Rachel-Sophia Dries: Rundfunkchor plant „dekadentes Festmahl“

Berlin. Zuletzt hatte der Rundfunkchor Berlin als singender und schauspielernder Partner des Staatsballetts Berlin das Publikum in der Deutschen Oper überrascht. Die Premiere von Christian Spucks Choreographie von Verdis „Messa da Requiem“ war ein Riesenerfolg, sieben weitere Vorstellungen sind in der neuen Spielzeit geplant. Ein Chamäleon ist der Berliner Vorzeigechor, ein Verwandlungskünstler. Zumal das Ensemble auch an ungewöhnlichen Orten anzutreffen ist. Das preisgekrönte „human requiem“, das in Kooperation mit Sasha Waltz & Guests entstand, wird wieder im Radialsystem gezeigt.

Im MaHalla soll das nächste große interdisziplinäre Projekt im Mai 2024 stattfinden. „Wir hatten uns mehrere Orte angeschaut, aber MaHalla ist ein Veranstaltungsort, der uns besonders gut gefallen hat“, sagt Rachel-Sophia Dries. „Das ist eine leerstehende Industriehalle in Oberschöneweide, die bereits als Veranstaltungsort genutzt wird. Wir haben nach einem ungewöhnlichen und vor allem großen Raum gesucht, in dem wir Gioachino Rossinis ,Petite Messe solennelle’ in einer Inszenierung von Anna-Sophie Mahler aufführen können.“ Das Stück sei ein langgehegter Wunsch von unserem Chefdirigenten Gijs Leenaars, der es einmal in einen anderen Kontext stellen wollte, wie die Direktorin sagt.

Rachel-Sophia Dries hat die Chordirektion vor einem Jahr übernommen. „Es war klar, dass wir in meiner Zeit die interdisziplinären Projekte des Rundfunkchors weiterführen werden. Die ,Rote Messe’ wird unser Leuchtturmprojekt der kommenden Saison sein.“ Über das neue Projekt kommt sie geradezu ins Schwärmen. „Anna-Sophie Mahler wird das Werk als ein dekadentes Festmahl inszenieren. Eine Gesellschaft wird zum Diner geladen, die ganze Selbstgefälligkeit wird gestört durch den von außen eindringenden Pierrot Lunaire. Die Rolle übernimmt die fantastische Schauspielerin und ausgebildete Sängerin Ruth Rosenfeld.“

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Profichor verfügt über fast 70 festangestellte Sänger und Sängerinnen

Der Profichor hat 63 feste Positionen, verfügt aber insgesamt über fast 70 festangestellte Sängerinnen und Sänger. Die unterschiedliche Zahl begründe sich in einer Reihe von Teilzeitstellen, erklärt Rachel-Sophia Dries. Hinzu komme das Management von rund zehn Personen. „Darüber hinaus sind wir eingebettet in die übergeordnete Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH. Der Rundfunkchor ist schon ein komplexes Gefüge, in dem man ständig vermitteln muss.“

Bevor die gebürtige Berlinerin, Jahrgang 1981, den Rundfunkchor übernahm, hatte Rachel-Sophia Dries den Bereich Marketing/Kommunikation geleitet und den Antritt von Chefdirigent Gijs Leenaars im Herbst 2015 begleitet. Bald danach war sie für vier Jahre an die Schaubühne gewechselt. Von dort wurde sie als Chordirektorin zurückgeholt.

Der Rundfunkchor ist Teil von Christian Spucks Choreographie von Verdis „Messa da Requiem“ beim Staatsballett Berlin.

Foto: Serghie Gherciu

„Ich hatte schon großen Respekt vor der Position, zumal sie mein Vorgänger Hans Rehberg so lange und erfolgreich ausgefüllt hat. Da ist die Sorge, ob im Alltag Probleme auftauchen können, vermutlich normal“, sagt sie. „Aber mit viel Transparenz, klaren Überzeugungen und einem guten Teamgefüge ist alles lösbar. Im ersten Jahr ging es mir leichter von der Hand als erwartet.“

Hans Rehberg, der für sein jahrzehntelanges Wirken kürzlich das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam, hat ihr den Chor auch in einem Topzustand übergeben. „Ich hatte von Anfang an gesagt, dass ich nicht alles umstürzen, sondern erst einmal mit Augenmaß schauen möchte, was gut funktioniert“, sagt Rachel-Sophia Dries. „Das erste Jahr habe ich genutzt, um viel Beziehungsarbeit zu machen. Es ging um Networking, darum, bestehende Partnerschaften zu festigen und erfolgreiche Konzertformate weiter zu führen. Außerdem sollte das Ensemble spüren, dass es bei mir in guten Händen ist und wir gleichzeitig Neues wagen können.“ Mit dieser Mischung will sie auch die nächste Saison angehen.

Angekündigt sind 50 Konzerte und 28 Programme, die von 18 Dirigenten und Dirigentinnen an fünfzehn Spielorten in Berlin, Deutschland und Griechenland geleitet werden. Gleich zum Auftakt gäbe es einen Höhepunkt, sagt die Direktorin. Im Rahmen des Musikfests eröffnet der Rundfunkchor am 6. September seine Saison mit Sergei Rachmaninoffs „Ganznächtlicher Vigil“. Das ist ein A-Cappella-Programm in der Gethsemane-Kirche zum 150. Geburtstag des Komponisten.

Dirigentin Grete Pedersen leitet das Weihnachtskonzert im Berliner Dom

Glücklich sei sie auch darüber, sagt die Chefin, dass sie für das Weihnachtskonzert im Berliner Dom die Dirigentin Grete Pedersen gewinnen konnte, die mit dem Chor Thomas Tallis‘ „Spem in alium“ für 40-stimmigen Chor und Ottorino Respighis „Lauda per la Natività“ sowie Norwegische Weihnachtslieder aufführen wird. In der Zusammenarbeit mit den großen Orchestern sei sicherlich Dvořáks Stabat Mater“ bei den Philharmonikern ein Highlight, fügt sie hinzu.

Dazu kommt die RundfunkchorLounge mit Moderatorin Boussa Thiam im Heimathafen Neukölln. „Das Lounge-Format existiert schon länger. Wir wollten das Format an einer neuen Location noch mal etwas kürzer, kurzweiliger und von den Themen her fürs Publikum etwas gesellschaftlich relevanter machen. Wir hatten gutes Feedback im ersten Jahr. Die Lounge zieht auch vermehrt ein junges Publikum an.“ „Im Exil“ ist es im September, „Zum Wohl“ im Februar und „Apokalypse“ im Juni überschrieben.