Uwe Arsand: Es gibt schon toxische Regisseure

Berlin. Den Strippenzieher nannte man ihn liebevoll an der Deutschen Oper, ein Spielbetrieb ohne ihn – und seine Leute hinter den Kulissen – war lange Jahre unmöglich. Jetzt ist Uwe Arsand, der seit 2007 Technischer Direktor des Opernhauses war, in den Ruhestand gegangen. Vor der Deutschen Oper hatte Arsand an der Schaubühne und dem Berliner Ensemble gearbeitet. „Als technischer Direktor in einem Schauspielhaus muss man starke Nerven haben“, sagt er im Abschiedsgespräch. „In der Oper läuft alles nach einem strengeren Plan, Proben beginnen und enden pünktlich. Das geht bei Orchester, Chor und Sängern gar nicht anders. Im Schauspiel werden zwar Zeiten festgelegt, aber die Regisseure interessiert das meistens gar nicht. Da wird ein, zwei Stunden länger geprobt. Dann braucht man Nerven, dazwischen zu gehen, weil man ja Zeiten für den nächsten Umbau braucht.“

Was Generalmusikdirektoren oder Intendanten im Opernalltag tun, darüber hat wohl jeder seine Vorstellungen. Aber was ist der Technische Direktor – mehr Techniker, Künstler oder Manager? „Man ist alles zusammen, aber hauptsächlich natürlich Techniker“, sagt der 70-Jährige. „Es geht um die Umsetzung der bildnerischen Idee, das erfordert künstlerisches Verständnis. Man kann nicht einfach sagen, dass man eine andere Farbe wählt, weil die einem besser gefällt.“ Man müsse immer den Entwurf eines Bühnenbildners im Blick haben.

„Eigentlich von Anfang an, wenn mir der Bühnenbildner ein Modell auf den Tisch stellt und sagt: So möchte er es gerne haben“, sagt Arsand. „Dann versucht man, den Entwurf technisch umzusetzen und das Künstlerische beizubehalten. Der technische Direktor muss prüfen, ob das Bild überhaupt auf die Bühne passt, welcher Etat zur Verfügung steht und welche Umbauzeiten im Opernalltag nötig sind einzuhalten.“ Wie viele Produktionen er begleitet hat, das kann er nicht genau sagen. „Ich habe so viele Bühnenbilder im Laufe meiner Zeit umgesetzt. Hier waren es über 80 Opern. In der Schaubühne und am Berliner Ensemble mögen es Hunderte gewesen sein.“ Er habe irgendwann mit dem Zählen aufgehört.

Ein Zufall brachte den jungen Mann ans Stadttheater Jena

Ursprünglich hatte Uwe Arsand Baufacharbeiter gelernt, aber er mochte den Beruf nicht. Ein Zufall brachte den jungen Mann ans Theater. „1975 bin ich nach Jena gekommen und habe Arbeit gesucht. Freunde sagten mir, dass das Stadttheater Jena Leute suche“, erzählt er. „Ich hatte keine Ahnung von Theater, kam auf die Bühne und wusste, dass es genau das ist, wonach ich schon immer gesucht hatte.“ Bereits drei Jahre später landete er, der zur politischen Opposition in der DDR gehörte, in West-Berlin.

„Wir waren mit Wolf Biermann befreundet und hatten in Jena einen Arbeiterzirkel gebildet. Damit waren wir automatisch Opposition und im Blick der Staatssicherheit“, sagt Uwe Arsand. „Nach Biermanns Ausbürgerung hatte man versucht, uns kleinzuhalten und zu zerschlagen. Es gab Verhaftungswellen, ich bin mehrmals verhaftet worden und hatte lange Verhöre.“

Wiederum ein Zufall brachte ihn an die Deutsche Oper. „In West-Berlin gab es von 1976 bis 1979 das Schutzkomitee für Freiheit und Sozialismus, das sich für die in der DDR inhaftierten politischen Häftlinge einsetzte“, erzählt Uwe Arsand. „Ich habe eine Wohnung bekommen und fing als Bote an.“ Über einen Job im Magazin gelangte er als Techniker auf die Bühne. Er wechselte an die Schaubühne, wurde Bühnenmeister, Bühneninspektor und schließlich technischer Leiter. Ans Berliner Ensemble kam er bereits als Technischer Direktor.

Schreiende Probenprozesse hat Uwe Arsand im Schauspiel erlebt

„Es gibt schon toxische Regisseure, denen man lieber aus dem Weg geht“, sagt Uwe Arsand. „Ich habe schreiende Probenprozesse im Schauspiel erlebt, aber das gibt es an der Deutschen Oper überhaupt nicht.“ Hier laufe alles weitgehend ruhig ab. Schreiende Regisseure hat er also erlebt, aber nie einen weinenden. „Aber Heiner Müller hat mir mal gesagt, wenn Einar Schleef stottert, dann lügt er“, sagt Arsand. Dazu muss man wissen, dass der Bühnenbildner und Regisseur Schleef als Stotterer bekannt war und deshalb oft in einem Atemzug mit König George VI. oder Marilyn Monroe genannt wurde.

Er habe wirklich großartige Menschen im Theater kennengelernt, sagt Arsand. „Bei Proben war ich immer sehr gerne dabei.“ Natürlich hat er seine Lieblingsbühnenbildner. „Achim Freyer mochte ich als Bühnenbildner sehr, mit Karl-Ernst Herrmann habe ich auch sehr gerne gearbeitet. Die Beiden hatten tolle Ideen und konnten dahinter wirklich ein Handwerk vorweisen.“ Bei den Beiden wusste man immer genau, warum etwas an einem bestimmten Platz stehen muss.

Jeder Bühnenbildner habe seine Handschrift, sagt Arsand. „Freyer bringt immer bestimmte Farben, vor allem Schwarz-Weiß, auf die Bühne mit. Karl-Ernst Herrmann hatte jahrelang immer irgendwo im Bühnenbild einen Vogel versteckt.“ Beeindruckend finde er auch den Bühnenbildner Piero Vinciguerra, der mit Regisseur Roland Schwab an der Deutschen Oper Mozarts „Don Giovanni“ gemacht hatte. Der scheidende Technische Direktor hat auch seine Lieblingsinszenierung am Haus. „Ich finde Ted Huffmans Inszenierung von Brittens ‚Sommernachtstraum’ ganz hervorragend.“

Die Veralterung in der technischen Ausstattung setzt schnell ein

Technischen Direktoren sind immer auch für die ganz großen millionenschweren Sanierungen zuständig. Jetzt geht die Komische Oper in eine langwierige Sanierung. Was falle ihm dazu ein? „Die haben Glück, weil sie jetzt die neueste Technik bekommen“, sagt Arsand. „Als wir 2014 die Sanierung der Obermaschinerie hatten, bekamen wir die neueste Technik. Die Veralterung setzt ziemlich schnell ein, weil das alles Computer gesteuerte Anlagen sind. Die Entwicklung geht rasant weiter.“ Aber man sei zufrieden mit der Anlage. „Was relativ spät in die Deutschen Oper eingezogen ist: die Videotechnik. Da war man im Schauspiel schneller. Inzwischen ist aber am Opernhaus dafür auch eine eigene Abteilung entstanden.“

Auf seiner Homepage teilt Uwe Arsand mit, dass er jetzt in die Selbstständigkeit gewechselt ist. Ganz loslassen will er also nicht. Bereits seit Februar ist er als Produktionsleiter beim Lausitz Festival tätig und betreut Tanz, Schauspiel und Oper.