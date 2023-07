Huch: Ein Troll trollt sich durch die Philharmonie

Irgendwas stimmt nicht am Freitagabend in der Philharmonie. Das Freiburger Barockorchester und die Frauen des Rias-Kammerchors stehen längst bereit, aber Dirigent Pablo Heras-Casado kommt und kommt nicht. Als dann endlich die berühmte Ouvertüre zu Felix Mendelssohn-Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ erklingt, werden plötzlich Scheinwerferspots an die Decke geworfen.

Streikt die Haustechnik? Oder ist da schon ein Troll am Werk? Denn während der Ouvertüre flitzt in der letzten Reihe ein Mann hin und her und stakst langsam nach vorn. Mit Schottenrock, quietschpinken Stiefeln, Blümchentattoos und zwei Beuteln mit dem programmatischen Aufdruck „Amore“.

Ein Mann kommt auf die Bühne - und nimmt dem Dirigenten das Dirigieren ab

Kein Zuspätgekommener. Auch kein Gast, der seinen Platz nicht findet. Es ist der Berliner Schauspieler Max Urlacher, der zwischen den Musikstücken durch die Vorlage, Shakespeares berühmte Komödie, führt. Sich denn auch das Pappkrönchen aufzieht, die vor dem Dirigentenpult liegt. Und klarmacht, wer hier das Sagen nicht. Nicht Heras-Casada, sondern er, Urlacher. Oder vielmehr: der Berliner Troll, den er hier gibt.

Als solcher stellt er sich auch gleich mal neben den Dirigenten und dirigiert mit, wiegelt dann aber ab. Die Musik überlässt er den anderen. Stattdessen schlüpft er in die Rolle des Puck und in andere, rezitiert Shakespeares Verse, fasst das Stück zusammen oder kommentiert hochironisch und teils auch mit Berliner Schnauze. Wobei er auch mal Musikern auf die Pelle rückt oder ihnen erschreckte Laute entlockt.

Ein kongeniales Team: Der Schauspieler, der Dirigent und die Musiker.

Foto: Thomas Jahn

Obwohl bereits die Ouvertüre ein Ohrwurm ist und der Hochzeitsmarsch zum Standard jeder Heiratszeremonie gehört, wird die komplette Schauspielmusik eher selten gespielt. Und noch seltener mit einem Sprecher dazu. In Urlacher hat das Freiburger Barockorchester dafür einen erzkomischen Führer gefunden.

Nach dem Hochzeitsmarsch kommt der Zuruf: „Sie dürfen die Braut jetzt küssen“

Wobei der, das wird einige Puristen erschüttern, nicht nur zwischen den einzelnen Musikstücken spricht, sondern auch mal mittenrein. Und dabei den ganzen Saal in Beschlag nimmt. Selbst den altbekannten Hochzeitsmarsch weiß er zu ironisieren, wenn er sich zuvor einen Brautschleier aufsetzt und danach auffordert: „Sie dürfen die Braut jetzt küssen.“ Das scheint improvisiert, da müssen selbst die Musiker lachen.

Ein Troll trollt sich durch die Philharmonie: Ein Abend der Verzauberung. Und das Publikum ist amüsiert. Nach der Pause spielen die Streicher des Freiburger Ensembles, verstärkt durch Solisten aus anderen Orchestern, im Stehen Griegs „Aus Holbergs Zeit“ und als Zugabe Sibelius’ „Valse triste“. Stücke aus Skandinavien, dem Reich der Trolle und Elfen. Auch das verzaubert. Aber irgendwie wartet man wieder auf den verrückten Elf. Der aber hat schon Feierabend.