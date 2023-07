Egal, ob man Désirée Nick mag oder nicht, ein Hingucker ist sie in jedem Fall. In ihrem weiß-silbernen Marlene-Look mit extra viel Bling Bling stiehlt sie allen anderen die Show. Zumindest fast. Denn ihr Partner ist ebenfalls ein höchst extravagantes Bühnentier. Der englische Entertainer Jack Woodhead hat zwar mit Schwarz und Weiß dezente Farben gewählt. Doch von wallend gerüscht bis hauteng wirkt an ihm eigentlich alles höchst frivol. Vor allem die Plateau-High-Heels in Lackleder, die er verflucht, weil er sie schon tagsüber tragen muss. Gehören sie doch zum Bühnenoutfits. Ohne geht es nun mal nicht. Schon gar nicht beim Pressegespräch im Wintergarten Varieté samt Showeinlagen.

Intendant Georg Strecker und Regisseur Rodrigue Funke lassen bei der Vorstellung des Programm ab August bis ins nächste Jahr hinein erst einmal den Künstlern den Vortritt. Im Mittelpunkt steht dabei „Mad Magic! – The Crazy Variety Show“, die am 23. August Premiere feiert. Eine aufwendige Produktion, die Funke zurecht stolz ankündigt.

Zaubershows sind absolute Kassenschlager. Allerdings in der Regel extrem männerlastig. Rodrigue Funke wollte dem Abend aber einen ganz anderen Twist geben. Deshalb wurden 300 Künstlerinnen zu einem Casting eingeladen. Sechs wurde für die Show ausgewählt, der sie nun einen jungen, weiblichen Touch geben. Feminin liebt es auch der Magier, der das weiße Kaninchen auf die Bühne zaubert. Er ist eine Dragqueen. Mit von der Partie ist zudem Altmeister Otto Wessely, der mit seinen anarchischen Tricks wahrlich das Attribut „Crazy“ verdient.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit „Zimt Zauber“ ist auch eine Adventsshow angekündigt

Bei „Mad Magic!“ wird aber nicht nur gezaubert, wie Burl mit einer kleinen Kostprobe seiner humorvollen, poetischen Seifenblasenkunst zeigt. Seine flüchtigen, schillernden Seifenblasen schüttelt er einfach aus den Händen. Füllt sie zuweilen mit Rauch, weshalb sie in winzige Wolken zerplatzen. Burl ist vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der Seifenblasen-Karate beherrscht. Durch den Abend führt übrigens Lokalmatador Hieronymus, der scharfzüngige Comedy-Zauberer.

Die jüngsten Zuschauer dürfen sich schon auf die Advents- und Winterzeit freuen. Traditionsgemäß gibt es dann nämlich in der Reihe „Zimt Zauber“ eine neue Märchen-Varieté-Show. Diesmal steht ab Mitte November „Peter Pan“ auf dem Programm. Außerdem würdigt der Wintergarten Marius Müller-Westernhagen am Vorabend seines 75. Geburtstag mit einem besonderen Konzert mit dem Westernhagen-Double Andreas Marius-Weitersagen.

Vorher aber feiern Désirée Nick und Jack Woodhead noch im September Premiere mit ihrer neuen Show „Late Night Cabaret“. La Nick singt Songs von Marlene Dietrich und antwortet in ihrer Kolumne „Lebensberatung“ auf Fragen der Zuschauer. Jack Woodhead brilliert nicht nur als Sänger und Pianist, er komponiert auch live. Und zusammen funkeln die Paradiesvögel um die Wette. „Ich hoffe, Sie kommen alle zu unserer Verlobung“, verrät Désirée Nick. Sie möchte nämlich zukünftig Woodhead heißen. Auf Deutsch „Holzkopf“. Damit, glaubt sie, könnte sie die Dietrich vergessen machen.

Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96, Tiergarten. Tel. 588433