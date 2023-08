Literaturfestival: Wie Lavinia Frey mit Wörtern die Welt bewegen will

Berlin. Wir haben uns am Brandenburger Tor verabredet, aber offen gelassen, wo genau eigentlich: Vorderseite? Rückseite? Nordseite? Südseite? Direkt davor? Oder etwas weiter weg, wo sich die Selfieproduzenten tummeln, auch an einem halbverregneten Tag wie diesem? Als ich mein Fahrrad vor der Akademie der Künste ankette, ist mir aus unerfindlichen Gründen klar, dass ich mich jetzt links halten, also die Ecke mit der Botschaft der USA ansteuern muss. Und Tatsache: Da ist auch Lavinia Frey gerade angekommen, die neue Leiterin des internationalen literaturfestivals berlin (ilb). Wir begrüßen uns herzlich, Fotograf Sergej Glanze hat uns auch schon entdeckt. Es kann losgehen.

Auf Motivsuche spazieren wir zunächst durchs Tor und ein paar Schritte in Richtung Reichstag, sind uns aber bald einig, dass Berlins Wahrzeichen im Hintergrund zu sehen sein soll. Es passt ja auch zu gut zum Geist des Literaturfestivals: ein offenes Tor an der Stelle, wo früher die Systeme hart aufeinanderstießen, ein Freiheitssymbol, ein Treffpunkt für Menschen aus der ganzen Welt. Wir schlendern also zurück zum Pariser Platz und sprechen dabei kurz über das Buch, das Lavinia Frey gerade liest: Meron Mendels „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ (Kiepenheuer & Witsch), den Autor wird sie bald persönlich treffen. Wir bleiben vor einer kleinen Sitzbank vor dem Allianz Forum stehen, und während die Bilder gemacht werden, denke ich über die Aufgabe nach, die Lavinia Frey gerade angetreten hat.

Berlin wird zum Zentrum der literarischen Welt

Denn die ist eine große, eigentlich eine riesige. Das ilb, das 2001 vom Kulturmanager Ulrich Schreiber ins Leben gerufen wurde, kann man ruhigen Gewissens als eine der wichtigsten Literaturveranstaltungen weltweit bezeichnen. Zeitgenössische Lyrik hat hier ebenso ihren Platz wie Prosa, Sachbücher, Graphic Novels sowie Kinder- und Jugendliteratur. Seit der ersten Ausgabe waren mehr als 2500 Autorinnen und Autoren aus 120 Ländern beim ilb dabei, und allein mit den prominentesten Namen ließe sich mühelos eine ganze Bibliothek füllen: Swetlana Alexijewitsch, Günter Grass, Herta Müller, Mario Vargas Llosa, Ljudmila Ulitzkaja, Wole Soyinka, Charles Simic und Yasmina Reza sind nur einige davon. Ulrich Schreiber war dabei die Seele und der Motor des Festivals. Jahr für Jahr gelang es ihm, Berlin für elf Tage zum Herz der literarischen Welt zu machen.

Waren zusammen Unter den Linden unterwegs: Morgenpost-Redakteur Felix Müller und Lavinia Frey.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Wir kommen gleich darauf zu sprechen, nachdem sich der Fotograf verabschiedet hat. Wir laufen, wie man so sagt, die Linden herunter, es geht in Richtung Humboldt Forum. Ulrich Schreiber habe die Leitung des Festivals ja nicht freiwillig abgegeben, sage ich und erinnere an die Kritik an seinem Führungsstil, die ihren Weg auch in die Medien fand. Ob sie mit dem Team darüber gesprochen habe. „Man spricht nicht öffentlich über seine Vorgänger“, sagt sie, „das ist eine Praxis, die gute Gründe hat.“ Sie weist auf den Mediationsprozess hin, den es beim Festival gegeben habe – und es ist ihr auch wichtig, die großen Verdienste zu würdigen, die das Festival Ulrich Schreiber zu verdanken hat.

Worin sie jetzt ihre Aufgabe sieht? Sie betrachtet sie systemanalytisch. „Wenn eine Organisation gegründet wird und eine starke Führungsfigur hat“, sagt sie, „dann ist der erste Generationenwechsel wahnsinnig schwierig. Es geht dann darum, etwas entstehen zu lassen, das in sich so stark ist, dass es auch unabhängig von den Menschen, die dort arbeiten, funktioniert.“ Was heißt das konkret? „Es geht um die Frage, wie ich eine Gärtnerin werde“, sagt sie. Aha?

Lavinia Frey erzählt von einem Artikel, den sie dieses Jahr in den „Kulturpolitischen Mitteilungen“ veröffentlicht hat. „In komplexen Systemen sind die hierarchisch organisierten Entscheidungsstrukturen zu langsam und greifen nicht mehr“, heißt es darin. Mit anderen Worten: Ein System wird langsam, wenn wichtige Entscheidungen nur von einer Person getroffen werden können. „Deshalb muss man sich immer fragen“, sagt sie, als wir gerade die Friedrichstraße queren, „ob man die klügsten und erfahrensten Köpfe dabei hat, um diese Entscheidungen zu treffen. Der Job der Leitung besteht darin, das zu organisieren. Deshalb die Metapher mit der Gärtnerin. Ich muss das Umfeld so bereiten, dass es blüht. Dazu gehört auch das Wissen, dass man nirgendwo herumzerren darf, wenn man den Wachstumsprozess beschleunigen will. Die Belastung der Mitarbeitenden ist ein Thema, das wir regelmäßig reflektieren. Ich will nicht alles entscheiden, sondern dafür sorgen, dass gute Entscheidungen getroffen werden.“

An unserer Route liegen praktischerweise einige der Spielstätten des kommenden Literaturfestivals: die Staatsbibliothek zu Berlin, an der wir gerade vorbeikommen, die Bertelsmann-Repräsentanz und, zumindest in Sichtweite, das Collegium Hungaricum an der Dorotheenstraße – und auch das Berliner Ensemble ist nur einen Steinwurf entfernt. Doch darauf wollen wir später noch zu sprechen kommen. Zunächst soll der berufliche Weg von Lavinia Frey das Thema sein, und sie erzählt sehr fröhlich und lebendig davon, während uns der immerzu einsetzende und dann wieder aufhörende Regen eine lustige Choreographie mit Kapuze und Regenschirm auferlegt.

Der Kulturmanager Ulrich Schreiber rief 2001 das internationale literaturfestival berlin ins Leben.

Foto: Sergej.Glanze / FUNKE Foto Services

Choreographie, gutes Stichwort. Lavinia Frey, geboren 1969 in Hamburg, wuchs mit europäischem Pass in der Schweiz auf und ging nach Abschluss des Gymnasiums nach Großbritannien, um an der London Contemporary Dance School eine zeitgenössische Tanzausbildung zu absolvieren. „Dann bin ich zurück und habe an den Universitäten Zürich und Bern Allgemeine Geschichte, Theaterwissenschaften und Philosophie studiert.“ Das Studium konnte sie mit dem Tanz finanzieren, und doch wurde ihr in dieser Zeit immer klarer, dass sie eigentlich mit Texten arbeiten wollte.

Am Zürcher Theater Neumarkt startete sie noch während des Studiums als Regieassistentin. Intendant Volker Hesse wechselte danach bald ans Berliner Gorki-Theater – das Stück, an dem sie mit ihm arbeitete, wurde gleich zum Theatertreffen eingeladen. „Da hatte ich einen guten Einstieg ins Berufsleben. Nach dem Studium habe ich noch am Schauspielhaus Zürich assistiert und war dann zehn Jahre als freie Regisseurin tätig. Ich habe sehr intensiv an der Schnittstelle zwischen Theater und Tanz gearbeitet, auch in Berlin. Dann wurde ich Mutter und stieg aus dem Theaterbetrieb aus, weil das Leben mit Kind für mich damit nicht zu vereinbaren war.“ Das war 2002.

Das Programm des Festivals wurde verdichtet und fokussiert

Wir sind gerade an der frisch sanierten Staatsbibliothek Unter den Linden vorbeigekommen und thematisch kurz zum kommenden Literaturfestival zurückgesprungen. Lavinia Frey schwärmt von der Zusammenarbeit mit Generaldirektor Achim Bonte und weist auf die Fülle der Veranstaltungen zwischen dem 6. und 9. September hin: Navid Kermani und Ilija Trojanow, Maxim Biller, Norman Ohler und Irene Vallejo werden im Humboldt-Saal zu erleben sein, ein Abend ist der deutsch-iranischen Poesie gewidmet, und am Sonnabend, 9. September, wird hier die große Ehrengala für Ulrich Schreiber stattfinden. Lavinia Frey sagt, dass sie mit ihrem Team das Programm des Festivals ein wenig verdichtet und fokussiert habe. Doch wer die Website des ilb studiert, stößt noch immer auf eine reichhaltige Fülle.

Aber wir waren ja noch gar nicht in der Gegenwart angekommen. 2002, erzählt Lavinia Frey, „hatte ich das Riesenglück, Karin Graf kennenzulernen.“ Die erfolgreiche Literaturagentin „suchte jemanden, der mehr aus Autorinnen und Autoren machen kann, als zwischen zwei Buchdeckeln möglich ist“. Es ging um Veranstaltungen rund um das Thema Literatur, auch als Geschäftsmodell. „Wir haben dann in zehn gemeinsamen Jahren eine Agentur gehabt: Graf & Frey. Wir haben unzählige Formate ins Leben gerufen und umgesetzt. Als das Festival lit:potsdam gegründet wurde, waren wir maßgeblich daran beteiligt. 2014 und 2016 haben wir die europäische Schriftstellerkonferenz mit Tilman Spengler, Mely Kiyak, Nicol Ljubić und Antje Rávik Strubel unterstützt. Und noch vieles andere mehr.“

Dann rief das Humboldt Forum, das passenderweise genau jetzt an der anderen Straßenseite auftaucht. „Kulturstaatsministerin Monika Grütters suchte jemanden, der den kulturellen Betrieb aufbaut“, sagt Lavinia Frey. „Mein Job war zweierlei. Einerseits den Betrieb und die Strukturen aufzubauen: Ich habe innerhalb von zwei Jahren 80 Menschen dort angestellt, die zu großen Teilen immer noch dort arbeiten. Und andererseits habe ich an der Governance mitgearbeitet, im engen Austausch mit den Gründungsintendanten Hermann Parzinger, Horst Bredekamp und Neil MacGregor.“ Mit der Amtsübernahme von Generalintendant Hartmut Dorgerloh gab es einen Betriebsübergang. Lavinia Frey übernahm die Abteilung Programm und Projekte, die die temporären Ausstellungen, die künstlerischen Veranstaltungen und Fragen, die mit der Geschichte des Ortes zu tun haben, verantwortet.

Mit dabei beim Literaturfestival: Schriftsteller Navid Kermani.

Foto: Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Wir machen kehrt und gehen wieder Richtung Brandenburger Tor. Lavinia Frey hat in ihrer Zeit am Humboldt Forum auch als Kuratorin gearbeitet, unter anderem für die Veranstaltungen mit Gastausstellungen zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts 2019. Sie sagt, dass sie sehr viel gelernt habe in dieser Zeit – auch etwas, das beim Kuratieren dieses und der kommenden Literaturfestivals wichtig sei. „If you do it for me without me, it’s against me“, habe ihnen George Abungu gesagt, der ehemalige Direktor der Nationalmuseen in Kenia und Berater des Humboldt Forums. „Das heißt: Ihr könnt hier nichts tun, ohne von Anfang an mit denjenigen, um die es geht, zusammenzuarbeiten.“

Darin liegt nicht weniger als eine Neudefinition kuratorischer Praxis, wie sie sich in Deutschland und Europa im Geist des Kolonialismus eingebürgert hat. Insofern ist zum Beispiel die Ausstellung „Ts’uu – Zeder“ im Humboldt Forum, die sich mit dem Zusammenleben von Baum und Mensch in den kanadischen Küstenregenwäldern befasst, etwas wirklich Neues: „Sie wurde von Anfang an mit Menschen aus der Community der Haida Gwaii entwickelt. Das ändert alles und bringt vollkommen neue Perspektiven ins Spiel.“

Diesen Gedanken hat sie mit zum ilb genommen, das in diesem Jahr mit 130 Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus mehr als 40 Ländern wieder seine Internationalität unter Beweis stellen wird. Nur ein Beispiel von vielen ist der afghanische Schriftsteller, Dramaturg und Kurator Taqi Akhlaqi, der zwei Veranstaltungen zu seinem Heimatland kuratiert. In der Planungszentrale unweit des Ernst-Reuter-Platzes werden gerade die letzten Details festgezurrt. Sieben Menschen arbeiten ganzjährig für das ilb, während der Festivalzeit steigt diese Zahl natürlich kontinuierlich an. Schon jetzt, nur wenige Wochen vor dem Start, sind es 20 Personen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist Schirmherrin des Literaturfestivals.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Und einiges ist diesmal neu. Zum Beispiel ist erstmals in diesem Jahr mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) eine Schirmherrin dabei, sie wird das ilb am 6. September zusammen mit Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße eröffnen – unter anderem, muss man sagen, denn es steht auch eine Rede der italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri auf dem Programm. Lavinia Frey freut sich darüber hinaus besonders, dass sie Kulturstiftung der Länder zur Unterstützung der Sektion Kinder- und Jugendliteratur gewinnen konnte. Die Begeisterung, die beim oft zuerst skeptischen jungen Publikum im Lauf der Veranstaltungen entstehe, beschreibt sie als große Glückserfahrung.

Lavinia Frey möchte das ilb künftig noch stärker als internationale Dialogplattform nutzen, den Austausch mit den Communitys in der Stadt intensivieren, zu kuratierten Austauschformaten gelangen, das Festival auch ganzjährig auf Videoplattformen wie YouTube präsent halten: „Dann entsteht ein Netzwerk der Nachhaltigkeit, sowohl in ökologischer als auch inhaltlicher Hinsicht“, sagt sie. Aber zunächst freut sie sich auf die bevorstehenden Tage im September: „Wenn alle da sind. Diese Stimmung, wenn die Menschen miteinander reden, einem hier ein Licht aufgeht und dort ein Funke überspringt.“ Man kann sich das gut vorstellen und wünscht sich dafür weniger Regen als am heutigen Tag. Wir verabschieden uns herzlich.

