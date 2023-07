Warum Kabarettistin Caroline Lux Lust an starken Rollen hat

So ist sie ans Kabarett-Theater „Die Distel“ gekommen und hat es nie bereut. Heute weiß sie: „Es ist da Beste, was mir passieren konnte.“ Die Fotos zeigen sie in der Bundestags-Revue „Im Hinterzimmer der Macht“.

Caroline Lux würde gern sagen, Kabarett zu machen sei ihr Traum gewesen. War es aber nicht. Doch dann sah sie Satire-Papst Peter Ensikat am Hans Otto Theater in „Die Krankheit der Jugend“ und meinte: „Du solltest was mit Komik machen.“

Als Tänzerin hätte Caroline Lux vielleicht nur bis Ende Dreißig arbeiten können. Auch deshalb ist sie so begeistert vom Schauspielberuf, den man sogar über das Rentenalter hinaus machen kann. Außerdem kann sie ihre Leidenschaft für Verkleidungen ausleben. Wie im Märchen „Hänsel und Gretel“. Als Hexe war sie da erst eine smarte Blondine. Dann musste sie sich im winzigen Knusperhäuschen umziehen und verwandelte sich dabei in eine dicke Hexe.

Caroline Lux merkte, dass sie im Tanz nie so gut sein würde wie sie wollte. Dann sollte sie in Sergei Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“ als Amme kaum Pirouetten drehen, sondern den Part darstellen. Die Initialzündung, zum Schauspiel-Beruf zu wechseln. Eine gute Entscheidung. So ist das Foto von ihr aus der Inszenierung von „Kaspar Hauser“ für sie der einzige Beweis, dass sie dabei war: „Verrückte Sache, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.“

Der Sprung im Spagat markiert den Beginn von Caroline Lux’ erstem und letztem Engagement als Tänzerin am Aalto Theater in Essen von 1998 bis 2000. Das Foto wurde auf der Probe von Tschaikowskis beliebtem Ballett „Der Nussknacker“ geschossen. Die gebürtige Berlinerin hat eine Schneeflocke getanzt. Trotz der harten Ausbildung hat sie den Beruf nach nur zwei Jahren an den Nagel gehängt. Ein Grund: Sie hatte durch das Tanzen chronische Fußschmerzen.

Drei oder vier Jahre alt war Caroline Lux auf dem Foto, das zu einer ganzen Serie gehört. Die wurde von Barbara Meffert gemacht, einer der bekanntesten Fotografinnen der DDR. Es zeigt die kleine Caro im Garten ihres Elternhauses in Karow, wie sie Anfang der Achtziger an einem herrlichen Frühlingstag auf dem Rasen tanzt. „Wir hatten Besuch und alle haben zugeguckt. Das war besonders schön“, erinnert sie sich. Außerdem gab es noch West-Schlagsahne. Für sie damals das absolute Highlight, das den Tag unvergesslich gemacht hat.

Wenn die Mimik von Caroline Lux verrutscht, dann weiß man: Jetzt ist Schluss mit lustig! In der Distel spielt sie vorzugsweise die starken, selbstbewussten Frauen, vor denen die Männer auch schon mal etwas Angst haben. Sie schlüpft aber auch immer wieder in Hosenrollen. Wie in der aktuellen Produktion „Im Hinterzimmer der Macht“, die den Polit-Zirkus ins Bundestags-WC verlegt.

Seit 2011 steht die 43-Jährige im Kabarett-Theater an der Friedrichstraße auf der Bühne. Seit 2012 gehört sie zum Ensemble. Dabei wollte Caroline Lux ursprünglich mal Tänzerin werden. Geboren 1979, wuchs sie in Karow auf. Da ihre Eltern beide Tänzer an der Staatsoper Unter den Linden waren, bestand ihr Alltag oft daraus, während der Proben daneben zu sitzen oder in der Ballettschule, in der ihr Vater später Lehrer war. Mit zehn Jahren begann sie selbst ihre Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule.

Heute jedoch liebt die Wahl-Potsdamerin ihren Beruf als Kabarettistin. In Babelsberg mag sie die Ruhe und Natur. Sie genießt es aber auch sehr, in Mitte zu arbeiten, am Bahnhof Friedrichstraße aus der S-Bahn zu steigen und sofort in der Distel zu sein.