Preußen-Stiftung rechnet mit Aufstockung ihrer Mittel

Berlin. Nach der Stiftungsratssitzung am Donnerstag hat sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) zuversichtlich gezeigt, bei ihrer Reform mit zusätzlichen Mitteln von Bund und Ländern unterstützt zu werden. Die Reform, angestoßen von den Strukturempfehlungen des Wissenschaftsrates im Jahr 2020, soll nach Angaben von SPK-Präsident Hermann Parzinger bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden. Zu ihren zentralen Anliegen gehört es, die 19 Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin mit mehr Autonomie und Beweglichkeit auszustatten. Neben einem eigenen Ausstellungsbudget gehören dazu an die Häuser gebundene Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit, die Betreuung der Gebäude und weitere mehr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Bildung und Vermittlung seien nun schon an die Häuser berufen worden, hieß es. Klaus Biesenbach, seit anderthalb Jahren Direktor der Neuen Nationalgalerie, sagte, vieles sei inzwischen schon deutlich einfacher realisierbar.

Lesen Sie auch:Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturbetrieb

Bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) ist ein Plus von vier Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Der Etat der Stiftung lag zuletzt bei rund 380 Millionen Euro. Durch die Reform wird, unter anderem durch Anstieg der personellen Besetzung der Häuser, mehr Finanzierungsbedarf erwartet. Die Länderanteile sind seit 1996 gedeckelt. Alle Länder tragen rund 15 Prozent des Budgets, etwa 8 Prozent davon Berlin als Sitzland. Der Bund zahlt rund 85 Prozent. Parzinger rechnet mit einer Anhebung im Rahmen dieser Verteilung.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.