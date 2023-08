Eine amerikanische Jugend-Bigband der Extraklasse

Berlin. Unter dem Label NYO Jazz tritt beim Jugendorchester-Festival Young Euro Classic im Konzerthaus am Gendarmenmarkt eine Jugend-Bigband der Extraklasse auf. Zusammengesetzt ist sie aus handverlesenen Highschool-Schülerinnen und -Schülern aus US-Bundesstaaten aller geografischen Richtungen. Kann Jazz immer noch die Funktion sozialen Kitts in diesem zerrissenen Land haben?

Dies wird die Hoffnung gewesen sein, als im Jahr 2018 in der New Yorker Carnegie Hall erstmals die Ausschreibung für diese aus High-School-Bigbands handverlesene Formation stattfand: Ethnisch vielfältig, divers auch unter Einbeziehung von behinderten Schülerinnen und Schülern und somit repräsentativ für die Gesellschaft sollte sie sein. An diesem Sonntagabend wird der Inklusionsgedanke besonders sichtbar in Gestalt des jungen Pianisten José André Montaño, der, blind und im Rollstuhl scheinbar nicht der Gesten seiner Hände mächtig, mit seinen feinsinnigen Improvisationen ebenso fasziniert wie alle anderen Mitglieder der Band jeweils auf ihre Art.

Die Bedeutung als kulturelles und soziales Leuchtturmprojekt unter Leitung des Star-Trompeters und Bandleaders Sean Jones und unter Begleitung der Jazz-Sängerin Dee Dee Bridgewater ist im Konzerthaus offensichtlich. Jones leitet die Band auch an diesem Abend im Konzerthaus vor den Augen und Ohren eines neugierigen Berliner Publikums aller Generationen.

In New York wird Jazz von jungen Leuten auf der Straße gespielt

Apropos Generationen: Jazz-Stars aus den USA haben sich in Deutschland vermutlich seit langem daran gewöhnt, dass sie sich vor allem kenntnisreichen Zuhörenden der älteren Generation gegenübersehen. Diesen eigentümlichen kulturellen Unterschied zu den USA thematisiert auch die Patin des Abends, die Hörfunk-Moderatorin Marion Brasch, die sich an ihre erste Reise nach New York 1990 erinnerte und überrascht feststellte, dass Jazz dort tatsächlich auf der Straße gespielt und gehört wird – von jungen Menschen!

Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater mit der Jugend-Bigband NYO New York im Konzerthaus Berlin.

Foto: Kai Bienert / MUTESOUVENIR

Wer den Verve, die Virtuosität und die Fantasie erlebt, mit denen die jungen High-School-Spitzenmusikerinnen und -musiker an Trompeten, Posaunen, Saxofonen, Schlagzeug und Klavier bei Young Euro Classic gemeinsam die Klassiker der Jazzgeschichte interpretieren, der erinnert sich sofort: Diese Klassiker von Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Nina Simone oder Wayne Shorter sind in allen Generationen von US-Musikbegeisterten gelebte musikalische Gegenwart. Ihre Phrasierung, ihre legendären Impros träufeln nicht nur Profi-Musikern ins Blut, sobald sie erstmals ein Instrument in die Hand nehmen.

Nur so ist die phänomenale Performance der jugendlichen Truppe unter Bandleader Jones an diesem Abend erklärbar. Musikmachen als kulturelle, alltägliche Praxis: In der sehr institutionalisierten Musikszene Deutschlands würde man sich von solch informeller Alltäglichkeit oft mehr wünschen. Nur gemachte Musik als Alltag, als selbstverständliche Gefühlsäußerung führt dazu, dass ein hohes musikalisches Niveau in der Breite einer Gesellschaft geschätzt wird.