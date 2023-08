Verbotene Liebe im Doppel

Das ZDF zeigt zwei Serien nach Sally Rooney, aber nur auf Neo und in der Mediathek: „Normal People“ und „Conversations with Friends.

Berlin. Eigentlich sind sie füreinander bestimmt. Marianne (Daisy Edgar-Jones) und Connell (Paul Mescal) sind in ihrer irischen Kleinstadt die Besten an der Schule. Sie denken ähnlich. Anders als ihre Mitschüler. Und tauschen immer mal Blicke, im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof. Aber während Connell allseits beliebt ist, ein Teamplayer auch im Sport und von den Mädchen umschwärmt, ist Marianne eine Außenseiterin.

Schnippisch, kühl, nie um eine patzige Antwort verlegen. Weshalb sie von den Mitschülern gemieden und auch gemobbt wird. Und dann ist da noch der Klassenunterschied: Marianne stammt aus reichem, wenn auch zerrüttetem Elternhaus, Connell aus eher bescheidenen Verhältnissen. Seine Mutter putzt im Hause von Mariannes Mutter.

„Normal People“: Zwei Königskinder, die nicht zusammen kommen

Aber da er die Mama manchmal von der Arbeit abholt, stehen sich die beiden dann auch in Mariannes Zuhause gegenüber. Und es macht Zoom. Der Beginn einer leidenschaftlichen Liebe. Die aber dennoch geheim bleiben soll. Weil Connell Angst hat, dass auch er sonst künftig in der Schule gemieden werden könnte. Ein Versteckspiel, das Marianne tief verletzt. Weshalb sie nicht nur Connell, sondern gleich die ganze Schule verlässt. Mitten im letzten Schuljahr.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ist die ewige und immer gültige Geschichte von den zwei Königskindern, die nicht zusammen kommen können, weil die Wasser viel zu tief sind. Und auch die Verhältnisse, sie sind halt nicht so. Aber dann treffen sich die beiden in Dublin als Studenten wieder.

Lesen Sie auch: Medienboard-Chefin Kirsten Niehuus über die Folgen des Hollywood-Streiks

Nach „Normal People“ dufte Daisy Edgar-Jones gleich noch eine schüchterne Außenseiterin in einer anderen Bestsellerverfilmung spielen: „Der Gesang der Flusskrebse".

Foto: dpa

Nun ist es Marianne, die ihren Weg gemacht hat, die von allen geschätzt wird und im Mittelpunkt steht. Während Connell sich an der Elite-Uni, an das er nur durch ein Stipendium gekommen ist, unwohl fühlt unter all den Kindern reicher Eltern. Ein Underdog, ein Außenseiter, der keinen Anschluss findet. Und die einzige Bekannte hier ist weiter entfernt denn je. Und längst anderweitig liiert. Die Kräfteverhältnisse von intro- und extrovertiert haben sich verkehrt.

Durch „Normal People“ wurden beide Hauptdarsteller zu Stars

Die Serie „Normal People“, die nach dem gleichnamigen Bucherfolg von Sally Rooney von der britischen BBC mit dem US-Streamingdienst Hulu produziert wurde, hat seit ihrem Start 2019 viel Kritikerlob eingeheimst. Wegen seines Einfühlungsvermögens. Der eindringlichen, aber nie aufdringlichen Inszenierung. Und dem starken Spiel seiner Hauptdarsteller.

Die wurden durch diese Serie beide zu Stars. Daisy Edgar Jones übernahm danach die Hauptrolle in „Der Gesang der Flusskrebse“, noch so eine Bestseller-Adaption um eine schüchterne, aber leidenschaftliche Außenseiterin. Paul Metcalf drehte danach „Aftersun“, ein Drama um ein Mädchen und ihren jungen Vater, die alle für ein Paar halten.

Lesen Sie auch:Eine große Altersrolle für Fanny Ardant: der Kinofilm „Im Herzen jung“

Für den Film „Aftersun“ war Paul Metcalf sogar für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.

Foto: Mubi

Der Film heimste 2022 zahlreiche Preise ein, Metcalf erhielt sogar eine Oscar-Nominierung. Sie gelten nun als ganz große Nachwuchshoffnung. Edgar-Jones dreht gerade mit Andrew Garfield „Voyagers“ über die himmlische Liebe des Astronauten Carl Sagan. Metcalf spielt in Ridley Scotts Fortsetzung seines Kulthits „Gladiator“. Beide sind damit längst aus dem Normal-People-Status in den Hollywood-Olymp aufgestiegen.

Sally Rooney: Schon mit 26 gelang ihr ein Bestseller - und mit 27 gleich ein zweiter

Nun zeigt das ZDF diese gefeierte Serie. Und auch noch mitten im Sommerloch, wo sonst nur Wiederholungen laufen. Damit soll auch ein jüngeres Publikum bedient werden, das ja eher nicht mehr lineares Fernsehen schaut, und schon gar nicht das als Rentner-Sender verschriene Zweite. Aber wie so oft versteckt dieser Sender eine Prestigeproduktion in sein Spartenprogramm ZDFneo, wo alle zwölf Folgen am 4. August ab 21.50 Uhr hintereinander gezeigt werden, als Futter für Bingewatching-Fans, und danach in der Mediathek abrufbar sind.

Das ZDF setzt sogar noch eins drauf. Und zeigt gleich noch eine zweite Serie nach Sally Rooney: „Conversations with Friends“. Es war 2017 das Romandebüt der irischen Autorin. Und landete gleich auf der Longlist des Man Booker Prize und der Shortlist des Dublin Literary Awards. Die damals 26-Jährige war damit schlagartig bekannt. Und legte nur ein Jahr später mit „Normal People“ schon ein weiteres Buch nach, das noch stärker war und zahlreiche Preise gewann. Und schon galt Rooney als die neue Stimme der Generation Y.

Lesen Sie auch:Kostja Ullmann über die düstere Zukunftsdystopie „Paradise“ auf Netflix

Wahlverwandtschaften: Das Ex-Paar Bobbie (Sasha Lane) und Frances (Alison Oliver) und das Ehepaar Nick (Joe Alwyn) und Melissa (Jemima Kirke, v.l.) in „Conversations with Friends“

Foto: ZDF

Kein Wunder, dass die BBC auf den literarischen Shooting Star aufmerksam wurde. Dabei wurde „Normal People“ 2020 zuerst verfilmt, aber zwei Jahre später dann auch „Conversation with Friends“. Beide wurden im selben Format produziert, in zwölf halbstündigen Folgen, bei beiden schrieben Rooney und die Dramatikerin Alice Birch das Drehbuch, bei beiden inszenierte Lenny Abrahamson, die für das Horrorkammerspiel „Raum“ 2016 den Regie-Oscar gewann, je sechs Folgen.

„Conversations with Friends“ variiert das Thema der Liebe, die nicht sein darf. Setzt dem aber noch eins drauf. Weil es hier nicht um eine Zweier-, sondern gleich um eine Vierer-Konstellation geht. Die junge Frances (Alison Oliver) war mal mit ihrer besten Freundin Bobbi (Sasha Lane) liiert und macht mir ihr gemeinsam Poetry-Slam.

Bei diesem Sally-Roony-Doppelaufschlag ist ein gewisses Schema zu erkennen

Dabei wird die Autorin Melissa (Jemima Kirke) auf sie aufmerksam. Die gefeierte Frau flirtet ganz offen mit Bobbi, während Frances sich von Melissas Mann Nick (Joe Alwyn) angezogen fühlt. Was sie zutiefst verwirrt, weil sie noch nie so für leinen Mann empfunden hat.

Ein Liebes-Quartett und Bäumchen-wechsle-dich-Spiel also, Goethes „Wahlverwandtschaften“ nicht unähnlich. Wobei Melissa und Nick eine leidenschaftliche Affäre beginnen, die aber verheimlicht werden soll. Bis Melissa alle in das sommerliche Ferienhaus ihrer Literaturagentin einlädt – und die Gefühle nicht länger im Verborgenen bleiben.

Lesen Sie auch:Die erste Anthologie-Serie der ARD: „Die nettesten Menschen der Welt“

Sie wurde schon mit 26 eine Bestsellerautorin: Die Irin Sally Rooney.

Foto: dpa

„Conversations with Friends“ wird nur zwei Tage nach „Normal People“, am 6. August, ebenfalls am Stück auf ZDFneo gesendet, aber nur häppchenweise in die Mediathek gestellt. Wie um den Sally-Rooney-Appetit zu verlängern. Bei dem Doppelaufschlag erkennt man indes doch eine Art Schema, nach dem die irische Autorin verfährt. Ihr erstes Buch schrieb sie noch als Literaturstudentin in Dublin. Und genau das sind auch ihre Figuren, in beiden Romanen.

„Normal People“ ist als Buch wie als Serie den „Conversations with Friends“ überlegen

Beide Male geht es um unsichere Identitäten und eine Liebe im Verborgenen, die auch eine erste Liebe ist: hie das buchstäbliche erste Mal, da das erste Mal mit einem Mann. Und in beiden finden die jungen Frauen ihren Weg, während die Männer in Depressionen verfallen. Das wirkt ein wenig reißbrettartig. Und die Ähnlichkeit unterstreichen die Serienmacher noch, weil beide Male der Wendepunkt in Folge Vier passiert.

Beide Serien können nun entdeckt werden: als Erstaufführungen im deutschen Free-TV. „Conversations with Friends“ erleidet als Serie indes das gleiche Schicksal wie als Buch. Es kommt nicht ganz an „Normal People“ heran. Letzterer aber ragt aus dem Serien-Allerlei der Streamingangebote leuchtend hervor.