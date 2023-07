Das „Bostich“ in Wilmersdorf: Cocktails, Meeresfrüchte und Jazz auf hummerroten Sesseln.

Genießen in Berlin

Genießen in Berlin Angenehm: Das „Bostich“ ist neu in Wilmersdorf

Das „Bostich“ ist ein angenehmer Ort, klassisch im besten Sinne und dabei ganz neu. Eineinhalb Dutzend hummerrote, eng gestellte Sessel auf der kleinen Trottoirterrasse an der gediegenen Wilmersdorfer Ludwigkirchstraße. Innen stimmige dunkelbraune Bistromöblierung. Gestärktes Weiß auf den Tischen, die von großen Spiegeln durchbrochenen Wände in zartem Pistaziengrün, abgesetzt von Mintgrün, preiselbeerfarbene Polster, filigraner selbst entworfener Stuck, mit Hummerrosette!

Auf der ellenlangen Bar schimmert verheißungsvoll ein eigens angefertigtes Zinkblech, zu den Signature Cocktails zählt der New-Orleans-Hochprozenter Zazerac. Die Musik: Jazz, Klassiker des Blue-Note-Labels.

Mitte Mai wurde das „Bostich“ eröffnet. Aus den ehemaligen Räumen des von Yello-Musiker Dieter Meier und Compagnon geführten „Ojo de Agua“ ist ein höchst gefragtes Bistro geworden. Der bemerkenswerte Anfangserfolg des „Bostich“ liegt zum einen an dem stimmigen Ambiente, zum anderen an einem freundlich-professionellen Service und vor allem am kulinarischen Angebot. Hier kann man wunderbar ein Glas Champagner der Hausmarke (Grand Cru, 10 Euro) zu Fine de Claire-Austern (Stück 4 Euro) genießen. Sehr empfehlenswert sind die grandiosen Oeufs Mimosa, drei halbe hartgekochte Eier mit einer Trüffelmayonnaise und gehobeltem Trüffel (9,5 Euro).

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oder man geht groß aus, verzehrt eine Meeresfrüchteplatte (klein, 48, groß 90, am größten 145 Euro – mit Hummer und Kaviar). Spezialität des Hauses ist ein formidable gegartes, tranchiertes Entrecôte von der argentinischen Farm Meiers, begleitet von einer sämig-buttrigen Kräutersoße namens Café de Paris (34 Euro). Dazu empfiehlt der Service einen profunden, fassgereiften Rotwein von Meiers Gut in der Region Mendoza.

Lesen Sie auch: Genießen Sie richtig gutes Streetfood in Berlin

Für die ausgezeichnete Küche verantwortlich zeichnet Sarah Fillet. Die gebürtige Südfranzösin arbeitet auch im Tochterunternehmen der Brasserie„Torbar“ in Mitte. Ihre meisterliche Handwerklichkeit zeigt sich auch in den Desserts, unbedingt das Mousse au Chocolat probieren, (9,50 Euro).

Ludwigkirchstraße 10A, Wilmersdorf, Mo.-Sbd. 16-24 Uhr