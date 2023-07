Walter-Benjamin-Platz: Lars Danielsson & Liberetto begeistern bei Konzerten

Der Schlussakkord hätte nicht grandioser ausfallen können. Lars Danielsson & Liberetto beenden ihr Konzert mit „Desert Of Catanga“. Ein absoluter Höhepunkt und eine Komposition, die alles verdichtet, was das hochkarätig besetzte Jazz-Quartett ausmacht. Unbändige Spiellust mit luftigen Melodien und einem tänzelnden Groove, die mit einer zartbitteren Note eine große Tiefe bekommen.

Man hätte sich kaum einen besseren Auftakt der Kolonnaden Konzerte auf dem mit bunten Schirmen geschmückten Walter-Benjamin-Platz wünschen können als das exquisite Konzert mit dem schwedischen Weltklasse-Bassisten und seiner Mitstreiter. Allesamt ebenfalls führende Musiker des Genres. Betitelt ist der Abend nach ihrem 2021er-Album „Cloudland“. Ein Meisterwerk, aus dem die meisten Titel stammen. Wie gemacht für den kristallklaren, immersiven Sound, selten bei Freiluftkonzerten.

Die vier Virtuosen starten mit dem feingewobenen Opener „Nikita’s Dream“. Und locken damit zahlreiche Zaungäste an. Denn den Unterhaltungsaspekt verlieren sie nie aus den Augen. Im Zusammenspiel zwischen schillernder Musik und wunderschöner Atmosphäre entfaltet die Piazza zudem ihre ganz eigene Magie. Viele der Fenster sind zum Mithören geöffnet. Auch die Restaurants und Cafés sind deshalb noch voller. Uneingeschränkt genießen kann man den Gig allerdings am besten als Zuschauer vor der Bühne.

Bandleader Lars Danielsson führt charmant, aber ohne allzu viele Worte durch die rund 100 Minuten. Er lässt vor allem die Musik sprechen. Man kennt den Schweden hierzulande auch als Teil der der Jazz-Supergroup 4 Wheel Drive mit Nils Landgren, Michael Wollny und Wolfgang Haffner. Seine Formation hat jedoch eine ganz andere Klangfarbe.

Danielsson studierte zunächst klassisches Cello, bevor er sich dem Bass und dem Jazz zuwandte. Ein unüberhörbarer Background, der längst zu seinem Markenzeichen wurde. Auch der Name Liberetto spielt damit. Steht der Bestandteil „Liberetto“ doch für Komposition und Arrangement. Das lateinische „Liber“ versinnbildlicht hingegen die Freiheiten der Interpretation. Also das Urtypische des Jazz.

Der meist zurückgenommene Bass von Lars Danielsson klingt einerseits warm und lyrisch, hat andererseits aber auch einen enormen Groove, der mit Magnus Öströms Schlagzeug und Perkussion subtil verzahnt ineinandergreift. Rhythmisch ein hypnotisches Duo, das immer wieder von Grégory Privats Klavier und John Parricelli Gitarre verstärkt wird. Meistens aber verzaubern Letztere mit ihren traumwandlerischen Solo-Improvisationen.

Privats irrwitzigen Läufe erinnern dabei an den legendären Michel Petrucciani, sein eleganter Anschlag an Keith Jarrett. Und doch hat sein Spiel einen unverwechselbaren, federleichten Kslang. Seine Hände fliegen immer wieder in die Höhe und zaubern zurück auf den Tasten mit Lichtgeschwindigkeit rasante Eskapaden. Parricellis Fusion-angehauchte Saitenkunst schwebt darüber, setzt quirlige Farbtupfer.

Hochmelodisch mit Ohrwurmqualitäten und durchbrochen von unregelmäßigen Metren, ist die Handschrift von Lars Danielsson bei allen Tracks deutlich erkennbar. Neben Magnus Öström, begeistert auch er mit einem fantastischen Solo. Eines von vielen musikalischen Sahnehäubchen, die das Konzert unvergesslich machen.