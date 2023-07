Kultursommerfestival: Performance auf dem Teufelsberg

Berlin. Es ist ein Ort mit umwerfendem Charisma, den Milena A. Kraft für die Performance gefunden hat. Das fängt ja schon beim Namen an: Der Teufelsberg im äußersten Westen der Stadt hat seinen Namen vom nahe gelegenen Teufelssee – und der wiederum heißt wohl so, weil sich an seinem Ufer einmal ein urzeitlicher Kultort befand. Aber das ist es nicht allein. Da sind die Abhörstationen, von den Amerikanern einst zur Überwachung des Ostens installiert – heute geht durch ihre zerfetzten Planen der Wind. Da sind die riesigen Wandgemälde, die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt hier hinterlassen haben. Und da ist natürlich der weite, freie Himmel, unter dem sich die ganze Stadt ausbreitet.

Lesen Sie auch:Das sind die Höhepunkte des Kultursommerfestivals

Wenn es diesen Ort nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, so gut scheint er für die Performance geeignet, die Milena A. Kraft und ihr 14-köpfiges Team hier am kommenden Montag im Rahmen des Kultursommerfestivals aufführen werden. Schon im Titel klingt an, dass hier Grenzen überwunden werden sollen: „Alchemy_Part I And II_Subversive Tenderness“ heißt das etwa halbstündige Ereignis, das an diesem Abend zweimal zu sehen sein wird – bei gutem Wetter auf der großen Terrasse der Aussichtsplattform, bei schlechtem in den Innenräumen des weitläufigen Geländes, die eine er größten Street-Art-Ausstellungen der Welt beherbergen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Charme des Ruinösen: Der Sichtschutz der Radome ist durchlöchert.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Die Idee war sehr intuitiv“, sagt Milena A. Kraft. „Ich bin selbst freie Künstlerin, und mir war es wichtig, verschiedene Kunstformen zu verbinden. Gleichzeitig fand ich es spannend, dass jede teilnehmende Person ihre Geschichte, ihre Herkunft, ihre Kunstform beiträgt.“ Das Kollektiv plant und probt seit Mai eine interdisziplinäres Arbeit aus Literatur, Tanz, Musik, Bühnen- und Kostümkunst.

Der Brite Jamal Sterrett und die Rumänin Cristina Negucioiu werden in einem von Milena A. Kraft und VOJD gestalteten Bühnenraum tanzen. Die Kostüme stammen von der Koreanerin Sojin Park. Eli Wewentxu und CHAT1 (Sebastian Seeger und Marius Rehmet) werden einen Klangteppich weben, und die Spoken Word Performerin, Schriftstellerin und Fotografin Awa Faridah Ndiaye wird einen Text vortragen. Wovon er handelt? „Er ist mehr oder weniger biografisch“, sagt sie beim Treffen auf dem Teufelsberg. „Ich habe eine gemischte Identität: Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater stammt aus dem Senegal. Der Text erforscht diese Seiten meiner Herkunft und ist auch eine Kritik an patriarchalen und kolonialen Strukturen. Es ist ein Stück über Heilung. Die Bilder des Poems handeln von einem Garten.“

Die ehemalige Abhörstation beherbergt eine der größten Street-Art-Ausstellungen der Welt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Das wiederum passt sehr gut zu dem, was man hier, am Teufelsberg, beobachten kann – überall werden die Gebäude, einst Sinnbilder für die Blockkonfrontation im Kalten Krieg, von der Natur zurückerobert, macht sich Kreativität breit, wo früher einmal Bürokratie und Misstrauen herrschten. Im Rahmen des Kultursommerfestivals entfällt die sonst für das Areal fällige Eintrittsgebühr. Die Karten für die Performance waren im Internet schnell vergriffen, aber an der Abendkasse sind noch welche erhältlich.