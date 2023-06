Małgorzata Mirga-Tas erzählt Geschichten mit Stoff und Acryl

Die größten Arbeiten von Małgorzata Mirga-Tas empfangen die Besucherinnen und Besucher des Brücke-Museums, noch bevor sie es betreten haben. Sie messen beide 320 mal 250 Zentimeter und verbinden Stoffapplikationen mit Acrylmalerei zu farbenfrohen Collagen. Auf der einen sieht man ein blaues und ein rotes Pferd in einer wild gemusterten Landschaft, auf der anderen die auch als Zilli Schmidt bekannte deutsche Sintezza Cäcilie „Zilli“ Reichmann (1924-2022), die in der Community der Sinti und Roma eine wichtige Identifikationsfigur darstellt.

Zur Zeit des Nationalsozialismus durchlitt sie mit ihrer Familie Verfolgung und Deportation durch das Regime und wurde in den Konzentrationslagern Auschwitz, Ravensbrück und Sachsenhausen gefangen gehalten. Sie überlebte und sagte 1988 vor dem Landgericht Siegen als Zeugin gegen einen ehemaligen SS-Rottenführer aus, der Blockführer in Auschwitz gewesen war. Sie widmete sich noch im hohen Alter als Zeitzeugin dem Kampf gegen das Vergessen und für Wiedergutmachung.

Lisa Marei Schmidt, Direktorin des Brücke Museums, und Małgorzata Mirga-Tas vor der Arbeit „Zilli Schmidt“ (2023).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ihr Porträt ist eine gute Einstimmung auf eine Künstlerin, in deren Werk sich Härte und Schönheit des menschlichen Daseins auf bezaubernd eigenwillige Weise spiegeln. Małgorzata Mirga-Tas, geboren 1978 im polnischen Zakopane, sorgte schon auf der 59. Biennale von Venedig im vergangenen Jahr für Aufsehen und viel Begeisterung, als sie den polnischen Pavillon unter der Überschrift „Re-Enchanting the World“ bespielte. Das Brücke-Museum widmet ihr nun die erste museale Einzelausstellung im deutschsprachigen Raum. Zu sehen sind rund 30 neue Arbeiten der Künstlerin, neun davon hat sie für die Schau geschaffen.

Schon in Venedig wurde deutlich, was hier nun mit direktem Bezug auf die Sammlungsbestände des Brücke-Museums nachzuvollziehen ist: Die Arbeiten von Małgorzata Mirga-Tas dienen der Sichtbarmachung einer Community, die im Kontext des europäischen Kunstschaffens und der Kanonbildung entweder ignoriert oder exotisiert wurde. So reagiert sie direkt auf Farblithografien von Otto Mueller, der Romnia im Innenraum mit stark sexualisierender Tendenz verewigte. Das Bild selbst ist aus begreiflichen Gründen nicht zu sehen – gezeigt wird lediglich das Deckblatt der bekannten „Z...-Mappe“, die ihren diskriminierenden Zug bereits im Namen trägt. Ihm stellt Małgorzata Mirga-Tas nun ein Porträt ihrer Mutter und ihrer Schwester bei einer ganz alltäglichen Verrichtung gegenüber – sie trinken ihren Morgentee. Selten ist der „male gaze“ so elegant dekonstruiert worden wie hier.

Pferde in gemusterten Landschaften mit verschiedenen Texturen: „Graja“ (2023).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Bestimmendes Motiv der Bilder ist das Alltagsleben: das Kartenspiel, das Füttern des Federviehs, das Aufhängen von Wäsche, das Beisammensein. Auch in ihrem Zustandekommen haben die Bilder eine starke soziale Komponente: Mirga-Tas arbeitet gern mit Näherinnen aus ihrem Umfeld zusammen, um ihre Collagen anzufertigen, darunter ihre Tante. Dass Textilkunst häufig zu Unrecht unterschätzt wird, ist eine weitere Pointe dieses facettenreichen Werks.