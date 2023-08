Young Euro Classic: Klassische Musik im Konzerthaus

Im Konzerthaus steht das Festival Young Euro Classic an. Ein Gespräch über den Krieg in Europa und Musik in Kriegszeiten.

Das Festival Young Euro Classic geht in seine 24. Auflage – und prägt den musikalischen Sommer in Berlin. Das vom Deutschen Freundeskreis europäischer Jugendorchester e. V. im Jahr 2000 ins Leben gerufene Festival beginnt in diesem Jahr mit einem transkontinentalen Auftakt mit Orchestern aus Asien, Kuba, den USA und Deutschland. Ein Gespräch mit Leiterin Gabriele Minz.

In Berlin öffnet das Festival Young Euro Classic seine Pforten im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, wenn das Sommerloch die absolute Talsohle erreicht hat. Das sind die Menschen seit über 20 Jahren gewohnt. Ist es auch in diesem Jahr so?

Gabriele Minz: Ja, es werden wieder 18 Konzerte – aber der Festival-Zeitraum ist etwas länger als in anderen Jahren. Wir haben einige konzertfreie Tage. Das hat keine konzeptionellen, sondern allein organisatorische Gründe, denn die Jugendorchester müssen um ihren Auftritt in Berlin herum ihre Tourneen planen. Sonst würden die Anreisekosten zu hoch und auch der ökologische Fußabdruck. Das gilt gerade für den Eröffnungsabend mit dem Asian Youth Orchestra. Dieses Orchester kommt mit Musikerinnen und Musikern aus zwölf asiatischen Regionen: Macao, Japan, Singapur, Malaysia, Thailand, Hongkong, Taiwan, China, Vietnam, Sri Lanka, Südkorea und Usbekistan.

Das Orchester mit Sitz in Hongkong zählt Regionen auf, aus denen die Musiker zusammenkommen, nicht Länder. Young Euro Classic kann sich entsprechenden politischen Diskussionen vermutlich kaum entziehen...

Wir haben uns immer auch als politisches Festival verstanden – das kennzeichnet Young Euro Classic. Wir sind durchaus stolz darauf, dass wir es in früheren Jahren zum Beispiel geschafft haben, junge Künstlerinnen und Künstler aus verfeindeten Ländern wie zum Beispiel Aserbaidschan und Armenien, wo man aufeinander geschossen hat, zu einem bi-nationalen Ensemble zusammenzubringen.

Das European Union Youth Orchestra unter Leitung von Gustavo Gimeno beim Young Euro Classic 2022.

Foto: Guido Werner

Gilt dies auch in Hinblick auf die Ukraine und Russland?

Was möglich und sinnvoll ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Russische und ukrainische Musikerinnen und Musiker eine Bühne teilen zu lassen, ist zur Zeit nicht möglich. In der Vorbereitung des Festivals mussten wir insbesondere bei den Ukrainern feststellen, dass der Krieg nicht nur für sie vieles verändert hat, sondern auch für die Menschen aus ihren Nachbarländern. Als Antwort darauf haben wir in diesem Jahr ein „Festival im Festival“ mit dem Titel „Courage in Concert“ konzipiert, das mit Mitteln der Lotto Stiftung Berlin ermöglicht wurde. Musiker und junge Schreibende aus der Ukraine selbst, aber auch aus Estland, Georgien und Usbekistan, den „Nachbarn des Krieges“, wirken bei diesem Festivalschwerpunkt mit.

Die Musizierenden werden sich auch jenseits der Musik über diese Themen verständigen. Haben Sie den Anspruch, das zu moderieren?

Wir hörten im letzten Jahr, dass sich etwa Mitglieder des ukrainischen Jugendorchesters fragten, ob man seinen Beruf in diesen Zeiten tatsächlich im Kulturbereich suchen sollte – oder ob man stärker Stellung beziehen, womöglich sogar an die Front gehen müsste. Grundlegende Fragen der Lebensgestaltung. Deshalb sollen in diesem Festival Gespräche und Begegnungen, gemeinsames Musik-Machen ermöglicht werden. Eine kammermusikalische Akademie wurde ins Leben gerufen, in der fünf junge Orchestermitglieder aus jedem dieser vier Länder einen Beitrag leisten: Sie erarbeiten einerseits ein klassisches Programm, andererseits widmen sie sich Komponisten ihrer jeweiligen Länder. Um den nationalen Traditionen Rechnung zu tragen, wird jeweils ein länderspezifisches Instrument mit einbezogen, für Usbekistan ist es zum Beispiel die Oud.

Man spricht davon, dass sich die Erwartungen des Publikums nach der Pandemie stark gewandelt haben. Wie tragen Sie diesem Umstand Rechnung? Wie wollen Sie Publikum zurückgewinnen?

Nun, der Kartenvorverkauf läuft gut. Darüber hinaus versuchen wir, Familien gezielter anzusprechen, die eigentlich wegen Beruf und Kinderbetreuung kaum Zeit für Konzertbesuche haben. Wir bieten Veranstaltungen zum Mitmachen an: Man kann Instrumente ausprobieren. Jugendliche können an einer Podcast-Produktion über das Festival teilnehmen. Darüber hinaus präsentieren wir in einem Matinéekonzert von Kindern für Kinder die Ergebnisse einer deutsch-französischen Kooperation zwischen dem Education-Projekt „El Camino“ in Südfrankreich und der Paul-Hindemith-Musikschule in Neukölln.

Nächstes Jahr feiern Sie das 25-jährige Jubiläum von Young Euro Classic. Worüber denken Sie zur Zeit in der Konzeption des Festivals nach?

Young Euro Classic hat als Markenkern die klassische europäische Musiktradition. Und so soll das auch bleiben. Aber gerade in diesen von vielen schwierigen Herausforderungen geprägten Zeiten wird überdeutlich: Wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir wollen deshalb im nächsten Jahr stark über unseren europäischen Tellerrand hinausblicken. In der klassischen Musiktradition Indiens etwa stehen kleine Ensembles im Mittelpunkt – und das Konzertereignis folgt in jeder Hinsicht anderen Regeln. Obertongesang aus der Mongolei konnten wir schon 2014 vorstellen – und das Interesse ist groß. Young Euro Classic hat ein langjährig aufgebautes Netzwerk mit indischen, chinesischen, japanischen, amerikanischen, russischen oder südafrikanischen Partnern – und wir müssen unsere Kontakte zu Festivals in Deutschland auch nutzen, um weitere Auftrittsmöglichkeiten außerhalb Berlins zu befördern. So können wir dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck einer weiten Reise klein zu halten.

Konzerthaus am Gendarmenmarkt, 4.-27. August. Informationen: young-euro-classic.de