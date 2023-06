Chemistry: Kelly Clarkson besingt die Implosion einer großen Liebe

Nun also auch Kelly Clarkson. Die Liste der weltbekannten Popsängerinnen und -sänger, die aus der Misslichkeit einer gescheiterten Beziehung gewissermaßen den kreativen Honig saugen und die zersplitterten Teile ihres zertrümmerten Herzens zu Kunst weiterverarbeiten, ist ja gerade in jüngster Zeit um einige große Namen gewachsen. Man denke etwa an Shakira und ihren Trennungsabrechnungshit „brzp Music Sessions, Vol. 53“ oder an den aktuellen Goldstandard in Sachen „Ohne dich komme ich eh viel besser klar“-Pop, Miley Cyrus‘ Album „Endless Summer Vacation“ mit der Single „Flowers“.

Auch die niemals auf den Mund gefallene Texanerin Kelly Clarkson, die 2002 schlagartig berühmt geworden war als Gewinnerin der ersten Staffel der Castingshow „American Idol“ und seitdem im US-amerikanischen Mainstreampop mit hymnischen Hits wie „Since U Been Gone“ oder „My Life Would Suck Without You“ kontinuierlich ganz weit vorne dabei ist, weiß nun ein Lied, ach was, ein ganzes Album voller Lieder davon zu singen, wie es ist, wenn eine Liebe vor die Hunde geht.

Seit 2012 war sie mit Brandon Blackstock, dem Sohn ihres ehemaligen Managers, zusammen. 2013 bereits heiratete das Paar. Tochter River (inzwischen neun) und Sohn Remy (inzwischen sieben) ließen nicht lange auf sich warten, das Glück schien uferlos, beide füreinander bestimmt zu sein. Clarkson selbst sang in glücklicheren Zeiten über diese erste große und laut Eigenaussage einzige wirkliche Liebe ihres Lebens. 2020 dann trennten sich die beiden, seit März 2022 ist die Scheidung amtlich. „Ich hatte die Wahl: Entweder schreibe ich diese Songs“, so plauderte Clarkson (41) neulich in Los Angeles bei der Livepremiere ihrer neuen Platte, „oder ich zünde das Haus an.“

In den USA ist die Sängerin auch Gastgeberin von „The Kelly Clarkson Show“

Kelly, die seit 2019 in den USA auch als Gastgeberin der Tagsüber-Talkshow „The Kelly Clarkson Show“ reüssiert und immer mal wieder als Coach in der TV-Talentshow „The Voice“ am Start ist, entschied sich für neue Songs. Und legt mit „chemistry“ eine Songkollektion vor, die musikalisch jetzt nicht eben revolutionär, sondern eigentlich so wie immer bei ihr mit eher abgerundeten Ecken daherkommt. Die in textlicher Hinsicht jedoch aufhorchen lässt und an Clarksons für viele, die ihre Karriere seit 20 Jahren verfolgen, besten aber sehr unterschätzten Selbstermächtigungspowersong „Never Again“ erinnert.

Das mit intensiver Inbrunst gesungene „me“ zum Beispiel ist mit Zeilen wie „Deine Unsicherheit war der Tod von uns beiden“ oder „Ich brauche niemanden, wenn ich mich selbst habe“ eine kaum verklausulierte und für amerikanische Radioverhältnisse harte Grätsche in die Hacken des Ex. In „lighthouse“ singt Clarkson, dass sie selbst neben ihrem Mann immer mehr verblasste, im wütenden Folk-Song „i hate love“ (Stargast am Banjo ist Schauspiel-Ikone Steve Martin) immerhin hat sie ihren Humor, der im sehr ernsten und niedergeschlagenen „red flag collector“ noch fehlt, so langsam wiedergefunden.

Und da selbst mit Blackstock nicht alles Käse war, gibt es auch Stücke, in denen die Chemie noch stimmt, allen voran das euphorische, an Pink (die sich an dem Sujet „Scheißtypen“ auch schon hinlänglich abgearbeitet hat) erinnernde „favourite kind of high“. „Ich glaube“, so Kelly Clarkson in einem aktuellen Podcast, „ab einem gewissen Alter sind wir es einfach leid, immer alles im besten Licht darzustellen. Manchmal ist ein Scheißkerl einfach ein Scheißkerl, und man kann ihn nicht verändern. Manchmal ist es so, wie es ist, und das ist in Ordnung.“ Oder um es in einem ihrer größten Hits zu sagen: „What doesn’t kill you makes you stronger“ – Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.