blatt vor den Mund genommen hat der Stand-up-Kabarettist und Comedian schließlich noch nie. Er ist und bleibt ein Bad Boy, wie er auch seinem neuen Programm „Startschuss“ beweist, das nun in den Wühlmäusen Premiere feiert. Bestens gelaunt erzählt er im Gespräch, warum er sich für seine Geschlechtsgenossen schämt und weshalb ihn das Publikum hemmungslos hassen darf.

Herr Appelt, wie in Ihrem letzten Programm „Staatstrainer“ feiern Sie auch im neuen Solo wieder die Frauen. Ist das Ihr neuer Markenkern?

Ingo Appelt: Nein. Ich haue ja eigentlich auf alles drauf, aber in den 32 Jahren, die ich schon auf deutschen Bühnen stehe, war ich immer eher ein Männerkritiker. Meine Frau meinte neulich, ich müsste mir unbedingt „Barbie“ angucken, weil der Film genau mein Thema wäre. Nämlich Männer, die sich schwertun, mit dem Leben klarzukommen. Also die ganzen beleidigten Kerle.

Warum sind weite Teile des vermeintlich starken Geschlechts Ihrer Meinung nach so aufgebracht?

Früher mal war der Mann der große Held, der Eroberer, Krieger und Meister. Jetzt bist du quasi Dienstleister im häuslichen Bereich im Auftrag deiner Frau. Auch als Werbezielgruppe sind Männer nur in der Pornografie und bei Kriegsspielen am PC relevant. Ansonsten nicht mehr. Was gut ist. Ich mag es ja, wenn man Männer nicht wahnsinnig ernst nimmt und ihren Bedürfnissen nicht mehr so gerecht wird. Ich musste mich oft genug für meine Artgenossen schämen. Weil mein Stiefvater Profifußballer war, vor allem früher im Stadion. Dort findet man diese grölenden Männer mit ihren Schals. Immer total besoffen. Dann legen sie für Fußball auch noch eine irre Emotionalität an den Tag, dass ich dabei nur denken konnte: Ihr habt sie noch alle? Komische Typen.

Sie sind ja dafür bekannt, live auf der Bühne inflationär zu fluchen und mit Ihren Pointen immer wieder unter die Gürtellinie zu zielen. Bewerten Frauen und Männern diesen Stil unterschiedlich?

Ich habe das Gefühl, je derber es wird, desto eher sind die meisten Frauen dabei. Die Männer gucken immer um Erlaubnis fragend zu ihnen rüber: „Darf ich?“ Die Frauen hingegen lachen einfach los. Man denkt immer, die Frauen seien so anständig und zurückhaltend. Sind sie gar nicht. Aktuell sind meist mehr Frauen als Männer im Publikum. Sogar ganze Frauengruppen.

Integriert in Ihr neues Programm ist das Gratis-Seminar „Betreutes Hassen mit Ingo Appelt“. Was hat es damit auf sich?

Einerseits gibt es die Nervensägen, die mit ihrer Wokeness fordern, dass alles super korrekt sein muss. Auch sprachlich. Andererseits muss das Columbiabad dicht gemacht werden, weil es eine Menge Leute gibt, die total ­respektlos sind. Zwischen diesen Extremen stehen 80 Prozent der Bevölkerung und sind schwer ­genervt. Die fragen sich, was hier eigentlich los ist. Für die mache ich eine Art Aggressionstherapie und lasse mich von ihnen ­auspfeifen. Die Zuschauer haben viel Spaß daran, einfach mal die Sau rauszulassen.

Trainiert Comedy da die Resilienz?

Ja. Was momentan wichtiger denn je ist. Ob du Fernsehen guckst, Zeitung liest oder im Internet unterwegs bist: Alle machen dir Angst, weil Alarmismus angesagt ist. Man wird in Angst und Schrecken versetzt. Der Klimawandel tötet uns, die KI ersetzt uns. Wir müssen eine Wärmepumpe kaufen und alles ist irre. Dabei ist die Welt besser als noch vor zwanzig Jahren. Aber wir stehen alle da und rufen Hilfe, Hilfe, Hilfe! Da muss doch mal einer den Leuten die Angst nehmen, ihren inneren Schweinehund mal rauslassen und spazieren führen. Das macht die Comedy. Nicht nur ich. Das erlebe ich überall, wo Comedians auf der Bühne stehen. Ich sehe, dass es den Leuten gut tut, einfach mal zu lachen und die Welt nicht zu ernst zu nehmen. Das macht sie locker.

Warum haben Sie Ihr Programm „Startschuss“ genannt?

Ich habe 1992 angefangen und jetzt das Gefühl, es ist wie damals. Die Menschen sind in Aufruhr durch die ewige Angststarre, die durch die Wokeness entsteht. Als Comedian komme ich ja aus den Neunzigern, als alles lockerer und lustiger wurde. Auch die Sprache. Jetzt darfst dieses und jenes nicht sagen, essen, trinken, kaufen, fahren, denken oder wählen. Überall Verbote. Da fühle ich mich natürlich berufen zu sagen, jetzt erst recht.

Sie sind bekannt dafür, auf der Bühne total inkorrekt zu sein. Früher war das normal für Kabarettisten und Comedians. Heute schickt man schon mal eine Triggerwarnung voraus. Wie gehen Sie mit Political Correctness, Cancel Culture und Gendern um?

Auf der Bühne kann ich Gott sei Dank damit umgehen, wie ich will. Das gilt leider nicht für das Fernsehen. Das wird alles kontrolliert und jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Da werden meine Beiträge auch gern mal ­geschnitten. Das ist im Moment einfach so. Eine echte Plage. Es gibt bei den Sendern Menschen, die Drehbücher und Texte auf politische und sprachliche Korrektheit hin prüfen und umschreiben. Das mag in Teilen richtig sein. Es geht mir persönlich aber total auf den Sack.

Was stört Sie besonders daran?

Das Leben ist nicht so, wie diese Menschen es gern auf dem Papier hätten. Nur, weil ich Menschen mit Migrationshintergrund sage, geht die Ausländerfeindlichkeit nicht zurück. Im Gegenteil. Es wird alles dadurch vieles schlimmer und führt zu einer immer größeren Intoleranz und Aufsplitterung. Es reicht nicht Vegetarier zu sein. Besser man ist Veganer. Wem das noch immer nicht genug ist, der wird Frutarier und isst Dinge, die vom Baum fallen. Das Leben radikalisiert sich in allen Bereichen. Egal, was du tust, egal, was du sagst.

Comedian Ingo Appelt.

Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Wie humorlos ist unsere Gesellschaft eigentlich heutzutage?

Eine gute Frage. Ich erlebe tatsächlich eine starke Humorlosigkeit im öffentlichen Diskurs, weil er total politisiert ist. Ich komme ja aus der politischen Arbeit und bin deshalb Comedian geworden, weil mir das damals schon zu humorlos war. Ich war bei der SPD aktiv und bei der IG Metall. Die haben alle so gesprochen wie die Befürworter der Wokeness heute. Das ist nicht neu. Auch da durftest du nicht alles sagen. Sonst wurdest du von den Linken in die rechte Ecke gestellt und umgekehrt. Wenn du gewisse sprach­liche Regeln nicht befolgen ­wolltest, wurden dir einfach ­Dinge unterstellt. Als ich Comedian geworden bin, hatte ich auf einmal die Freiheit, zu sagen und zu denken, was ich wollte. Jetzt holt mich meine Vergangenheit wieder ein. Als würden überall Funktionäre stehen.

Ist Ihnen das tatsächlich schon mal passiert?

Ja, bei einer Veranstaltung stand auf einmal eine Lehrerin vor der Bühne, neben sich ein Flipchart, auf dem stand: „Lieber Ingo, wir wünschen uns ein niveauvolleres Programm von dir“. Ich habe ihr gesagt: „Wenn du nicht mal eine halbe Stunde Ingo Appelt aushältst, was sieht es dann bei deinen Schülern aus?“ Das ist doch total intolerant, Menschen nicht so zu nehmen, wie sie sind. Damit bremst man andere komplett aus.

Ist diese Erwartungshaltung, dass auf der Bühne nur das gesagt wird, was als korrekt empfunden wird, der Grund dafür, dass mancher junger Comedian oder Kabarettist recht seicht daherkommt?

Das ist unterschiedlich. Ich erlebe Comedy-Newcomer, die eher unpolitisch sind und auf der Bühne nur etwas über sich, Mama und Papa oder ihre Frau erzählen. Eine Grundhaltung, die impliziert, dass man eh nichts ändern kann. Mich stört diese Form von Resignation. Auf der anderen Seite gibt es die kabarettistischen Funktionäre, also die Klima- oder Tieraktivisten, die so hochpolitisiert, streng und von sich überzeugt sind, dass sie den Leuten auf die Nerven gehen.

Sie schaffen ja nun Abhilfe mit Ihrem Programm. Wie gehen denn die Zuschauer danach raus?

Erleichtert und glücklich. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich frage auch vorher: „Wollen wir politisch korrekt sein?“ Und es heißt immer: „Nein, heute nicht!“ Hinterher bedanken sich viele Zuschauer bei mir, weil sie so viel lachen konnten. Das hat den therapeutischen Effekt des Loslassens und ist ein echtes Gemeinschaftserlebnis.