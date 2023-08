Guido Cantz verrät das Geheimnis seiner platinblonden Haare

Guido Cantz gehört seit drei Jahrzehnten zu den bekanntesten und beliebtesten Entertainern Deutschlands. Die rheinische Frohnatur hat nicht nur Erfolgs-TV-Shows wie „Verstehen Sie Spaß?“, „Die Montagsmaler“ oder „Für immer Kult“ moderiert, der 51-Jährige ist auch ein ausgewiesener Kenner der Fernsehlandschaft. Jetzt nimmt der Kölner in seinem neuen Comedy-Solo „Das volle Programm – Ich sehe was, was du nicht siehst“ sieben Jahrzehnte TV-Geschichte live auf der Bühne der Wühlmäuse humorvoll auseinander. Im Gespräch verrät Guido Cantz, was er am Fernsehen überhaupt nicht mag. Außerdem überlegt der platinblonde Comedian, was geschehen würde, wenn er seine Haare mal nicht färben lassen würde.

Herr Cantz, was war die Initialzündung für Ihr neues Bühnenprogramm?

Guido Cantz: Ich wollte die Dinge zusammen bringen, die mich beruflich seit über 30 Jahren beschäftigen: Bühne und Fernsehen. Es geht darum, was man da sehen kann, was ich selber gemacht habe und was mich in meiner Kindheit dazu bewogen hat, ins Fernsehen zu wollen.

Spiegelt sich das auch auf der Bühne wider?

Ohne zu viel zu verraten, habe ich mir zwei Träume erfüllt, die auf den großen Monitoren, die in meiner Show auf der Bühne stehen, als Einspieler zu sehen sind. Zum einen verwandele ich mich in eine Fernsehansagerin, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne. Zum anderen wollte ich unbedingt mal in einem Nachrichtenstudio sitzen. Genauer gesagt, bei der „Tagesschau“. Auch dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Den Beweis bringe ich mit.

Heute guckt ja eigentlich keiner mehr wirklich viel lineares Fernsehen. Ist das Streamen auch Teil des Programms?

Ja, definitiv. Ich gebe zu, dass ich bis vor ein, zwei Jahren um 20 Uhr immer noch gesagt habe: „Jetzt kommt die Tagesschau.“ Oder jeden Sonntag um 20.15 Uhr: „Jetzt kommt der Tatort.“ Ein wichtiger Termin für meine Frau und mich. Mittlerweile bin ich allerdings eher ein Mediatheken-Gucker und Streamer.

Was muss man denn heute als TV-Star machen, um im Zeitalter des Streamings mit großen Shows des linearen Fernsehens beachtet zu werden?

Das wird sicherlich nicht einfacher. Lineares Fernsehen ist eher etwas für die Älteren. Ich habe letztlich gelesen, das statistische Durchschnittsalter liegt beim ZDF bei 65 Jahren, bei der ARD bei 64 Jahren. Mit über 50 zähle ich mich langsam dazu. Oder meine Eltern, die noch eine Fernsehzeitschrift haben. Darüber rede ich auch im Programm. Die jungen Leute kennen das ja zum Teil gar nicht mehr. Die „Hörzu“ ist für mich noch ein Begriff. Mein 13-jähriger Sohn hingegen hat mich gefragt: „Warum heißt eine Fernsehzeitschrift ,Hörzu‘ und nicht ,Schauhin‘, Papa?“ Das wurde dann erst mal gegoogelt ... Ich glaube aber schon, dass man in Kombination mit Social Media auf lineares Fernsehen aufmerksam und so Sendungen durchaus auch für die Jüngeren interessant machen kann.

Guido Cantz stellt bei den „Wühlmäusen“ ein neues Programm vor.

Foto: WühlmäuSE

Ihr Comedy-Solo heißt im Untertitel „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Worum geht es dabei denn eigentlich genau?

Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle etwas über die Dinge hinter den Kulissen, die man als Zuschauer nie im Fernsehen zu sehen bekommt. Zum Beispiel die Geschichte von den letzten sieben Minuten vor meiner ersten „Verstehen Sie Spaß?“-Sendung in Halle an der Saale. Da ist mir beim Hände waschen ganz viel Wasser auf meinen blauen Anzug gekommen. Ich dachte, so kann ich auf keinen Fall moderieren. Oder wie es war, als ich weiter moderieren musste, nachdem Stefan Mross bei einer Currywurst-Challenge kollabiert ist.

Ihr Kollege Michael Mittermeier ist 1997 schon einmal in seinem Comedy-Debüt „Zapped“ durch die TV-Kanäle geswitcht. Kennen Sie das Programm?

Ich kenne Michael Mittermeier sehr gut, weil ich mit ihm schon ganz viel zusammen im Fernsehen gemacht habe. Aber von Programm selbst kenne ich nur Auszüge aus dem TV. „Zapped“ hat ihn ja damals richtig bekannt gemacht. Toller Kollege, der sich auch gern mit dem Thema beschäftig. Aber er guckt andere Dinge als ich. Weil ich von Hause aus rothaarig bin, waren die Helden meiner Kindheit Pumuckl und Pippi Langstrumpf. Über sie spreche und singe ich auch.

Sie verbergen es ja sehr gut, dass Sie rothaarig sind. Haben Sie mal überlegt, sich die Haare nicht blond färben zu lassen?

Wir waren gerade im Urlaub. Deshalb hatte ich recht lange keine Möglichkeit zum Friseur zu gehen. Nach ein paar Wochen kommt natürlich die Originalfarbe durch. Meine Frau hat mir gestanden, dass sie mich noch nie so gesehen hat. Wir sind immerhin seit 18 Jahren zusammen und seit 14 Jahren verheiratet. Mein Sohn kennt mich gar nicht anders als gefärbt. Für ihn wäre es ein Kulturschock. Irgendwann mache ich das mal, weil ich es spannend finde. Aber ich gebe zu, ich habe mich an die blonden Haare gewöhnt, die über die Jahre auch ein Markenzeichen geworden sind.

Gibt es eigentlich auch etwas, das Sie am Fernsehen eher gruselig finden?

Fernsehen ist ein Medium, das mich begeistert. Sowohl beim Gucken, als auch vor der Kamera. Schwierig finde ich es aber, wie der Begriff „Star“ heute genutzt wird, der für mich früher positiv besetzt war. Und zwar mit Leuten, die etwas können, oft sogar besser als andere. Ich verbinde ihn mit Peter Alexander, Kurt Felix und Rudi Carrell. Das waren die Stars meiner Kindheit. Ihnen wollte ich nacheifern. Oder jemand wie Udo Jürgens, der mir bei „Verstehen Sie Spaß?“ das Du angeboten hat. Darauf war und bin ich stolz. Der Begriff „Star“ ist aber mittlerweile teilweise anders gelagert. Vor allem mit den Reality-Stars tue ich mich sehr schwer. Da kann ich mich richtig echauffieren.

Wenn man sich Ihre TV-Shows anschaut, haben viele davon Fernsehgeschichte geschrieben. Wie „Verstehen Sie Spaß“ oder „7 Tage, 7 Köpfe“. Echte Klassiker. Warum, glauben Sie, lieben die Zuschauer diese Formate so sehr?

Es ist ja kein Zufall, dass manche Sendungen schon so lange laufen. Sie haben ein interessantes Thema und eine gute Qualität. Die versteckte Kamera ist natürlich deshalb so faszinierend, weil sie sich mit der Schadenfreude auseinandersetzt. Ein Urinstinkt, den wir Menschen in uns haben. Als ich „Verstehen Sie Spaß?“ von Frank Elstner übernehmen durfte, war es mein Ziel, daraus wieder eine Familiensendung zu machen, was wir auch gut hinbekommen haben.

Als Moderator haben Sie ja eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen, als Sie Ihren Vertrag bei „Verstehen Sie Spaß“ nicht verlängerten. Haben Sie den Schritt im Nachhinein bereut?

Nein. Zwölf Jahre „Verstehen Sie Spaß?“ waren ein großer Teil meiner Karriere. Davor habe ich schon den Lockvogel gespielt. Daher verbindet mich mit der Sendung eine sehr lange Zeit. Dann bin ich 50 geworden und es gab die Pandemie, in der man viel darüber nachgedacht hat, wo die Reise hingehen soll. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt noch mal etwas anderes mache und bin froh darüber. „Verstehen Sie Spaß?“ war ein großes Glück. Aber die Dreharbeiten neben meinen Karnevalsauftritten und den Tourneen waren sehr zeitintensiv und meinen Kalender stark ausgefüllt. Jetzt kann ich wieder Dinge machen, die vorher nicht möglich waren. Daher bereue ich diesen Schritt nicht. Ich habe zum genau richtigen Zeitpunkt aufgehört. Ich selber habe Tränen vergossen. Das Team und mancher Zuschauer fanden es schade. Das ist auf jeden Fall besser als wenn es heißt: Den können wir nicht mehr sehen, wann hört der denn endlich auf?

Neben Ihrer TV-Karriere standen Sie immer auch auf der Bühne. Warum stemmen Sie diesen Kraftakt?

Die Bühne war bei mir zuerst da. Ich habe ja schon 1990 relativ früh im Kölner Karneval angefangen, wo ich mich ausprobieren konnte. Das hat mir immer Riesenspaß gemacht. Außerdem wollte ich mich beruflich nicht auf nur ein Standbein verlassen. Daher wird die Bühne immer parallel weiterlaufen. Das ist mir sehr wichtig und erdet mich auch. Beim Fernsehen bekommt man am nächsten Tag die Einschaltquote und die Kritiker schreiben, ob eine Sendung erfolgreich war oder nicht. Auf der Bühne merke ich sofort, wie das Publikum drauf ist und was muss ich machen, damit der Abend funktioniert. Dieser Austausch ist mir sehr wichtig. Ich bin Gott sei Dank niemand, der großes Lampenfieber hat. Mir macht jeder Auftritt Spaß.