Wenn sich große Komponisten selbst zitieren

Berlin. Es ist das letzte Programm der ausgehenden Saison im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Während im Foyer bereits ein neues Corporate Design, zugeschnitten auf die neue Chefdirigentin des Hauses Joana Mallwitz, seine wohlerdachten Farben vorauswirft, wird das Konzerthausorchester von Andris Poga dirigiert, dem Chef des Lettischen Nationalorchesters in Riga. Das Konzerthausorchester ist groß besetzt – während der Zuschauerraum nicht ganz so voll, aber auch nicht unangenehm leer ist.

Die beiden Werke des Abends weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf. Das kommt eher unerwartet. Der vom Russland der Oktoberrevolution geprägte Sowjetbürger Dmitri Schostakowitsch und der wilhelminische Besitzbürger Richard Strauss mit späteren NS-Verstrickungen hatten außer großen Visionen für die Orchesterkultur nun wirklich nichts auffällig gemeinsam, weder geistig, politisch noch stilistisch – und doch komponierten sie nicht selten absichtsvoll Musik aus zweiter Hand – Musik über Musik. Beide zitierten sich mitunter auch selbst – jeweils mit teils genialem Ergebnis.

Es erklingt zu Beginn Schostakowitschs Zweites Konzert für Violoncello und Orchester, und es stellt sich schnell heraus, dass der formidable Solist Pablo Ferrández bestens zu diesem Stück passt. Schostakowitschs Stück, komponiert lange nach Stalins Tod im sogenannten politischen „Tauwetter“, ist ein echtes Spätwerk: geprägt von künstlerischen und lebensweltlichen Erfahrungen, die zwar nichts musikalisch Bahnbrechendes mehr hervorbringen, aber Altes, scheinbar längst Erklungenes in abstrakter Weise auf Schönheit und Geist durchkämmen.

Klopfsignale erinnern an Insassen von stalinistischen Gefängnissen

Ferrández besitzt einen ohne viel Aufwand hergestellten und doch auffallend opulenten und üppigen Ton. Er stellt diesen Ton nicht aus, im Gegenteil. Fast scheint er für sich, vielleicht gerade noch für seine Kolleginnen und Kollegen im Orchester zu spielen, als wäre da eine Wohnzimmerwand zum Publikum hin. Die düstere Klangfaktur der Musik, die Zwiegespräche mit dem Fagott, der großen Trommel, den tiefen Streichern jedenfalls gelingen mit Hilfe des agilen, in jedem Moment im jeweiligen Klang lebenden Pablo Ferrández hervorragend. Wenn am Ende im Schlagwerk das große Klopfen anbricht – angeblich Schostakowitschs musikalische Erinnerung an die Klopfsignale der Insassen von stalinistischen Gefängniszellen –, dann konnte man ein großes, selten gespieltes und rätselhaftes Werk in vielen Facetten kennenlernen.

Richard Strauss’ Tondichtung „Ein Heldenleben“ ist viel belächelt worden, denn als „Held“ sah sich der Komponist selbst. Dennoch birgt das Stück soviel orchestrale Raffinesse und Sinnlichkeit, dass das Publikum Strauss bis heute diese Eitelkeit verzeiht. Und gerne beißt sich auch das Konzerthausorchester unter Poga an dem Stück wieder die Zähne aus – am Anfang, beim Heldenthema, durchaus mit einigen Unschärfen bei kleinen Noten. Am Ende, mit brillant klingendem Blech und dunkel fundierten Streichern, wird daraus ein würdiger und lustvoller Abschied in die Sommerpause.