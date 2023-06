Hollywood Vampires: Rock-Blutsauger lassen Zitadelle erbeben

Berlin. Die Sonne dringt strahlend durch die Wolken, während eine düstere Stimme die Band zu dräuenden Orgelklängen mit auffordernden Worten ankündigt: "Listen To The Children Of The Night What Music They Make". Damit ist man umgehend präpariert für die Hollywood Vampires, den wohl hochkarätistgen Blutsaugern des Showgeschäfts. Zur Band gehören Rock-Ikone Alice Cooper mit seiner unverkennbaren Stimme, Joe Perry von Aerosmith mit seinen maximal verzerrten, herrlich schmutzigen Gitarren-Licks und Hollywood-Megastar Johnny Depp, der seiner Gitarre vorzugsweise raue Riffs entlockt.

Nach drei Jahren hat das Warten endlich ein Ende und die Fans können die Supergroup in der fast ausverkauften Zitadelle Spandau feiern. Zum Auftakt des Promi-Konzertevents flimmern surreale Horror-Visuals über den Screen am Bühnenhintergrund, während Schock-Rocker Alice Cooper "Raise The Dead" skandiert. Dazu trägt der 75-Jährige seinen ikonischen Zylinder. Die Zuschauer indes bevorzugen meist schwarze T-Shirts und Lederjacken zur Jeans. Manche auch Motto-T-Shirts mit martialischen Sprüchen wie "Made Like A Gun". Viele sind älteren Semesters. Andere haben ihre Kinder mitgebracht. Potentieller Rocknachwuchs, der im zarten Alter mit den richtigen Hörgewohnheiten geschult wird.

Alice Cooper erzählt derweil in wenigen Sätzen die Geschichte der Hollywood Vampires. Die begann Anfang Siebziger, als der Sänger den gleichnamigen Trinkerclub am Sunset Boulevard in Los Angeles ins Leben rief. Eine prominente Künstlerschar bewarb sich um die Mitgliedschaft. Unter anderem Jim Morrison und John Lennon bestanden die Aufnahmeprüfung mit links, die darin bestand, die anderen unter den Tisch zu trinken.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Filmstar Johnny Depp 2012 im Club aufschlug, beschloss man eine Band zu gründen, die weder wie Alice Cooper noch wie Aerosmith klingen sollte. Komplettiert mit dem Gitarristen Tommy Henriksen, machen der Leinwand-Gigant, der König der Schauerlooks und der Gitarrist einer der erfolgreichsten Bands weltweit nun wilden, entfesselten Rock.

Bekannt wurden die Hollywood Vampires vor allem für ihre coolen Coverversionen alter Rockhits. Allesamt partytauglich. Zumindest, wenn man Hardrock mag. Die gibt es selbstredend auch beim Berliner Open-Air-Gig. Cooper erinnert bei einem akustischen Gitarren-Intro an die Verstorbenen des Trinkerclubs wie Keith Moon, den genialischen Drummer der Who. Und schon geht es folgerichtig mit einer bombastischen Version von "Baba O'Riley" los, einem der größten Hits der Who. Mit Powerchords, die selbst Pete Townshend neidisch machen dürften. Der Jubel danach ist gigantisch.

Die Hardrock-Veteranen performen auch Tracks aus ihrem Anfang Juni veröffentlichten dritten Album "Live In Rio", ebenfalls bestückt mit Coversongs. Die Stimmung ist bestens bei den satten Rockkrachern von The Doors bis AC/DC. Natürlich gibt es mit "I'm Eighteen" auch Songs von Alice Cooper und mit "Bright Light Fight" von Aerosmith.



"Die teuerste Coverband", wie Alice Cooper die Combo scherzend nennt, nebst ihrer Tourmusiker heizen ein. Für einen der etwas ruhigeren Momente sorgt Johnny Depp mit seiner "Heroes"-Hommage an David Bowie. Der "Fluch der Karibik"-Star wollte ursprünglich mal Rockmusiker werden, ist dann aber lieber Schauspieler geworden. Als Gitarrist liefert er bestens ab, als Sänger erreicht er nicht die Klasse von Bowie, klingt aber schon ein wenig wie der legendäre Starman. Wie er mit seinen Kumpels auf der Bühne rockt, ist in jedem Fall sensationell.