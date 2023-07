Christian Tagliavini erschafft Fotos wie Renaissance-Gemälde

Der Weg zur Fotogalerie Camera Work führt von der lauten, rauen Kantstraße in einen grünen Innenhof, der selbst an einem regnerischen Tag Ruhe und Eleganz ausstrahlt. Das passt gut zu den Fotokunstwerken Christian Tagliavinis. Bekannt und berühmt wurde der 1971 geborene Schweizer aus dem Ticino durch seine Neuinterpretationen von Porträts aus der italienischen Renaissance.

Vor fünf Jahren hatten sie Berlin zuletzt verzaubert. Nun sind zusätzlich Bilder seiner neuesten Serie „Circesque“ zu sehen. Sie wirken etwas erzählerischer und plastischer als die früheren Arbeiten, die Kopfbedeckungen monumentaler und fantastischer, aber immer noch genauso sorgfältig inszeniert. Tagliavini wurde in der Vergangenheit – im Gegensatz zu seinen Bildern – oft als ruhelos beschrieben, wie unter Strom. An diesem regnerischen Berliner Sommertag wirkt er aber geerdet und sehr konzentriert. Im Laufe des Gesprächs wird klar, warum das so ist.

Alchimiade (2017).

Foto: Christian Tagliavini

Sein Aufstieg vom Grafiker über den akribisch arbeitenden Foto-Handwerker zum Künstler war so märchenhaft wie seine Sujets. 2000 traf es ihn wie ein Blitz: Er verliebte sich anlässlich einer Ausstellung in Mailand in die Schwarz-Weiß-Fotografien von Patrick Demarchelier, dem berühmten Modefotografen – und in die wertschätzende Art, wie sie präsentiert wurden. Aus einem anfänglichen Hobby wurde eine Leidenschaft für Fotografie. Er saugte alles in sich hinein, was er zum Thema fand und entdeckte die Technik des „mise en scène“, der inszenierten Fotografie.

Zunächst mussten Freunde und Familie herhalten, dann suchte er sich Modelle auf der Straße. Seine erste Serie „Cromofobia“ 2007 war in Beige getaucht (als hätte Tagliavini die derzeit grassierende Mode auf Instagram für farbarme Kinderzimmer schon befürchtet). Einfach so aus einer Laune heraus eingesandt, wurde sie von einer bekannten Foto-Zeitschrift veröffentlicht. Ausstellungen in der Schweiz, Paris, London folgten. Seit zehn Jahren ist er nun mit der Berliner Galerie Camera Work verbunden.

Lange Zeit hatte er Skrupel, sich Fotograf zu nennen, aus Respekt vor dem Können und der Professionalität der großen Fotokünstler. Denn schließlich sei er ja Autodidakt. Nun scheint er aber angekommen zu sein: „Jetzt darf ich sagen, dass ich ein Fotograf bin.“ Das spricht für Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber -- in einer Zeit, wo sich jeder als Fotograf fühlt, der ein Handy hat. Bis zu zweieinhalb Jahre arbeitet er an einer Serie – vom Aussuchen der Stoffe für die Kostüme über den Aufbau der Szenen und schließlich dem Akt des Fotografierens. Bis auf das Nähen macht er alles selbst. Hier ist er also Handwerker geblieben, einer der Langsamkeit, der Genauigkeit und Präzision gegen die immer schnelleren Bildfolgen der digitalen Welten setzt.

Ganz kann er sich ihnen aber nicht entziehen. Der Umstieg von der analogen Großbildkamera zur Digitalkamera hatte praktische Gründe: Es gab immer weniger Möglichkeiten die Filme zu entwickeln. Und natürlich fragt er sich, ob sich mit Künstlicher Intelligenz große Fotografien wie die seinen mit der gleichen Qualität umsetzen lassen. Eine Sache aber macht ihn wehmütig: Leute einfach so auf der Straße anzusprechen, das geht nicht mehr: „Sie reagieren erschrocken, verängstigt. Die Gesichter sind hinter den Handys verschwunden. Man hat es jetzt schwer als Menschenbeobachter.“ Deshalb ist er ihnen in die sozialen Medien gefolgt und spricht sie jetzt dort an. Seine Fotos haben dadurch nichts von ihrem Zauber verloren.