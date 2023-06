Ein Kiez und seine Kids: „Prinzessinnenbad“

Krass in Kreuzberg: In der Morgenpost-Filmreihe im Zoo Palast zeigt Bettina Blümner noch einmal ihren preisgekrönten Dokumentarfilm.

Berlin. „Ich komm aus Kreuzberg, du Muschi“: Dieser saloppe Spruch wurde nicht nur zum geflügelten Wort, sondern auch zum beliebten T-Shirt. Stammt aber aus dem Film „Prinzessinnenbad“. Und verortet diesen damit sogleich, mit Stolz und Provokation, an seinen Drehort.

Es geht in diesem Dokumentarfilm um drei 15-jährige Mädchen. Und Probleme, die eigentlich alle Teenager plagen: mit der Mutter, der Schule, dem Freund. Aber sie sind eben Berliner Gören, aufgewachsen im Schmelztiegel Kreuzberg, der zwar multikulti, aber auch multiruppig ist. Und der die drei früh gestählt hat und vorzeitig erwachsen werden ließ.

Eigentlich sollte der Film ein ganz anderer werden: eine Doku über das Freibad

Wenn man die Drei zu Beginn des Films im Prinzenbad kennenlernt, mag man sich ihnen kaum nähern, wie sie da gucken, gackern und lästern. Filmtitelgerecht scheinen sie Prinzessinnen zu sein. Aber dann folgt man ihnen in ihrem Alltag: der vorlauten Tanutscha, der flirtenden Klara und der stillen Mina. Und bald entdeckt man auch ganz andere Seiten hinter der ruppigen Fassade.

Ursprünglich sollte Bettina Blümers zweiter Film ja ein ganz anderer werden. Geplant hatte die Filmemacherin nämlich eine Doku über das Prinzenbad. Im Laufe der Dreharbeiten verschob sich die Idee jedoch zunehmend. Weil die drei Mädchen immer mehr in den Mittelpunkt rückten. Und nicht mehr nur im Bad drehen wollten. Da breiteten sich die Dreharbeiten denn auf den ganzen Bezirk aus.

Kein Drehbuchautor hätte sich das besser ausdenken können: Drei beste Freundinnen auf dem Weg zu sich selbst. Sie eint nicht nur, dass sie in Kreuzberg aufgewachsen sind, sich seit der Grundschule kennen und beste Freundinnen sind.

Alle drei stammen auch aus zerrütteten Familien, leben bei ihrer Mutter, während der Vater abwesend ist. Und alle suchen sie nach Halt – aneinander und an den Jungs, weil sie das zuhause so schmerzlich vermissen. Selbst die Kippen, die hier immerzu geraucht werden, wirken wie Notanker zum Festhalten, zur Haltsuche.

Drei Mädchen reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist

„Prinzessinnenbad“ ist ein Film über einen Kiez und seine Kids. In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt, darf dieses Werk daher nicht fehlen. Uraufgeführt auf der Berlinale 2007, sorgte er gleich für Furore. Auch im Kino entwickelte er eine beispiellose Wucht. Beim Deutschen Filmpreis 2008 gab es dafür die Lola für den besten Dokumentarfilm. Weil er so ganz anders ist.

Die Protagonistinnen des Films, Mina, Klara und Tanutscha (vorn, von links) und Regisseurin Bettina Bluemmer bei der Premiere des Films " in der Volksbüehne am Rosa Luxemburg-Platz.

Foto: picture-alliance / SCHROEWIG/CS

„Ich mag Dokumentarfilme, die nicht wie Dokumentarfilme wirken“, sagte die Regisseurin damals. Damit ist ihr Konzept schon auf den Punkt gebracht. Es ist Blümners großes Verdienst, dass sie ihre Teens überzeugen konnte, sie filmen, in ihrem Alltag begleiten zu dürfen. Und ein ganzes Jahr lang Teil ihres Lebens zu werden – in einer ganz wichtigen Phase ihrer Entwicklung.

Drei Mädchen reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist - in krasser Jugendsprache

Tut so, als sei ich gar nicht da – das war ihre Anweisung. Und das haben die Mädchen beherzigt. Es ist erstaunlich, wobei die Kamera alles dabei sein durfte. Nicht nur beim gemeinsamen Giggeln im Freibad oder auf der Straße, sondern auch einzeln oder beim Krisengespräch mit der Mutter um mehr Freiraum. Immerzu reden die drei dabei in einer forsch-direkten Jugendsprache und sind dabei ganz offen, unmittelbar – und krass ehrlich.

Tanutscha etwa, die mit der großen Klappe, die doch ganz liebevoll ihren kleinen Halbbruder hütet. Und dann gesteht, wie sie als Kind von einem erwachsenen Mann angemacht wurde, was sie nachhaltig verstörte. Oder Klara, die den Jungs die Augen verdreht, aber in einem Sozialhilfeprojekt Stunden ableisten muss, weil sie eigene Oma beklaut hat. Und als notorische Schwänzerin das Versäumte in einem Schulverweigerungsprojekt nachholen will.

Gerade erst lief Blümners jüngster Film in den Kinos: Vamos a la playa“. Wieder geht es um drei junge Menschen auf der Selbstsuche, aber diesmal in Spielfilmform.

Foto: JIP Film

Oder Mina, die Besonnenste von allen, die als Einzige einen festen Freund hat, der aber just, als sie ihren Schulabschluss bestehen muss, für ein Jahr nach Lateinamerika verreist. Da wirken die drei viel verletzlicher, viel weniger taff als anfangs im Freibad. Das Leben ist eben kein Prinzenbad.

Ganz offen und ungeschminkt sprechen die drei dann über ihre Träume und Ängste. Blümner greift dabei nie ein, treibt sie nie an, fragt nie aus dem Off. Sie beobachtet nur. Und hält ganz unverblümt fest. Und lässt das Ende absichtlich offen. Eine aufregend ehrliche und damit ganz authentische Langzeit-Doku. Obwohl während des Drehs doppelt so alt, scheint Blümner für ihre Jugendlichen mehr eine Komplizin, eine Kameradin denn eine Filmemacherin gewesen zu sein.

Einer der besten Filme übers Erwachsenwerden

Dass Blümner ein Gespür für Jugendliche hat, zeigt sich auch in ihrem jüngsten Film „Vamos a la playa“, der gerade erst im April gestartet ist. Dort folgt sie wieder drei jungen Menschen, Twens diesmal, die nun selbst auf einem Trip nach Lateinamerika sind. Diesmal ist das Ganze ein Spielfilm. Aber so wie „Prinzessinnenbad“ fast wie ein Spielfilm wirkt, ist „Vamos“ mit dokumentarisch anmutenden Szenen durchsetzt, in der die jungen Menschen sich wieder direkt vor der Kamera äußern.

Blümners früher Film von 2007 wirkt im direkten Vergleich mit ihrem jüngsten und auch beim Wiedersehen nach über 15 Jahren immer noch ganz frisch und vital. „Prinzessinnenbad“ ist einer der besten und unverstelltesten Filme übers Erwachsenwerden. Und über Kreuzberg wohl auch.