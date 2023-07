Daniel Barenboim an der Waldbühne: Habe große Gefühle von Liebe

Berlin. In der Waldbühne wird Daniel Barenboim sein West-Eastern Divan Orchestra (Wedo) am 19. August dirigieren. Brahms' zweite Sinfonie steht auf dem Programm, und gerade wurde bekannt gegeben, dass Martha Argerich anstelle von Chopin Beethovens erstes Klavierkonzert spielen wird. Daniel Barenboim meldet sich in der Waldbühne quasi auf großer Open-air-Bühne zurück. Und der 80-jährige Stardirigent ist in der Stimmung, nach einer längeren Genesungsphase ein erstes Interview daheim in seinem Berliner Haus zu geben.

„Es geht mir viel besser. Für mich war es schon ein großer Schritt vorwärts, dass ich wieder Konzerte im Stehen dirigieren konnte. Mal sehen, wie es weiter geht“, sagt der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim. „Ich hatte im vergangenen Jahr nicht über meine Zukunft nachgedacht. Ich beginne gerade wieder, über weitere Planungen nachzudenken. Es hängt davon ab, wie schnell ich mich besser fühle.“

Martha Argerich und Daniel Barenboim beim Klavierrecital in der Philharmonie 2014.

Foto: Thomas Bartilla/Geisler-Fotopress / pa

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Weltstar aus Berlin war bereits in den vergangenen Monaten wieder in Konzerten anzutreffen. „Ich habe in Mailand, in Florenz und in Berlin dirigiert“, sagt er. „Die Werke haben sich aus den Gesprächen mit den Orchestern ergeben. In Mailand wünschte man sich, dass ich Schubert dirigieren würde. Das habe ich auch gerne gemacht und die „Unvollendete“ und die ,Große C-Dur’ dirigiert.“ Der Name der Pianistin Martha Argerich, mit der Barenboim bereits seit Kindheitstagen in Buenos Aires befreundet ist, spielt eine besondere Rolle. Er fällt im Gespräch, als wir über das Klavier sprechen. „Ich habe Kammermusik gemacht, mit Martha Argerich habe ich gemeinsam in Hamburg gespielt“, sagt Daniel Barenboim. „Es ist alles ok. Aber ich spiele im Moment nicht solo.“

Im Januar zog sich Barenboim als Generalmusikdirektor zurück

An der Staatsoper Unter den Linden hatte Barenboim im Januar wegen einer „schweren neurologischen Erkrankung“ seinen Rücktritt als Generalmusikdirektor bekannt gegeben. „Ich habe große Gefühle von Liebe und Dankbarkeit gegenüber der Staatskapelle“, sagt der Dirigent jetzt im Gespräch. „Immerhin haben wir 30 Jahre lang gemeinsam wunderbare Sachen gemacht. Ich möchte gern weiter mit ihnen musizieren. Aber ich konnte nicht mehr die große Verantwortung eines Generalmusikdirektors für so viele Dinge im Opernalltag übernehmen.“

Im Opernhaus ist der Künstler nicht mehr anzutreffen, dafür in der Barenboim-Said Akademie, die sich gleich auf der Rückseite der Staatsoper befindet. Die Musikhochschule mit dem Boulez-Saal ist gewissermaßen der Berliner Sitz des West-Eastern Divan Orchestra, das Barenboim gegründet hat. „Es ist immer mein Herzenskind gewesen. Wir haben das Orchester auf ein Spitzen-Niveau gebracht. Jetzt geht es um seine nachhaltige Absicherung. Es gibt Überlegungen, aber ich habe im Moment noch nichts dazu zu berichten.“

Das Wedo war 1999 gegründet worden, um junge israelische und arabische Musiker an den Notenpulten zusammen zu bringen. Inzwischen hat das Ausbildungsmodell auch etwas anderes in der Klassikwelt bewirkt. „Das Orchester der Wiener Staatsoper hat jetzt einen palästinensischen Konzertmeister. Das halte ich für eine wichtige Entwicklung. Der Geiger Yamen Saadi hat vorgespielt, er hat die Stelle bekommen und die Wiener sind sehr glücklich mit ihm“, sagt Daniel Barenboim. „Wer hätte vor Jahren gedacht, dass einmal ein muslimischer Palästinenser Erster Konzertmeister dieses so bedeutungsvollen Orchesters wird. Und natürlich ist er weiterhin Mitglied des West-Eastern Divan Orchestra.“

Das Orchester steht für friedliche Lösungen im Nahostkonflikt

Während das West-Eastern Divan Orchestra alljährlich mit großen Erfolg hierzulande unterwegs ist, hat es das Orchester in den Heimatländern seiner Musiker schwerer. „Wir reden darüber, was wir weiter machen können. Bis jetzt konnten wir im Nahen Osten nicht so viel auftreten“, sagt der Gründer und Leiter. „Aber zumindest haben wir schon einige Konzerte in der Region, zum Beispiel in Qatar und Abu Dhabi, aber auch das historische Konzert in Ramallah, gespielt.“ Von Anbeginn hat sich das Wedo für friedliche Lösungen im israelisch-palästinensischen Konflikt eingesetzt. „Ich glaube nach wie vor, dass die Zweistaatenlösung der richtige Schritt ist“, sagt Barenboim. „Alles ist machbar, man muss nur den Willen haben. Und eine Lösung muss möglich sein, damit alle in Würde weiter leben können.“

Daniel Barenboim (2.v.l) erhielt bei einer Festveranstaltung im Roten Rathaus im April die Ehrenbürgerwürde von Berlin verliehen.

Foto: Annette Riedl / dpa

Dabei ist dem argentinisch-israelischen Künstler bewusst, dass die Situation schlimmer geworden ist. „Die Gründung des Staates Israel kam sehr schnell nach dem Holocaust. Die Unabhängigkeit Israels war 1948 ausgerufen worden. Das war keine normale Gründung, die ganze Geschichte war extrem verlaufen. Vieles ließ sich damals nicht kalkulieren, aber mit der Zeit konnte man erkennen, welchen Einfluss die Geschichte auf das Profil des neuen Staates hatte.“

Es gehe um keine Schuldzuweisungen, betont Barenboim. „Alle Seiten haben Fehler gemacht, die man irgendwie korrigieren muss. Es kann nicht sein, dass der Staat Israel keine Lösung für das palästinensische Problem findet. Und wir sehen, dass die Situation immer gefährlicher wird. Die Beteiligten müssen sich endlich die Zeit nehmen, über einen gesunden Plan für die Zukunft in ganz Nahost nachzudenken. Eine Zukunft für Israel, für die Juden, für die Palästinenser, für die Region.“

In Berlin ist Daniel Barenboim im April zum Ehrenbürger ernannt worden. „Ich nehme die Auszeichnung sehr ernst. Sie ist eine große Ehre für mich“, sagt der Dirigent. „Es gibt nur einige Musiker, die sie erhalten haben. Ich fühle mich Berlin sehr verbunden.“

Berliner Waldbühne am 19. August um 19 Uhr Tel. 4799 7411