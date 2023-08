Tanz im August in Berlin: Wenn Bewegungen auf TikTok viral gehen

Die 35. Ausgabe von Tanz im August zeigt 18 Kompanien an elf Orten in der ganzen Stadt. Ein Überblick über einige Highlights.

Virtuosität ist längst nicht mehr zentrales Ziel im zeitgenössischen Tanz – aber überlegene Körperbeherrschung spielt stets eine Rolle. Erleben lässt sich das bei der 35. Ausgabe des Festivals Tanz im August, die ab Mittwoch 18 internationale Kompanien an elf Veranstaltungsorten präsentiert. Weit gespannt sind die inhaltlichen Interessen: Von Umwelt und Ausbeutung, dem kulturellen Erbe bis zum Einfluss sozialer Medien reichen die Anliegen. Sichtbar wird, was Künstler anderer Nationen beschäftigt.

Dorothée Munyaneza, die 2017 mit „Unwanted“ eine ergreifende Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda bei Tanz im August gezeigt hat, widmet ihr Solo „Toi, moi, Tituba“ Frauen und ihren vom Kolonialismus bestimmten Lebensgeschichten. Tituba, eine karibische Sklavin, die in den Hexenprozessen von Salem im 17. Jahrhundert verfolgt wurde, spielt ebenso eine Rolle wie die guayanische Ururgroßmutter der französischen Philosophieprofessorin Elsa Dorlin.

Virtuelle Inhalte prägen unsere Wirklichkeit, zeigt das Ballet national de Marseille (La)Horde mit „Age of content“, das vom Sommerfestival in Hamburg nach Berlin reist. Tänze, die auf TikTok viral gegangen sind, überlagern sich in der rasanten Choreographie mit Zitaten aus Actionfilm oder Videospielen. Das Verhältnis von individuellem Vorankommen und gemeinschaftlicher Bewegung beschäftigt Anne Teresa de Keersmaeker, deren Karriere seit Beginn mit Berlin verbunden ist. Können wir in unserer zunehmend gespaltenen Gesellschaft und im Angesicht der Klimakrise eine gemeinsame (Aus-)Richtung finden?, fragt sie in „Exit Above after the tempest“.

Vielgelobt und international gefragt ist auch Trajal Harrell, dessen Kompanie am Schauspielhaus Zürich ansässig ist. Der von ihm erfundene Tanz „The Romeo“ soll, wie Shakespeares stürmisch bis in den Tod Liebender, den Widrigkeiten des Daseins trotzen. Einen Aufbruch zu neuer Energie und Lebensfreude nach den Pandemie-Jahren regt Serge Aimé Coulibaly an. Feiert das Dasein, lautet die Botschaft seines mitreißend virtuosen “C la vie”.

Welche Ähnlichkeiten er zwischen der Folklore Portugals und urbanen Tanzstilen wie Hip-Hop gefunden hat, stellt Marco da Silva Ferreira zum Festivalauftakt am HAU1 vor. “C A R C A Ç A” ist, wie etliche der eingeladenen Stücke, dabei zugleich Tanz wie Konzert: Live-Percussion und -Elektronik verbinden den aktuellen Street Dance mit dem historischen Brauchtum. An den Sophiensaelen gastiert das Duo Ginevra Panzetti Enrico Ticconi. Zum sardinischen Cantu a Tenore widmen sie sich der „Insel“ als Ort der Isolation und Selbstbezüglichkeit.

Ihren Auftritt haben bei Tanz im August traditionell auch in Berlin ansässige Choreographinnen. Kat Válastur etwa verbindet in „Strong-Born“ die Tragödie von Iphigenie mit einem archaischen griechischen Ritual. Der Forderung nach einem Opfer – Iphigenies Vater Agamemnon tötete sie für günstigen Wind auf dem Weg in den Trojanischen Krieg – setzen die Tänzerinnen den Drang nach Rebellion und Widerstand entgegen. Ein bewegendes Spektakel verbindet sich auch hier mit einem inhaltlichen Anliegen: das ist, was den Tanz als unbestreitbar zeitgenössische Kunstform prägt.