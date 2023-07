Festival "Breathing Rivers" am Radialsystem

Wasser ist knapp: Im sechsten Dürrejahr in Folge sind auch in Berlin die Grundwasserpegel niedrig. Die Grünanlagen sind eher braun und auf den Straßen liegt das Laub der hitzegestressten Bäume. Ein Tanzfestival, das sich dem Wasser widmet, hat mithin ein dringliches Thema. Mit „Breathing Rivers“ stellt das Radialsystem, das selbst direkt an der Spree liegt und als Pumpwerk im 19. Jahrhundert die Abwässer aus der stark wachsenden Stadt beförderte, andere Perspektiven auf das lebensnotwendige Element vor: Indigene Kulturen verstehen das Lebendige eher als Beziehungsgeflecht von miteinander verbundenen Entitäten – auch ein Baum, ein See oder ein Berg ist ein Subjekt, in dem Sinn, wie es das von der Aufklärung geprägte westliche Denken fast ausschließlich dem Menschen zuspricht. Dieser alternativen Vorstellung von der Verbundenheit alles Lebendigen bietet das Radialsystem Raum.

Drei choreographische Arbeiten sind zu sehen, von Amanda Piña, Lina Gómez und Luísa Saraiva. In „River Talks“ oder Flussgesprächen teilen Expertinnen aus Biologie, Aktivismus und Bildender Kunst ihr Wissen – zum umweltzerstörenden Abbau von Ressourcen im Globalen Süden oder zur sozialen und politischen Rolle einer indigenen Gemeinschaft wie der Mapuche in Chile, die für die Unverletzlichkeit des Landes einstehen. Am Sonntag findet der Vortrag zu Bergbau, Energiegewinnung in Megakraftwerken und ökologischer Enteignung als Bootstour statt. So würdigt „Breathing Rivers“ die Vorteile der Spree-Lage, die an der Open Air-Bar auch während des Festivals zu genießen sind.

Einer frühere Aufführung von Amanda Piña „Frontera/Procesión“.

Foto: nadaproductions

Zur Eröffnung am Donnerstag wandert und tanzt eine Prozession bunt berockter Frauen mit Trommeln und Rasseln vom Radialsystem in eine Grünanlage jenseits von Ostbahnhof und Yaam Club. Die kleine Grasfläche, ehemals der Mauer-Todesstreifen, ist umstellt von Hochhäusern wie aus einem Architekturprospekt. Ein Berliner Ort, an dem Geschichte und Gegenwart, Gemeingut und Kommerz direkt aufeinandertreffen. Als sich die Prozession, die Amanda Piña mit Tänzerinnen aus ihrem Langzeitprojekt zu Grenzen und bedrohten Tanzkulturen und mit Frauen aus der Geflüchteten-Initiative „Break Isolation Group“ einstudiert hat, am Ufer aufreiht und meditativ beschwörend dem Fluss entgegenrasselt, dröhnt ein Schiff der „CSD auf der Spree“-Veranstaltung vorbei. Erstaunlicherweise ergibt sich hier kein Nutzungskonflikte; friedliche Koexistenz ist das Motto.

Auch die Uraufführung „Vagarosas“, die später im Saal des Radialsystems stattfindet, kündet von der Gemeinschaftlichkeit aller Wesen. Ein Berg und dessen Beziehungen zu Wasser – Wolken, Tau, Flüssen – inspirierten die kolumbianische Choreographin Lína Gomez und ihre fünf Tänzerinnen. Veränderlich ist das Licht, in das die kontemplativen Szenen getaucht sind. Tastend wirken die Bewegungen, oft sind nur ein Zucken der Schulter oder eine wellenartige Schwingung in der Wirbelsäule wahrnehmbar. Mal tanzen die fünf zu Clubbeats, dann wieder herrscht Stille oder die Musikerin Paulina Miu Kühling stimmt einen volltönenden, rufenden Gesang an. „Breathing Rives“ ermöglicht Versenkung und wirkt wider die Klimapanik. Noch bis Sonntag.

Breathing Rivers Festival, Radialsystem, Holzmarktstraße 33, 10243 Berlin. Bis 23. Juli 2023.