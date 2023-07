"Staatsoper für alle" 2023 in Berlin: Tickets & Plätze – alle Infos

Tausende werden am Samstag und am Samstag bei "Staatoper für alle" auf dem Bebelplatz erwartet. Hier finden Sie alle Programm-Infos.

Berlin. Das Open-Air-Festival "Staatsoper für alle" findet am 8. und 9. Juli auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte statt. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden zu dem Klassik-Event erwartet. Der Eintritt ist frei. Am Samstag wird dort die Verdi-Oper "Don Carlo" live aus der Staatsoper übertragen, am Sonntag gibt die Staatsoper Wagner und Bruckner. Moderiert wird das Open-Air-Event von Petra Gute. Es handelt sich um die bereits 17. Ausgabe der Veranstaltung, die seit 2007 von insgesamt mehr als einer halben Million Menschen besucht wurde.

Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden, schwärmt über das Open-Air-Festival: "Der Bebelplatz im Herzen Berlin ist ein besonderer Ort für Konzerte. Eingerahmt von den Gebäuden der Humboldt-Universität, der Hedwigskathedrale, des Hotel de Rome, der ehemaligen Königlichen Bibliothek und natürlich der Staatsoper Unter den Linden verfügt er über ein einzigartiges Ambiente, zumal an einem Sommerabend."

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) verspricht "einen erlesenen Musikgenuss auf höchstem künstlerischen Niveau."

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch das Wetter dürfte mitspielen. Erste Vorhersagen gehen von sommerlichen Temperaturen bis weit in den Abend aus.

Das gesamte Konzert wird auch live auf staatsoper-berlin.de und staatskapelle-berlin.de gestreamt.

"Staatsoper für alle" 2023 in Berlin: Tickets, Eintritt, Plätze

Staatsoper für alle: Daniel Barenboim dirigierte im vergangenen Jahr die Staatskapelle auf dem Bebelplatz.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Der Eintritt zu "Staatsoper für alle" ist frei, Tickets müssen im Vorfeld nicht erworben werden. Es gibt auf dem Bebelplatz keine Sitzgelegenheiten. Besucherinnen und Besucher können diese aber mitbringen. Ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn können Sitzgelegenheiten auch erworben werden.

Ein gastronomisches Angebot sowie barrierefreie Toiletten sind vorhanden. Die Straße Unter den Linden wird ab ca. zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn gesperrt.

"Staatsoper für alle" am Samstag: Liveübertragung von "Don Carlo"

8. Juli, 19 Uhr, Bebelplatz

Live-Übertragung "Don Carlo" von Guiseppe Verdi aus der Staatsoper

Inszenierung: Philipp Himmelmann

Dirigent: Daniele Rustioni

Dauer: ca. 3 Stunden 25 Minuten, Pause nach dem zweiten Akt, Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Zum Ensemble zählen u.a. Stefan Pop in der Titelpartie, René Pape als Philipp II., Aleksandra Kurzak als Elisabeth von Valois, Eve-Maud Hubeaux als Prinzessin Eboli, George Petean als Rodrigo, Marquis von Posa und Andrea Mastroni als Großinquisitor, der Staatsopernchor und die Staatskapelle Berlin.

"Staatsoper für alle" am Sonntag: Open-Air-Konzert mit Wagner und Bruckner

Sonntag, 9. Juli, 19.30 Uhr, Bebelplatz

Richard Wagner: Ouvertüre zu "Rienzi"

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur

Dirigent: Zubin Mehta

Dauer: ca. 1 Stunde 20 Minuten ohne Pause