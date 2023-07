Der Sänger hat auch mit House-Musik große Erfolge gefeiert. 2011 chartete er mit einigen DJs in Portugal. Ihr Hit „Beautiful Lie“ eroberte auch Brasilien, Russland und Indien, was die Musiker in Deutschland erst gar nicht mitbekamen. Bis sie zu Stars avancierten. Eine absurde Situation, weil die Hits nur in der Ferne gehypt wurden. „Wir sind am Wochenende hingeflogen, haben vor 60.000 Leuten gespielt. Dann ging es zurück in den normalen Alltag.“

Foto: Privat