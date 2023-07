Ihren filmischen Freischwimmer machte sie im Prinzenbad

Abends in den Zoo Palast und dann ganz früh raus: In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“ stellte Bettina Blümner „Prinzessinnenbad“ vor.

Berlin. Eigentlich hält sie gerade ein Filmseminar in Marburg. Und muss gleich am nächsten Morgen um 10 wieder dort sein – und deshalb um vier Uhr morgens aufstehen. Aber das hat Bettina Blümner dennoch nicht davon abgehalten, um nach Berlin und in den Zoo Palast zu kommen. Wo sie am gestrigen Abend „Prinzessinnenbad“, ihren Dokumentarfilm aus dem Jahr 2008, noch einmal vorstellte – in der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Kino immer am ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt.

Ein Erfolgsfilm - der eigentlich ein ganz anderer werden sollte

„Prinzessinnenbad“ gehört unbedingt dahin. Ein Film über drei Fünfzehnjährige Mädchen aus Kreuzberg, denen der Film – und die Filmemacherin – über ein ganzes Jahr gefolgt ist. Eigentlich, gesteht die Filmemacherin, sollte der Film ursprünglich ein anderer sein: eine Doku über das Freibad und die jungen Menschen, die sich dort aufhalten.

Dabei hat sie dann aber Clara kennengelernt, und über sie ihre Freundinnen Mina und Tanutscha. Die dann so präsent waren und so viel über sich erzählten, dass der Film sich verschob. Und irgendwann dann auch nicht mehr nur im Prinzenbad gedreht wurde, weil die Mädchen nicht mehr so die Lust darauf hatten.

Mehr zum Thema:Ein Kiez und seine Kids – So entstand der Film „Prinzessinnenbad“

Tanutscha, Klara und MIna (v.l.): Bettina Blümner hat diese drei Mädchen ein Jahr lang mit der Kamera begleitet.

Foto: dpa-Film Reverse Angle Filmverleih / picture-alliance/ dpa

Der Film lebt ganz stark von diesen drei Mädchen – von denen eine, Mina Bowling, auch bei der Vorführung im Zoo Palast dabei war, aber nicht mit auf die Bühne wollte. Durch den Film stand sie schon genug im Rampenlicht , das soll die Regisseurin mal lieber alleine machen.

Das A und O dieses Films ist, wie Blümner es schaffte, das Vertrauen dieser Mädchen zu gewinnen. Dass sie sich öffneten und wirklich sehr private Dinge von sich preisgaben. Das sei gar keine sooo große Kunst gewesen, will die Regisseurin ihre Leistung ein wenig kleinreden. Sie sei damals ja selbst noch völlig unbekannt gewesen und habe lange die Kamera selbst geführt. Der Rest des Drehteams kam erst später dazu. Und anfangs war auch noch gar nicht klar, ob sich überhaupt jemand für dieses Projekt interessieren würde.

Irgendwann gab es immerhin die Zusage von Arte für einen Einstünder. Dass es dann aber ein abendfüllender Film würde, der seine Premiere auf der Berlinale erleben und dann auch noch mit großem Erfolg im Kino laufen sollte, das war überhaupt nicht abzusehen. Darüber scheint sie selbst heute noch zu staunen.

Mit den dreien, die inzwischen so alt sind, wie sie es damals war, hat Bettina Blümner noch heute Kontakt. Sie lädt sie auch zu ihren neuen Filmpremieren ein. Blümner spricht auch von der Verantwortung, die man als Dokumentarfilmer gegenüber denen habe, die sich für sie öffnen. Aber da ist wohl auch so etwas wie Freundschaft entstanden, über den Film hinaus. Eine Frage muss noch sein: Geht Bettina Blümner denn selbst gern ins Freibad? Auch jetzt noch, wo es dort leider häufig zu Randalen kommt? Ja, unbedingt, meint sie. Das Schwimmen hält den Kopf frei. Sie ginge aber immer früh morgens, wenn es im Becken noch nicht so voll ist. Da gibt es dann auch keinen Ärger.

Als Nächstes wird in unserer Filmreihe am 1. August der Defa-Klassiker „Die Mörder sind unter uns“ mit Hildegard Knef gezeigt. Der erste deutsche Nachkriegsfilm, der in den Trümmern Berlins spielt. Zu Gast ist dann Philip Zengel von der Defa-Stiftung.