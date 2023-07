Oli P.: Das sind die Bilder aus seinem Leben

Matthias Reim und Thomas Anders waren Helden meiner Jugend”, sagt Oliver Petszokat. In Spandau habe es damals ein Lokal gegeben, das er häufig mit seinen Eltern besuchte. Dort gab es eine Jukebox, in die er immer wieder Geld warf, um die Bee Gees und Matthias Reim zu hören. “Das sind einfach Wahnsinnsinterpreten”, findet er noch heute. “Und Modern Talking sowieso. Gibt es Epochaleres aus den 80ern?” Dass er Jahrzehnte später mit Reim und Anders gemeinsam auf der Bühne stehen würde, hätte er damals nicht zu träumen gewagt.

Als Jugendlicher war Oliver Petszokat glühender Fan von David Hasselhoff. Die Liebe ging so weit, dass er sich eine Zeile aus “Looking for Freedom” auf den Rippenbogen tätowieren und ein Replikat des “Knight Rider”-Autos K.I.T.T. bauen ließ. 2018 wurde er von Florian Silbereisen in dessen Show “Heimlich – die große Schlagerüberraschung” mit einem gemeinsamen Auftritt überrascht. Sein Glück kann er bis heute nicht fassen. “Er ist einfach mein Ultra-Kindheitsidol!”

Bei Petszokats Frau wurde 2007 ein Gehirntumor diagnostiziert und 2020 entfernt. Über den Prozess haben beide immer wieder auch öffentlich gesprochen. “Pauline ist das wichtig, um anderen Menschen zu helfen, die betroffen sind.” Als Paar in der Öffentlichkeit haben sie zudem nicht in die Defensive kommen wollen und lieber selbst bestimmt, was berichtet wird. Um in der Nähe von Paulines Eltern zu sein, sind sie vor zweieinhalb Jahren zurück nach Berlin gezogen. Auf seinem neuen Album hat Petszokat seiner Frau den Song “Melodie” gewidmet.

Dass die Serie „Alle zusammen – jeder für sich“, in der Petszokat seine erste Hauptrolle spielte, bereits nach einem Jahr wieder abgesetzt wurde, tat seiner Karriere keinen Abbruch. RTL und Grundy UFA waren so überzeugt von ihm, dass sie ihn bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ unterbrachten und eine parallele Musikkarriere planten. Spätestens mit seinem Nummer-Eins-Hit „Flugzeuge im Bauch“ wurde Oli P. zum Teenieschwarm – „Bravo“-Cover und Goldener Otto inklusive. „Aus der Zeit habe ich kaum private Fotos, wir hatten ja keine Smartphones.“

Im Alter von acht Jahren besuchte Petszokat mit seinen Eltern eine Hochzeit und amüsierte sich sehr darüber, dass der Bräutigam der Braut beim Tanzen ständig auf die Füße trat. Seine Mutter beschloss daraufhin, dass er an der Tanzschule Broadway einen Grundkurs in Standard und Latein besuchen sollte, „damit mir das später nicht passiert“. Neben der Begeisterung für den Mädchenüberschuss führte auch sein schnell entdecktes Naturtalent dazu, dass er bald den Wunsch nach einer Profilaufbahn hegte. „Ich habe immer noch den Gedanken im Kopf, dass das irgendwann wieder Teil meines Lebens sein könnte.“

Den ersten Schultag in seinem Heimatbezirk Spandau habe er vorfreudig herbeigesehnt, so Oliver Petszokat. Kaum habe sich die Klassenzimmertür geschlossen, habe er aber bereits Heimweh gehabt. „Nach der Vortäuschung von Bauchschmerzen wurde ich von meinen Eltern wieder abgeholt.“ Die Schulangst legte sich glücklicherweise, dem Abitur kam dann die Schauspielkarriere in die Quere. „Anfangs habe ich das noch parallel gemacht. Irgendwann rief mich aber der Direktor an und fragte: ‘Herr Petszokat, kommen Sie eigentlich noch mal?’“

Solange er sich erinnern kann, hatte Oliver Petszokat überschüssige Energie. Ein erstes Ventil fand der 1978 geborene Berliner im Turniertanz. Doch selbst, als er es dort bis zum Goldstarabzeichen und in die höchste Juniorenklasse schaffte, blieb der Wunsch nach mehr. „Mein Tanzlehrer hat mich dann an eine Agentur vermittelt“, erinnert sich der heute 44-Jährige. „Er sagte: Die brauchen dort Leute, die nicht totzukriegen sind.“ Kurz nach seinem 18. Geburtstag – vorher hatten es die Eltern nicht erlaubt – ging Petszokat also zu seinem ersten Casting und wurde für die neue RTL-II-Serie „Alle zusammen – jeder für sich“ engagiert. Es folgte eine Hauptrolle bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” und eine Musikkarriere als Oli P., die 1998 mit dem Herbert-Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“ ihren Anfang nahm.

Weil die Sehnsucht nach neuen Herausforderungen auch als 90er-Jahre-Teenie-Star anhielt, wurde Petszokat in den kommenden Jahren Moderator von Shows wie „Big Brother“ und „Stars auf Eis“, spielte Theater und war in einigen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Am 21. Juli ist sein neues Album „Hey Freiheit“ erschienen, mit dem er aktuell auf Promo-Tour ist. Oliver Petszokat lebt mit seiner Frau, der ehemaligen Eiskunstläuferin Pauline Schubert, nach einigen Jahren in Köln wieder in Berlin. Aus der Ehe mit seiner Schauspielkollegin Tatiani Katrantzi hat er den 24-jährigen Sohn Ilias.