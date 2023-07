Staatsoper für alle: Zubin Mehta stand mit dem Hammer an der Mauer

Berlin. Selbst die Bebelplatz-Konzerte sind dem Klimawandel unterworfen. „Staatsoper für alle“ fand im vergangenen Jahr in brütender Mittagshitze statt. Das Publikum suchte nach Schatten auf dem Platz, die Orchestermusiker und voran der gesundheitlich angeschlagene Dirigent Daniel Barenboim mühten sich klangvoll durch. Vorsorglich ist das Open-air-Konzert der Staatskapelle jetzt in die Abendstunden verlegt worden. Zubin Mehta wird am Sonntag erst um 19,30 Uhr den Taktstock heben.

„Natürlich habe ich mir den Bebelplatz angeschaut“, sagt der 87-jährige Stardirigent beim Gespräch am Rande einer Probe. „Es ist der Platz, wo die Nazis die Bücher verbrannt hatten. Mitten auf dem Platz gibt es ein Fenster, durch das man die leeren Bücherregale im Boden sehen kann. Das ist sehr bewegend.“

Beim Konzert stehen Werke von Anton Bruckner und Richard Wagner auf dem Programm. „Ich habe das Programm mit der Oper besprochen. Man wollte Bruckners siebte Sinfonie. Nach der ersten Probe hatte ich das Gefühl, dass die Musiker das Stück mit der Muttermilch aufgesogen haben. Sie spielen es mit großer Kenntnis. Ich musste fast nichts korrigieren. Deswegen habe ich jetzt schon frei und kann mit Ihnen reden“, sagt Mehta und lacht. „Darüber hinaus habe ich gesehen, dass die Staatskapelle Wagners ,Rienzi’-Ouvertüre schon lange nicht mehr gespielt hatte.“ Er habe die ganze Oper vor 20 Jahren in Wien gemacht.

Über Jahrzehnte hinweg war Zubin Mehta ein Jetset-Dirigent

Zubin Mehta hatte 1969 in Los Angeles die Schauspielerin Nancy Diane Kovack geheiratet.

Foto: Anonymous / pa / AP

Zubin Mehta war über Jahrzehnte hinweg so etwas wie ein Jetset-Dirigent. Verheiratet ist er mit der amerikanischen Schauspielerin Nancy Diane Kovack. Wer heute mit Mehta spricht, muss sich auf Erinnerungssprünge durch Jahrzehnte und über Kontinente hinweg einlassen. Seit 2014 ist er Ehrendirigent der Staatskapelle Berlin. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander“, sagt Mehta. „Das Orchester zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus. Sie spielen Konzerte ebenso wie in der Oper. Sie sind es gewöhnt, die unterschiedlichsten Sänger auf der Bühne zu begleiten, mit ihnen mit zu schweben. Das Kammermusikalische kommt daher.“ Beiläufig lobt Mehta seinen langjährigen Freund Daniel Barenboim, der die Staatskapelle über 30 Jahre geformt und so viele gute Musiker hereingebracht hat.

Der Dirigent kennt sich gut in Berlin aus. Er erinnert sich nicht nur an seine Dirigate des „Freischütz“ und der „Aida“ 1995 am Haus, sondern auch an Opernbesuche aus der Zeit vor der Wiedervereinigung. „Ich war mehrfach in Ost-Berlin, weil ich als Inder mit meinem Pass über die Grenze konnte.“

Und plötzlich bekommt der Dirigent wieder einen verschmitzten Gesichtsausdruck. „Ich war selber mit einem Hammer an der Berliner Mauer. Meine Frau hat neben ihrem Bett ein kleines Stück von der Mauer, das ich abgeschlagen habe. Das war übrigens gar nicht so leicht. Hunderte Menschen standen damals mit dem Hammer in der Hand an der Mauer.“ Er sei auch noch mit dem Auto durchs Brandenburger Tor gefahren, sagt er stolz.

Viele Erinnerungen an Aufführungen von Werken von Olivier Messiaen

Gerade erst war Mehta mit den Berliner Philharmonikern unterwegs. Das Orchester ist auch für seine eigene Karriere wichtig gewesen. „In Berlin habe ich im September 1961 zum ersten Mal Mahlers Erste bei den Philharmonikern dirigiert.“ Zu dem Zeitpunkt war die neue Philharmonie von Hans Scharoun noch gar nicht fertig gebaut. „Zu meinem Glück kannten die Philharmoniker die Erste von Mahler auch noch nicht so gut“, sagt Mehta. „Ich kann mich noch genau daran erinnern, welche Stellen wir in den Proben wiederholen mussten. Aber sie haben die Sinfonie sehr gut gespielt.“

Natürlich könne er sich nicht an jedes Konzert erinnern, sagt er. In 50 Jahren beim Israel Philharmonic Orchestra hat er über 4000 Konzerte dirigiert, bei den New Yorker Philharmonikern waren es über 1000. Dazu kommen sechzehn Jahre als Chef in Los Angeles und so weiter. „Aber ich erinnere mich daran, wenn ich ein Meisterwerk erstmals dirigiert hatte. Und an die Aufführungen von Olivier Messiaen habe ich viele Erinnerungen, weil er mir seine Werke beigebracht hat. Die Neunte von Mahler habe ich erstmals in New York dirigiert.“

Der indische Dirigent Zubin Metha (r) erhielt 2011 den Echo Klassik für sein Lebenswerk, sein langjähriger Künstlerfreund Daniel Barenboim war Laudator im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Foto: Rainer Jensen / pa / dpa

Zwischen Los Angeles und Florenz lebt Mehta derzeit. „Aber meine Steuern bezahle ich in Kalifornien“, sagt er und wird sofort wieder ernst. „Florenz geht es finanziell derzeit so schlecht, dass sie alles abgesagt haben. Sie wollen die Oper wahrscheinlich von September bis Januar schließen.“ Mehta selbst plant drei, vier Jahre voraus. Da Florenz abgesagt hat, will er jetzt mit den Belgrader Philharmonikern, an deren Pult er bereits vor 50 Jahren stand, im November durch China touren.

Wie ein Testament für neue Instrumente in Los Angeles sorgte

Das Gespräch dreht sich um Chinas moderne Konzertsäle und um Finanzierungsmodelle. „In Los Angeles gibt es vierzig großartige private Geldgeber, und Gustavo Dudamel ist sehr erfolgreich, die Leute geben dem Orchester ihr Geld gerne. Sie können es auch von ihrer Steuer absetzen. Das ist ein gesundes System“, glaubt Mehta und erzählt eine Geschichte. „Eine mir unbekannte Frau war regelmäßig in unsere Konzerte gekommen. Im Testament hat sie verfügt, dass ihre Söhne fünf Jahre lang jährlich 100000 Dollar geben, um das Orchester zu verbessern.“

Das sei Mitte der 1960er-Jahre gewesen. „Wir sind sofort nach Europa gereist und haben Instrumente gekauft. Damals konnte man eine Guadagini-Geige für 12000 bis 14000 Dollar bekommen. Ich hatte die ,Kreisler’-Stradivari für 75000 Dollar in New York gekauft.“ Der Konzertmeister in Los Angeles spiele sie heute noch. Die Instrumente sind heute Millionen wert.

Mehta ist einer der international vielgeehrten Künstler. Er ist mehrfacher Ehrendirigent. „Meine Assistentin weiß, wie viele es sind“, sagt er. Müsse man als Dirigent nicht wählerisch sein, wem man seinen Namen gibt? „Ich hatte doch keine Wahl. Hätte ich zur Wiener Staatsoper nein sagen sollen?“, sagt er. Dann versucht er doch, sich all seine Ehrentitel zu erinnern: Wiener, Münchner, Berliner Philharmoniker, Los Angeles, Israel Philharmonic Orchestra, Staatskapelle. Über die Jahrzehnte ist einiges zusammen gekommen.

„Staatsoper für alle“ auf dem Bebelplatz, Mitte. 9.7. um 19,30 Uhr. Eintritt frei.