Ulrike Sterblichs Roman "Drifter": Im Zeitalter der Merkwürdigkeit

Berlin. Eines Tages, als er und Killer noch ganz klein sind, steht Wenzel Zahn mit einem Elternteil im Flur des Mietshauses und wartet auf den Fahrstuhl. „Der Fahrstuhl kommt“, lesen wir, „öffnet sich, und heraus kommt Killer in einem geringelten T-Shirt. Vor schierer Freude darüber, uns zu sehen, hüpfen wir beide im Aufgang herum und lachen, in reiner Euphorie über das Wiedersehen mit einer Person auf Augenhöhe, eines einzigartigen Pendants zwischen all den großen Individuen, die wichtig sind, aber anders, und all den Kleinen, die noch nicht richtig individuell unterschieden, eher eine Masse von Spielkameraden sind. Es war das Wiedererkennen eines Freundes.“

Für Wenzel, aus dessen Sicht die ganze Geschichte erzählt wird, ist es ein Schlüsselmoment, seine „früheste Killer-Erinnerung“. Killer ist natürlich ein Spitzname, eigentlich heißt der Freund Marco Killmann. Dass Wenzel umgekehrt einfach nur Wenzel ist und immer Wenzel bleibt, liegt womöglich an seinem Namen Wenzel, ist aber auch symptomatisch zu verstehen. Denn die Beziehung zwischen beiden beruht auf dem Deal, dass einer besonders ist und dafür bewundert wird und der andere genau das weiß und tut. Daran ist wenig auszusetzen, viele Freundschaften funktionieren so, Wenzel sagt es selbst: „Auch die Mädchen hatten ihre Konstellationen. Da gab es ja auch immer eine, die der Killer war, und eine, die nicht der Killer war.“

Von der Freundschaft zwischen Wenzel und Killer handelt der neue Roman von Ulrike Sterblich, der sich nicht nur fantastisch liest, sehr lustig ist und in vielen Farben schillert, vor allem in Silber, sondern der zuallererst eine Überraschung ist, ein eleganter Sprung in tiefere Gewässer. Sterblich, die sich um die Jahrtausendwende mit der Bühnen- und Comicfigur „Supatopcheckerbunny“ einen Namen machte, veröffentlichte mehrere lesenswerte Sachbücher, bevor sie 2021 mit ihrem Roman „The German Girl“ ins literarische Fach wechselte. Die Geschichte aus dem drogenvernebelten New York der Sechziger rund um die realen Feelgood-Ärzte Max Jacobson und Robert Freymann war so eingängig erzählt, dass man kaum den unglaublichen Rechercheaufwand bemerkte, der sie überhaupt ermöglichte – und sie zu einer interessanten Mischform aus Dokumentation und Fiktion machte.

Natürlich sind auch in „Drifter“ eine Menge Realien erhalten, auf die ja besonders gern und manchmal fast zwanghaft in Literaturbesprechungen hingewiesen wird. So spielt zum Beispiel ein sehr interessantes und auch tatsächlich existierendes Internetforum eine Rolle, nicht nur explizit und hier kaum verschleiert umbenannt, sondern auch als eine Art Generator von Motiven, Bild- und Ideenpartikeln, die sich überall in der Handlung wiederfinden. Dokumentarisch kann man den Roman dennoch nicht nennen – eher ist er, um in seiner eigenen Wortwahl zu bleiben, ein Dickicht, ein feinmaschiges Gewebe, das von geheimnisvollen Kräften zusammengehalten wird und zugleich vom Auseinanderfallen bedroht ist. In diesem Sinn ist „Drifter“ Ulrike Sterblichs bislang freiestes Buch.

In dem sich tatsächlich alles verschiebt. Es ist ja nicht nur so, dass Wenzel sich von seiner Freundin Gesine getrennt hat, die nun mit einem erfolgreichen Abfahrtskiläufer eine schlagzeilenträchtige Beziehung führt. Sein bester Freund Killer wird bei einem Gewitter vom Blitz getroffen und ist danach nicht mehr der alte. Nicht mehr der strahlende Sonnyboy, der PR-Direktor werden will anstelle des PR-Direktors. Sondern einer, der keinen Alkohol mehr trinkt, sein Handy zerstört, ins Haus seiner fast pflegebedürftigen Mutter am Ranunkelring zurückzieht und dort viel Zeit mit ihr und den Nachbarn verbringt.

„Ich möchte bitte meinen alten Killer zurück“, sagt Wenzel, der sich zugleich in eine Mehrfrontenschlacht gegen die Kräfte des Seltsamen verwickelt sieht, die plötzlich überall vorrücken. Ihre Befehlshaberin ist die vielleicht lustigste Trickster-Figur der jüngeren Literaturgeschichte: Eine Frau namens Ludovica Malabene, kurz Vica, die mit Vorliebe ein goldenes Kleid trägt, sich mit einem absurden Hofstaat inklusive Zottelhund umgibt und im Netz mit Videos für Aufsehen sorgt, die technisch perfekte Kleinkunstdarbietungen mit erstaunlich guten Anlagetipps verbinden. Was? Ja, genau.

Ulrike Sterblich: Drifter. Rowohlt, 288 S., 23 Euro.

Foto: RowohlT

An diese Vica hat Wenzel schnell ein ganzes Bündel von Fragen. So hat er sie zum Beispiel kurz vor dem Gewitter in der S-Bahn gesehen, wo sie ein Buch des von Wenzel verehrten Schriftstellers K:B Drifter las – eines allerdings, das Wenzel gar nicht kannte, nicht mal als angekündigtes. Und dann zeichnete sie noch etwas mit dem Finger in die Luft: „Ich bin mir ganz sicher, es war ein Blitz.“

Mit dieser opaken, selbstbewussten und hochunterhaltsamen Vica bekommt es Wenzel auch deshalb zu tun, weil sie in dem alten Mietshaus am Ranunkelring die neue Firmenzentrale ihres Startup-Imperiums errichtet, indem sie eine Fülle von Wohnungen zusammenlegt, sie silber streichen lässt und dort zur Einweihung eine Party feiern lässt, die mit Licht, Tierkostümen und Karaoke alles zum Funkeln bringt, was vorher noch grau und verwaschen und trist war. Sie heuert Wenzel an, der fortan für ein fürstliches Gehalt Herzchen und gute Laune in ihren Social-Media-Kanälen verbreitet und nicht weiß, wie ihm geschieht. „Gott, mit was für einem Haufen Clowns hatte ich mich da eingelassen“, sagt er einmal.

Dass seine Erschütterung viel tiefer reicht als ein Stoßseufzer, erzählt Ulrike Sterblich mit liebevoller Diskretion. Ihr ist mit „Drifter“ ein Roman gelungen, der das Verstörende, Abseitige, auch das schlichtweg Bescheuerte auf sehr lustige Weise literarisch zu nutzen weiß – und souverän bleibt in der Entscheidung, was aufgelöst wird und was nicht. „Aus irgendwelchen Gründen machen Erklärungen mich unglücklich“, hat Wolfgang Herrndorf einmal geschrieben. Wohl aus denselben Gründen macht „Drifter“ sehr glücklich.