Kammermusik zwischen Lausitz und Spreewald

Das Musiker-Ehepaar Martin Helmchen und Marie-Elisabeth Hecker auf ihrem Hof in Bornsdorf, wo sie das Kammermusikfestival „Fliessen" gegründet haben.

Der „Fliessen“-Festivalgründer Martin Helmchen gehört seit Jahren zu den führenden Pianisten der Republik, dabei ist seine musikalische Entwicklung eng mit seiner Heimatstadt verbunden. Nach dem Besuch des Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Musikgymnasiums studierte der gebürtige Berliner, Jahrgang 1982, an der Musikhochschule „Hanns Eisler“. Später wurde er von Alfred Brendel gefördert und gewann 2001 den renommierten Clara-Haskil-Wettbewerb im schweizerischen Vevey. Anschließend öffneten sich für ihn die internationalen Konzertsäle.

Nachdem Helmchen einige Zeit im ausgebauten Dachgeschoss im Prenzlauer Berg gewohnt hat, lebt er mittlerweile mit seiner Frau, der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker, und den vier gemeinsamen Kindern in der Niederlausitz. Der Grund dafür ist relativ simpel, wie Martin Helmchen erklärt: „Da Marie eine Professur in Dresden bekommen hat, sind wir vor acht Jahren in die geografische Mitte von Berlin und Dresden gezogen. Bornsdorf heißt dieser wunderschöne Flecken Erde und liegt bei Luckau.“

Dort hat das Ehepaar Helmchen ein historisches Gutshaus gekauft: die „Drauschemühle“, wobei „drausche“ für draußen im Sinne von außerhalb steht. Auf dem Anwesen befindet sich auch eine Scheune, rasch entstand die Idee, dass man diese vielleicht zum Konzertsaal umbauen könnte, um dort mit Freunden zu musizieren. Allerdings gab es in Bornsdorf zunächst einmal einiges zu renovieren, außerdem hatten beide Musiker volle Terminkalender und somit keine Zeit, sich um die Organisation eines Festivals zu kümmern. „Wir dachten zunächst, dass das kleine Festival ein Traum bleiben würde oder sich vielleicht in zehn Jahren mal realisieren ließe“, erinnert sich Martin Helmchen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ergab sich ein Kontakt zu den „Brandenburgischen Sommerkonzerten“

Doch dann ergab sich ein Kontakt zu Wolfgang Korr, dem Intendanten der „Brandenburgischen Sommerkonzerte“. „Das war ein sehr glücklicher Moment“, sagt Helmchen, „da wir schnell gemerkt haben, dass wir ähnliche Vorstellungen davon hatten, was Kultur ausmacht, und was für ein Grundrauschen sich bei einem Festival übertragen soll“. So entwickelte man gemeinsam das Konzept für ein kleines Kammermusik-Festival mit Freunden, das organisatorisch als Unterfestival der „Brandenburgischen Sommerkonzerte“ firmieren sollte, damit die Musiker von Dingen wie Ticketverkauf oder Marketing entlastet werden.

Das Zentrum des Festivals sollte die Scheune ihres Anwesens in Bornsdorf bilden, dort sollten auch die Proben für die Konzerte stattfinden. Als Ergänzung suchte man fünf weitere Spielstätten in der Umgebung aus, die alle ein individuelles Ambiente mitbringen sollte. „Fliessen“ nannte man es, nach den Fließen, den kleinen Wasserläufen im Spreewald, die sich auch am Rande des Helmchen-Anwesens entlang schlängeln, aber auch nach der Musik, die ständig im Fluss ist.

Die Helmchens möchten Berührungsängste abbauen, deshalb sind auch alle Besucher gern gesehen, denen klassische Konzerte wegen Dresscodes und ungeschriebenen Verhaltensregeln tendenziell suspekt sind. Auch Familien sind herzlich eingeladen, spontanes Klatschen zwischen den Sätzen und Kinderstimmen sind absolut willkommen. Auf der Website des Festivals formulieren die beiden Musiker ihre Ziele wie folgt: „Hier und an den anderen Konzertorten des Festivals wollen wir diesen Sommer neue Berührungspunkte schaffen zwischen Stadt und Land, Jung und Alt, sogenannter Hoch-und Volkskultur, Tradition und Moderne.“

Es gibt weitere Konzertorte in Lübbenau, Luckau oder Finsterwalde

Unter den Festival-Künstlern, die zwischen dem 8. und 15. Juli die erste Ausgabe von „Fliessen“ gestalten, finden sich viele Musiker, mit denen die Helmchens zum Teil schon jahrelang zusammenspielen, etwa die Geiger Christian Tetzlaff, und Antje Weithaas, der Cellist Julian Steckel, der Pianist Alexander Melnikov oder der Klarinettist Sebastian Manz.

Den größten Kontrast zum ländlichen Kolorit in Bornsdorf bildet sicherlich das klassizistische Schloss Lübbenau, der zweite Konzertort des Festivals. Dieses wurde nach der Wende zum Luxus-Hotel umgebaut, außerdem wurde 2015 ein neuer Konzertsaal im klassischen Stil errichtet. Etwa zehn Kilometer von der Drauschemühle der Helmchens befindet sich die gotische Pfarrkirche St. Nikolai in Luckau. Dort wird dieses Jahr das Nachtkonzert im Kerzenschein stattfinden. Etwas weiter entfernt, in Lübben, steht die neuromanische Paul-Gerhardt-Kirche, die durch den Kontrast zwischen der unverputzten Fassade des Kirchenschiffes und dem weiß verputzten Turm auffällt, in ihr werden ebenfalls Aufführungen stattfinden.

In eine ganz andere Welt führt der fünfte Konzertort des „Fliessen“-Festivals, und zwar zu den Glasbläsern nach Baruth/Mark. In der „Alten Hütte“ standen einst große Öfen, nun wird dort Kammermusik aufgeführt. Die sechste Festivalstätte befindet sich in Finsterwalde, das etwa 20 Kilometer südlich von Bornsdorf liegt und durch das „Finsterwalder Sängerfest“ überregionale Bekanntheit erlangte. Dort wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Tuchfabrik die Kulturweberei errichtet.

Zu dieser gehört ein hochmoderner Konzert- und Veranstaltungssaal in edlem Ambiente mit präzise ausgemessener Akustik, der dieses Jahr neu eröffnet wurde. Da wird dann Kammermusik in verschiedenen Besetzungen erklingen. Abgerundet wird das Festival durch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Es umfasst Vorträge und Diskussionsrunden, aber auch Kahnfahrten in Spreewalddörfer, Vorführungen der Glasbläser und Weinverkostungen

„Fliessen“-Festival, Brandenburg. Tel. 030/890 43 430. Zu fast allen Konzerten gibt es für 27,50 Euro einen Shuttlebus ab Berlin, Haltestelle Fehrbelliner Platz