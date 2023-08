Tempodrom: Nile Rodgers & Chic bringen Berliner Fans zum tanzen

Berlin. Die Hüften kreisen lassen und das Tanzbein schwingen sind Pflicht, wenn der Godfather des Disco-Funks höchstpersönlich fragt: "Berlin, Are you ready to Party?!" Ein kurzes Fanal aus Bläsern und Gitarre erklingt, bevor der Abend richtig durchstartet. Und zwar mit dem Megahit „Everybody Dance“.

Überhaupt haben ziemlich viele Songs das Wörtchen "Dance" im Titel. Unüberhörbar das Motto des Konzerts von Nile Rodgers & Chic im fast ausverkauften Tempodrom. Wer hierher gekommen ist, will ja auch die Disco-Ära wieder aufleben lassen. Die schillernden Outfits überlässt man allerdings Rodgers und seinen zwei Sängerinnen, die sich wie weiland Baccara für jeweils ein rotes und ein weißes Schlauchkleid entschieden haben. Und selbstredend geben die neun Musiker dazu den passenden Rhythmus für einen krachenden Disco-Abend vor. Niemand kann dabei stillstehen. Auch in den Rängen hält es die Zuschauer nicht auf den Plätzen.

Lesen Sie auch: Zeitreise in die Achtziger - Soft Cell im Tempodrom

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das kongeniale Duo schrieb, produzierte und spielte auch für Stars wie David Bowie, Madonna und Duran Duran.

Der legendäre Musiker und Ausnahme-Gitarrist, der dieses Jahr seinen sechsten Grammy gewonnen hat, heizt von Beginn an ordentlich ein mit Chic, dessen einziges Originalmitglied er noch ist. Mit dem Bassisten Bernard Edward gründete Nile Rodgers 1976 diese absolut stilbildende und wegweisende Formation in Sachen Populärmusik. Das kongeniale Duo schrieb, produzierte und spielte nicht nur für Chic, sondern auch für Stars wie David Bowie, Madonna und Duran Duran.

Viele der Songs sind längst moderne Klassiker. Rodgers hat sie eigens für seine Band Chic noch mal produziert. Daher erstrahlen sie jetzt in elektrisierend-funkigen Versionen. Diana Ross wird dabei gleich ein ganzes Set gewidmet. Darunter ihr Klassiker "Upside Down". Auch die Chartbreaker der Sister Sledge wie und "He's The Greatest Dancer" und "We Are Family" funkeln mit satten Beats. Performt von der sensationellen Sängerin Kimberly Davis, die so begnadet soulig ist, dass der große Nile Rodgers huldigend vor ihr in die Knie geht. Sängerin Folami indes übernimmt die Leadstimme bei den Popsongs. Wie Madonnas "Material Girl", das dadurch deutlich gewinnt.

Auch interessant: Grammy-Awards: Deutsche Gewinner, Kategorien, Preisgeld

Rodgers feiert das Leben und die Musik auf seine groovende Weise

Dass er auch ein echter Entertainer ist, beweist der 70-Jährige mit seinen Plaudereien zwischen den weltbekannten Songs. Rodgers feiert das Leben und die Musik auf seine groovende Weise. Wie er sich fühlt, das zeigt und zelebriert er mit dem von ihm produzierten Daft-Punk-Song „Lose Yourself to Dance“.

Der 70-jährige New Yorker, geboren 1952 in der Bronx, bestritt seinen ersten Job als Musiker übrigens noch wenig hitverdächtig als Gitarrist in der Studio-Band der „Sesamstraße“. Heute ist er längst berühmt für sein vom Jazz inspiriertes, so lässiges Akkordspiel mit rasend schnellen Licks.

Natürlich darf an so einem Abend auch der Disco-Kracher „Le Freak“ nicht fehlen. Der Tophit von Chic wurde weltweit über sieben Millionen Mal verkauft. Heute noch ein Dancefloor-Klassiker, der sichtlich allen Spaß macht.

Mehr zum Thema: