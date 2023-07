Grebe in der Waldbühne: Kurzer Schreckmoment für Zuschauer

Rainald Grebe singt am Samstagabend (29. Juli) beim Konzert „Halleluja Berlin“ in der Berliner Waldbühne.

Berlin. Das „Halali“ der Jagdbläser erklingt so wunderschön, dass wirklich jedem in der Waldbühne das Herz aufgeht. Bis Rainald Grebe mit einem „Das Reh ist tot, die Sau ist tot“ reingrätscht. Was die heimelige Stimmung leicht untergräbt. Egal. Dafür wird es so richtig lustig. Wofür man dankbar ist. Denn es gab diesen dramatischen Moment um kurz vor halb acht, also eine halbe Stunde nach Konzertbeginn, da dachte man, es sei alles aus und vorbei.

Franz Schumann, der sonst an den Reglern sitzt und dafür sorgt, dass bei Grebes Live-Auftritten alles glatt läuft, war vor das Publikum getreten. Mit dem dezenten Hinweis, dass ein Desaster unmittelbar bevorsteht, wenn er sich auf die Bühne begeben muss. Und tatsächlich berichtete er, man habe geprobt, was das Zeug hält, doch Rainald Grebe sage nun: „Ich kann es nicht.“

Grebe leidet seit Jahren an Vaskulitis

Die über 10.000 Zuschauer in der halb gefüllten Waldbühne legten in diesem Moment quasi synchron die Stirn in Sorgenfalten. Schließlich leidet der Kabarett-Star seit einigen Jahren an einer Kleingefäß-Vaskulitis, hatte deshalb schon mehrere Schlaganfälle. Doch dann poppt auf der Leinwand ein Bild auf: Rainald Grebe mit seinem legendären Indianerschmuck im Krankenbett, der von Helfern auf die Bühne gebracht wird. Und zwar im wattierten Morgenmantel und im Pyjama, damit er jederzeit wieder ins Bett hüpfen kann.

Der Jubel ist grenzenlos. Wobei Grebe alle auffordert, ordentlich zu feiern. Vor, auf und hinter der Bühne. „Es könnte meine letzte Nacht sein“, verkündet er. An diesem Abend holt er nämlich mit „Halleluja Berlin“ die schon vor zwei Jahren geplante Sause zu seinem 50. Geburtstag nach. Was er beim Konzert zu seinem Vierzigsten vor zwölf Jahren in der Waldbühne versprochen hatte. Nun legt er mit 52 Jahren leicht verspätet mit seiner Band, der Kapelle der Versöhnung, mit „Volkslieder singen“ los. Der Auftakt zu einem echten musikalischen Spektakel. Rainald Grebe scheint es von Song zu Song besser zu gehen. Auch, wenn er sich nach dem Lied „Multitasker“ erst mal eine kleine Herzdruckmassage geben lässt.

Gegen Ende rockt Grebe mit der Band richtig los

Danach wird er in einen Schreibtischstuhl verfrachtet. Von belaubten Bühnenhelfern. Man ist ja in der Waldbühne. Wer glaubt Grebe schwächelt, der irrt. Jetzt rockt er mit der Band richtig los. Performt „20. Jahrhundert“. Singt: „Ich habe noch mit dem Füller geschrieben und mit Münzen telefoniert. Hat es mir geschadet?“ Die Älteren im Freiluftrund schwelgen dabei in seligen Erinnerungen.

Aber natürlich hat sich Rainald Grebe auch bei seinem zweiten Waldbühnen-Gig wieder viele Freunde und Kollegen mitgebracht. Darunter die fabelhafte Anna Mateur mit ihrem abgründigen Humor und ihrer Wahnsinnstimme, Puppenspieler René Marik, ein Streichquartett, den Chor der Charité und viele weitere Musiker. Die Zuschauer feiern sie alle mit riesigem Applaus. Star der Show ist und bleibt aber natürlich der großartige Rainald Grebe.