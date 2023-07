Kommentar Berlinale: Zurück in die Zukunft - Ein Gastbeitrag

Berlin. Die Berlinale muss rigide sparen und hat deshalb kürzlich verkündet, nicht nur das Programm um fast ein Drittel der Filme zu reduzieren, sondern auch zwei Sektionen ganz zu streichen: die Seriensparte Berlinale Series und die Nachwuchsfilme der Perspektive Deutsches Kino. Produktionen aus diesen Reihen sollen künftig in andere Sektionen integriert werden. Alfred Holighaus, der die Perspektive einst gegründet und lange geleitet hat, ist über diese Entscheidung empört. Ein Gastbeitrag

Alfred Holighaus

Die Geschichte der Berlinale-Sektion „Perspektive Deutsches Kino“ ist untrennbar mit der Geschichte eines beachtlichen und viel beachteten Neustarts der Berlinale zu Beginn des Jahrtausends verbunden. Im Sommer 2001 hockte Dieter Kosslick mit seinem Team aus neuen und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Potsdamer Str. 5 und diskutierte das programmatische Konzept für die Zukunft der Berlinale unter seiner Leitung. Eine Zukunft, in der das Festival, das bis dahin 50 Wochen im Jahr um Berlin kreiste wie ein Satellit um den Mond, um im Februar für ein paar Tage zu landen, die Stadt zur ständigen Station machen wollte.

Eine Zukunft, in der die Welt des Kinos Ehrengast in Berlin sein sollte, aber die Berliner Welt kein Zaungast. Eine Zukunft, in der sich Gastfreundschaft zu einem kreativen Kriterium entwickeln sollte und das Programm zur filmkünstlerischen (und nicht selten auch politischen) Delikatesse.

„Ein attraktiver und innovativer Bestandteil eines der größten Filmfestivals der Welt“

Mir fiel in diesem Kontext die Aufgabe zu, den deutschen Film vom Katzentisch des Festivals weg zu holen. Das bedeutete, die schon vorhandene Präsenz im Panorama, im Forum und beim damaligen Kinderfilmfest im Schulterschluss mit den Sektionsleiterinnen und -leitern weiter zu pflegen. Es bedeutete aber auch das Bemühen um eine sichtbare und dauerhafte Präsenz der heimischen Kinematografie im Wettbewerb. Genau das sollte nicht nur durch zwingende, originelle, mutige und manchmal kontrovers aufgenommene Einladungen deutscher Filme geschehen (im ersten Jahr waren es gleich vier). Es sollte auch eine programmatische Perspektive entwickelt werden.

Diese Perspektive wurde dann selbst zum Programm. Und das brachte praktischer Weise seinen Namen gleich mit. Das Programm sollte und konnte erzählen, dass es sich lohnt, auch auf den deutschen Film zu setzen, weil er Talente, Ideen und Überraschungen zu generieren in der Lage war. Im Laufe der Jahre, die natürlich ohne den Kommunikations- und Kuratorinnen-Schatz Linda Söffker nicht denkbar sind (sie hat mich begleitet und nach acht Jahren bravourös abgelöst), wurde das Programm zu einem Ort, an dem sich junge Talente des deutschen Films erkannt und wohl fühlen konnten.

Gleichzeitig wurden sie sehr ernst genommen: Sie waren offizieller Teil eines internationalen Programms. Sie waren attraktiver und innovativer Bestandteil eines der größten Filmfestivals der Welt. Die Perspektive war ein Schaufenster für den deutschen Film. Dieses gewährte – in einem numerisch begrenzten, stilistisch aber offenen Rahmen – den Blick in die potenzielle Zukunft des deutschen Kinos. Und – wenn es gut lief – in seine Potenz.

Das war ein Geschenk des Festivals an die Branche und gleichzeitig eine belastbare Hypothek auf die Zukunft wichtiger Teile des Programms. Alles andere ist Polemik, die das wertvolle Eigenleben (also auch die Lebendigkeit) eines Festivals zwischen Fachpublikum und hochinteressierter Öffentlichkeit ignoriert oder nicht (wahr-) haben will.

Es hilft, Namen zu nennen – alle nicht mehr wegzudenken aus der Filmwelt

Da hilft es, Namen zu nennen. Namen von Filmschaffenden, die ihre ersten und frühen Arbeiten in der Perspektive präsentierten. Namen von Regiekräften wie Nicolette Krebitz („Wild“) , Dietrich Brüggemann („Kreuzweg“), Michael Koch, Sonja Heiss („Wann wird es endlich wieder so wie es nie war“), Thomas Stuber, Benjamin Heisenberg, Nora Fingscheidt („Systemsprenger“) und Julia von Heinz („Und morgen die ganze Welt“), die alle später im Wettbewerb der Berlinale oder von Venedig auftauchten.

Oder Namen wie Johannes Naber, Soleen Yusef, Robert Thalheim, Robert Schwentke, Friederike Jehn, Florian Schwarz, Stefan Schaller, Lars Jessen, Alain Gsponer, Pola Beck, Franka Potente, Mehmet Akif Büyükatalay und die unermüdliche Annekatrin Hendel. Alle nicht wegzudenken aus einer Welt von Künstlerinnen und Künstler, die kreativ aus der Dichotomie von Film und Fernsehen lebt und sich darüber selbst sehr viel mehr bewusst ist, als es die Apologeten einer monokausalen Erklärung der Krise des deutschen Films wahrhaben wollen.

Die Streichung der Perspektive Deutsches Kino aus einem Programm, das irgendwann wohl zu gastfreundlich war und objektiv zu groß ist, ist – ebenso objektiv betrachtet – keine kuratorische Katastrophe. Aber sie ist auf jeden Fall und in jeder Beziehung billig.

Und der Hinweis auf die Möglichkeit, dass die Kandidatinnen und Kandidaten dieses Programms ihre jeweiligen Plätze ja in den übrig gebliebenen Sektionen (zu denen bemerkenswerterweise auch eine Sektion gehört, die neu dazu kam und ihren Sinn noch sucht!) finden könnten, grenzt angesichts des grundsätzlichen Anspruchs an die Reduktion des Angebots an Hohn.

Alfred Holighaus ist Development Executive bei Real Film Berlin. Er fungiert ehrenamtlich als Vorstand Talentfilm beim Kuratorium junger deutscher Film und ist Mitbegründer der Initiative Forum Talentfilm Deutschland. Von 2002 bis 2010 leitete er bei der Berlinale die Perspektive Deutsches Kino.