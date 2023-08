The Cord feiert seinen zweiten Geburtstag

Das The Cord auf dem Euref-Campus in Schöneberg reiht sich ein in die Menge der Restaurants, denen Corona zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Eigentlich sollte das Restaurant im November 2020 öffnen, doch der Lockdown sorgte für Stillstand. So feiert das The Cord mit Thomas Kammeier, dem Gastronomischen Leiter auf dem Euref-Campus, sowie Küchenchef Florian Peters erst im Jahr 2023 das Zweijährige, und zwar im Rahmen eines Sunday Special, die regelmäßig stattfinden.

Im Mittelpunkt stehen festliche Klassiker mit Aromen aus dem Süden. „Wir servieren neben Austern und Kaviar Hummer aus Helgoland. Das ist Luxus aus Norddeutschland, der ganz selbstverständlich für Festtagsstimmung sorgt“, sagt Florian Peters.“

Auf dem Programm stehen Karftoffel-Blini mit Kaviar, Kalbsrücken mit Crostini, Rinder-Tatar auf Pumpernickel sowie Austern, Hummer, Adlerfisch, Lamm-Karree und einiges andere. Auch bei der Jubiläumsfeier können die Gäste an den Stationen das Team nach Tricks und Tipps zur Zubereitung der Spezialitäten und zur Auswahl der Zutaten befragen. Das Sunday Special am 20. August 2023 – von 16:00 bis 21:00 Uhr – kostet 135 Euro pro Person und kann ab sofort online gebucht werden: https://www.opentable.de/r/restaurant-the-cord-berlin