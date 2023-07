„Die Mörder sind unter uns“: Zeitbild aus Schutt und Ruinen

Berlin. Die Bilder erschüttern noch heute, fast 70 Jahre danach. Eine Stadt, die keine mehr ist. Nur Trümmer überall, Ruinen und Steinhaufen. Verlorene Menschen, die durch diese wüste Brache irren. Und ein völlig überfüllter Zug, der in diese gewesene Stadt fährt, in einen Bahnhof, den es nicht mehr gibt. Der Blick ist niedergeschlagen. Auch der der Kamera.

Immer wieder schaut sie erst zu Boden, auf Pfützen, Schutt, Ratten oder, im allerersten Bild, ein Grab mitten an der Straße, um dann den Blick zu heben, auf einsame, dunkle Mauerreste, die in den Himmel ragen. Gekippte Aufnahmen, schräge Perspektiven. Die Welt aus den Fugen.

Aus der Not wurde eine Tugend gemacht: So wurde der deutsche Trümmerfilm geboren

„Die Mörder sind unter uns“ war 1946 der erste deutsche Nachkriegsfilm. Und erschütterte die Nation: weil hier der Rest des Landes erstmals das ganze Ausmaß der Zerstörung der einst stolzen Stadt sehen konnte. Der Film reflektiert ein äußeres Bild und zugleich eine innere Verfassung. Denn die Trümmerhalden entsprechen den Seelenlandschaften.

Regisseur Wolfgang Staudte hatte da eine Not zur Tugend gemacht. Denn die Filmindustrie war ja zerstört. Es gab keine Studios mehr, wo man hätte drehen können. Also ging er auf die Straße. So wurde ein neues Genre geboren: der Trümmerfilm. Und der Film schrieb Geschichte. Auch wenn ihn anfangs keiner haben wollte.

In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt, darf dieser Klassiker nicht fehlen. Damit wird am 1. August auch ein kleines Jubiläum gefeiert. Die Filmreihe wird acht Jahre alt. Sie begann am 4. August 2015 mit „Oh Boy“.

Anfangs dachten die Veranstalter noch, so eine Filmreihe könnte zwei, drei Jahre füllen. Doch es kommen immer neue Filme aus der Stadt, und es gibt noch viele alte, die wiedergesehen oder neu entdeckt werden müssen. Wie „Die Mörder sind unter uns“, den die meisten wohl nur aus dem Fernsehen kennen. Im Kino aber, auf großer Leinwand, wirken diese Geisterbilder noch unfassbarer.

Eine KZ-Überlebende und ein Kriegstraumatisierter bilden eine Not-Gemeinschaft

Kurz nach Kriegsende wagte es ein deutsche Regisseur, gegen viel Widerstand, die Traumata der Deutschen zu thematisieren. Begangene NS-Verbrechen anzuklagen. Aber auch das Leben und Überleben in den Trümmern zu zeigen. Eine junge Frau, Susanne Wallner (Hildegard Knef) kehrt anfangs nach Berlin zurück.

Sie habe sich wohl auf dem Land in Sicherheit gebracht, wird ihr vorgeworfen. „Wenn Sie so wollen“, sagt sie leise. Sie kommt aus einem Konzentrationslager. Sie kehrt in ihr Haus zurück, das tatsächlich noch steht. Aber in ihrer Wohnung lebt jetzt ein Arzt, Hans Mertens (Ernst Wilhelm Borchert), der kein Arzt mehr sein will, der das Weinen und Stöhnen seiner gequälten Mitmenschen nicht mehr hören kann. Und im Suff vergessen will.

Aus Not auf der Straße gedreht: Die Figuren irren hier durch die Ruinen, die zum Spiegel ihrer Seele werden. -

Foto: (c) Defa Stiftung/Eugen Klagemann

Beiden bilden notgedrungen eine WG. Und Susanne, die ihr Geheimnis nicht preisgibt, kommt mehr und mehr hinter das des Doktors. Den quält eine große Schuld. Sein Hauptmann Brückner (Arno Paulsen) hat im letzten Kriegswinter im besetzten Polen ein Massaker an Zivilisten befohlen.

Alle lehnten Staudtes Filmprojekt ab – erst die Russen gaben grünes Licht

Mertens hat dagegen aufbegehrt, dann aber doch die Hacken zusammengeschlagen. Nun erfährt er, dass Brückner nicht, wie er glaubte, im Krieg gestorben ist. Er lebt. Und verdient aalglatt am Wiederaufbau, indem er Soldatenhelme zu Kochtöpfen verarbeitet. Mertens einziger Gedanke ist, den Untäter zu stellen und zu richten.

Auch Staudte plagte eine Schuld. Bevor er 1943 mit „Akrobat schö-ö-ö-n“ erstmals Regie führen durfte, hatte er sich als Schauspieler in rund 100 Filmen verdingt, auch in Propaganda- und Hetzfilmen wie „Ohm Krüger“ und „Jud Süß“. Die Ablehnung einer Rolle hätte die Einberufung zum Militär bedeutet.

Erst durch diesen Film sah ein Großteil der Deutschen erstmals das Ausmaß der Zerstörung in Berlin.

Foto: (c) Defa Stiftung/Eugen Klagemann

Noch in den letzten Kriegstagen aber hätte ihn ein betrunkener SS-Obersturmbannführer beinahe erschossen. Staudte überlegte, was wohl geschähe, wenn er ihm mal wiederbegegnen und ihn zur Rechenschaft ziehen würde.

Der erste Film der Defa: Die erste Klappe fiel schon zwei Wochen vor deren Gründung

Unter diesem Eindruck schrieb er das Drehbuch, noch mit dem Arbeitstitel „Der Mann, den ich töten werde“. Und er wollte den Film machen, egal mit wem, egal wo in der geteilten Stadt. Er fragte erst bei den Briten an, weil er im britischen Sektor lebte. Doch die lehnten ab. Er fragte im französischen Sektor ab. Doch die lehnten ab.

Der Kulturoffizier im amerikanischen Sektor war der emigrierte deutsche Schauspieler Peter van Eyck, der dem Mitläufer unverhohlen erklärte: „In den nächsten fünf Jahren wird in diesem Land überhaupt kein Film gedreht, außer von uns“. Am Aufbau einer deutschen Filmindustrie war keiner interessiert. Man wollte nur die eigenen Produktionen auf dem deutschen Markt auswerten.

Die erste Klappe fiel am 4. Mai 1946: Die damals 20-jährige Hildegard Knef bei den Dreharbeiten zum „Defa-Film Nr. 1“.

Foto: DEFA-Stiftung / Defa-Stiftung

Doch im russischen Sektor wurden Staudte die Türen geöffnet. Der dortige Kulturoffizier Alexander Dymschitz hatte nur einen Einwand: dass es am Ende keine Selbstjustiz geben dürfe. Staudte gab ihm Recht und schrieb einen viel nachdrücklicheren Schluss. „Wir haben nicht das Recht zu richten“, sagt die Frau nun. „Nein“, entgegnet der Mann, „aber wir haben die Pflicht, Anklage zu erheben, Sühne zu fordern im Auftrag von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen.“

Erschütternde Bilder – in der Tradition des expressionistischen Stummfilms

Die erste Klappe fiel am 4. Mai 1946 in den Babelsberger Althoff-Studios, noch zwei Wochen bevor dort die Gründung der Defa gefeiert wurde, deren erste Produktion der Film dann war. Staudte drehte auf der Straße, am Stettiner Bahnhof, der 1965 abgerissen wurde, und in der Kleinen Andreasstraße. Auch die Reichstagsruine ist kurz im Bild. Und sein versehrter Kameramann Friedl Behn-Grund fing das in düstere Bilder ein, mit harten Helldunkelkontrasten und gekippten Perspektiven, ganz in der Tradition des expressionistischen Stummfilms.

Seine Hauptdarstellerin entdeckte Staudte im Schlossparktheater. Ihren ersten Filmauftritt hatte Hildegard Knef bereits 1944 in Helmut Käutners „Unter den Brücken“, doch der Film kam erst nach dem Krieg ins Kino. „Die Mörder sind unter uns“ machte die damals 20-Jährige zum ersten deutschen Nachkriegsstar. Sie beschrieb die Dreharbeiten später so: „„Wir verbrachten einen Großteil der Arbeitszeit im Lattengefecht gegen interessiert herbeieilende Rattenhorden oder im Kampf gegen verröchelnde Scheinwerfer, zusammenbrechende Kameras, versagende Mikrofone, reißende Filmperforationen.“

Mit „Die Mörder sind unter uns“ schrieb er Filmgeschichte: Regisseur Wolfgang Staudte.

Foto: Lothar Heidtmann / picture-alliance/ dpa

Die Premiere fand am 15. Oktober 1946 im Admiralspalast statt, in der damals noch die Staatsoper untergebracht war. Weil es im ganzen Ost-Sektor kein repräsentatives Kino gab. Kurz zuvor gab es noch einen handfesten Skandal. Denn wie sich herausstellte, hatte ausgerechnet der Hauptdarsteller, der im Film die NS-Taten verurteilt, seine NSDAP- und SA-Mitgliedschaft verschleiert. Dafür erhielt er eine Bewährungsstrafe.

Ein Zeitbild, dass die Rollenverhältnisse jener Tage trefflich einfängt

Dem Erfolg des Films tat das keinen Abbruch. Bis 1951 sahen ihn fünf Millionen Zuschauer. Das hatte einen schlichten Grund. Die Eintrittspreise waren niedrig. Ein Kilo Butter kostete Ende 1946 250 mal so viel eine Kinokarte. Es hatte aber auch einen moralischen: Nur einen Tag nach der Premiere wurde das Todesurteil der Nürnberger Prozesse vollstreckt. Auch wenn die vielen kleinen Täter später doch ungeschoren davon kamen: Der Appell, die Botschaft am Ende war deutlich.

Der Film ist deshalb ein einzigartiges Dokument und Zeit-Bild. Trotz der aus heutiger Sicht seltsamen Konstellation, dass das KZ-Schicksal der Frau ausgeblendet wird und ausgerechnet sie den am Krieg zerbrochenen Mann zurück ins Leben holen muss. Aber auch das steht für jene, Zeit, in der die Frauen die Ärmel hochkrempelten und die Arbeit erledigten, während die Männer in Resignation und Passivität erstarrten. „Die Mörder sind unter uns“ beschreibt auch treffend die Rollenverhältnisse der ersten Nachkriegsjahre.