Michael Mittermeier: Warum Putin bei „Love Island“ mitmachen sollte

Bei den Wühlmäusen bringt Comedian Michael Mittermeier in seinem Bühnenprogramm „#13“ Banales und Tiefgang in eine perfekte Balance.

Berlin. Es gibt Wörter, die können nur die Deutschen erfinden. „Polykrise“ etwa. Eine Art Triple-Wumms. Zuweilen hausgemacht, weil die Leute nur noch auf Schlagzeilen achten, wie Michael Mittermeier erfahren musste. Ein Freund rief ihn alarmistisch an und erzählte, die Russen hätten eine Brücke in der Krim mit einer Atombombe gesprengt. Zweifelnd fragte der Comedian zurück, ob das wirklich so in der Zeitung stünde. Beim zweiten Hinsehen entpuppte sich der Sprengsatz mit einem lapidaren „Mei, das kann man schon mal verwechseln“ als Autobombe.

Nicht der einzige Vorfall, der den 57-Jährigen irritiert zurücklässt. Für Mittermeier Grund genug, sich die aktuelle Lage im Land anzuschauen. In den ausverkauften Wühlmäusen zeigt der Godfather der Stand-Up-Comedy einmal mehr, dass er der Beste seiner Zunft ist. Dabei ist der Titel seines neuen Programms „#13“ eine Mogelpackung. Die Premiere seines 13. Solos war ursprünglich für 2020 geplant. Dann kam die Pandemie. Mittermeier hat deshalb ein Autokino- und ein Corona-Open-Air-Programm dazwischengeschoben. Rein technisch gesehen ist es sein 15. Programm. Aber da schon alles gedruckt war, dachte sich der bayrische Comedy-Star typisch deutsch: „Das ist doch noch gut!.“ Und was ist schon ein Titel? Michael Mittermeier verpasst schließlich jedem seiner Auftritte ein Update.

So stellt er etwa in den Wühlmäusen erst mal fest, dass keine Row Zero in den Saal passt. Nicht Rammstein-kompatibel. Midlife-Crisis ist momentan ein Begriff, den Mittermeier mit Till Lindemann verbindet. Wobei wird der Vater einer 15-Jährigen Tochter richtig sauer. Stolze 37 Jahre sei er nun auf Tour. Aber ihm sei in einer Pause noch nie so langweilig geworden, dass er auf die Idee gekommen ist, mit einem Lift in eine Black Box hinabzurauschen.

Der Comedian erzählt auch von den vier Fehlgeburten seiner Frau Gudrun

Dabei weicht der Witz dem Ernst. Wie manches Mal an diesem Abend. Die weißen Haare weisen dezent darauf hin, dass Michael Mittermeier zu den älteren weißen Männern gehört. Den Mix aus schnellen Comedy-Gags und tiefsinnigeren satirischen Betrachtungen hat er immer schon perfekt beherrscht. Jetzt gibt er aber auch Traurigem Raum, wenn er von den vier Fehlgeburten seiner Frau Gudrun erzählt. Was ihm stilvoll gelingt, ohne die Stimmung zu killen.

Füllte er früher die Bühne mit seiner Physical Comedy wie ein lebendig gewordener Cartoon, bringt Michael Mittermeier heute Banales und Tiefgang in die perfekte Balance. Erzählt von seinen Erlebnissen mit seinem Tour-Auto, einem Diesel, an der Zapfsäule, wo er auf einen „Teslaner“ getroffen ist. Also einen Benzin-Veganer, der ihm vorwarf ein „Dieslamist“ zu sein.

Weil ihm die analogen und digitalen Hater auf die Nerven gehen, chillt der Comedian gern auf dem Sofa bei der Datingshow „Love Island“ auf dem RTL2-Atoll. Dort stirbt alle elf Minuten ein Single. Die Typen sind ganzkörpertätowiert, weil man sie sonst nicht am Eingang scannen kann. Und die jungen Frauen sehen alle gleich aus. Jeder Augenaufschlag mit den Riesenwimpern könnte glatt kleine Kinder wegwehen. „Love Island“ ist für Mittermeier auch die Lösung im Ukraine-Krieg. Die Umgebung wäre wie geschaffen für Putin. Hier könnte er mit nacktem Oberkörper sein Ego pflegen. Friedlich.