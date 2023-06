Saisonabschluss der Philharmoniker: Weber, Wagner, Wald

Berlin. Lange schien sicher, dass der Saisonabschluss der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne ein lauer, sonnenbeschienener Klassikabend würde. Zwei Regentage vorher dann aber war das gar nicht mehr so sicher. Und am Ende spielt das Berliner Spitzenorchester vor rund zwanzigtausend Fans dann doch in den lauen Sommerabend wie gewohnt hinein. Die Philharmoniker liefern diesen Abend nicht einfach ab. Orchester und Dirigent Andris Nelsons sind produktiv nervös. Solo-Trompeter Guillaume Jehl steht vor Beginn als Einziger auf den Felsquadern am Rand des Podiums und spielt sich so martialisch ein, als wolle er sein Lampenfieber mit Fortissimo-Dreiklängen wegblasen.

Auch die Ouvertüre zu Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ zu Beginn gerät entsprechend. Es ist ein Orchester-Repertoirestück der deutschen Romantik – vielleicht das romantischste und auch deutscheste, mit allem Für und Wider dieses Attributs. Jedenfalls ist es eine ideale Plattform für die Berliner Philharmoniker, um alte Traditionen des Orchesters hochleben zu lassen: ein unheimlicher Beginn aus der Tiefe des Waldes. Der macht sich vor der Kulisse des Spandauer Forsts auch ziemlich gut: Da hätten ältere Dirigenten ein großes musikalisches Geheimnis gemacht. So hätte dieser Anfang auch 2023 sein können.

Der lettische Stardirigent Nelsons, offenbar ebenfalls etwas nervös, zieht demgegenüber das Ganze recht kapellmeisterlich auf und überlässt nichts dem Zufall. Spielfreude äußert sich in den biedermeierlichen Themen des schnellen Teils durchaus, aber an Eleganz, Geheimnis und einem schwebenden, indirekten Spiel wäre da mehr möglich gewesen.

Tenor Klaus Florian Vogt gab sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern

Ebensolche Vorsicht zeigt der Tenor Klaus Florian Vogt bei Rezitativ und Arie des Max „Nein, länger trag ich nicht die Qualen“. Überraschung genug, dass der weltweit bekannte lyrische deutsche Tenor an diesem Abend erst sein Debüt bei den Berliner Philharmonikern gibt. Webers Max allerdings verlangt in seiner Verzweiflung ob des Probeschusses doch mehr heldentümelnden Wumms in der Stimme als Vogt ihn bieten kann. Die Spitzentöne kommen gut, aber in der Mittellage kann Vogt zunächst nur durch gute professionelle Artikulation wettmachen, was ihm an Material und Volumen fehlt.

In der Gralserzählung aus Wagners „Lohengrin“ ist es dann ganz anders. Es ist Klaus Florian Vogts Paradepartie, und das ist kein Zufall. Wenn Vogt seine Stimme kontrolliert mit halber Kraft führt, gewinnt sie seit Jahrzehnten genau die Schwerelosigkeit, die Wagners ätherischen Schwanenritter ausmacht. Hier bleibt Vogt auch in der Waldbühne nichts schuldig und erhebt das Programm des Abends aus einem Opernpotpourri „Zauber der deutschen Romantik“ eines Stadttheaters der 1970er-Jahre. Anders als dort ist der romantische Zauber in Vogts Stimme weit mehr als ein Versprechen.

Weber, Wagner, Strauss: Es sind alles deutsche Komponisten in der Nachfolge Beethovens – und wenn man sich da als Publikum einfach auf den gemachten seidenweichen Klangteppich legen wollte, hätte man nicht viel davon. Denn in dieser Musiktradition geht es immer um Erzählung, um große Form. Die musikalische Gegenwart lässt sich oft nur in Erinnerung an bereits Geschehenes und in Vorfreude auf noch Erklingendes genießen. Im gewohnheitsmäßig augenblicks-seligen Waldbühnenkonzert ist so ein Programm ein gewagtes.

Die Vögel im Wald sind im Wettstreit mit den Musikern auf der Bühne

Nach der Pause gibt es zunächst Richard Strauss’ zwar witzige und höchst atmosphärische, aber auch ziemlich sperrig nachzuvollziehende Tondichtung „Till Eulenspiegels lustige Streiche“. Eine Attraktion für diejenigen, die vielleicht nicht jeden Schlenker der sprunghaften musikalischen Form mitverfolgen wollen, ist das lautstarke Zubettgehen der Vögel im Spandauer Forst. Da dem Till die Klarinette von Strauss als persönliches Instrument zugedacht ist, liefern sich Elstern und Amseln mit Solo-Klarinettist Wenzel Fuchs und seinen Kollegen einen musikalischen Wettstreit. Das ist auch in diesem Jahr vor der Kulisse der Zwanzigtausend ein kleines akustisches Event. Das hochexpressive Solo der führungsstarken neuen Konzertmeisterin Vineta Sareika-Völkner mitzubekommen, lohnt sich trotzdem.

Klaus Florian Vogt geht nach seinem bombensicheren „Lohengrin“ noch einmal mit Liedern von Richard Strauss ins Wagnis. Es ist nach der Erfahrung des Vorigen keine Überraschung, dass die lyrische Piano-Seligkeit der „Freundlichen Vision“ mit viel Legato und einigen silbrigen Spitzentönen mehr gefällt als die leidenschaftliche, dichte Dramatik des Lieds „Cäcilie“.

In der ebenfalls leidenschaftlichen, aber auch orchestral komplexen Suite aus Strauss’ Oper „Der Rosenkavalier“ tritt das Orchester dann noch einmal in Gänze in den Vordergrund, und mitunter in einem leisen Trompeten-Arioso bei der „Überreichung der silbernen Rose“ erfahren wir, dass ein Trompeter sich vielleicht auf martialische Art einspielen muss, um im Konzert dann den ganzen Zauber des Pianissimo ausführen zu können.

Der Beitrag des Tenors Klaus Florian Vogt zum Waldbühnen-Konzert übrigens wird am Ende auf ungewöhnliche, auch mutige Art geehrt: Während alles bereits auf die knallige „Berliner Luft“ von Paul Lincke als Zugabe wartet, darf er erneut mit einem intim und lyrisch gedachten Strauss-Lied („Morgen!“) in den Spandauer Abendhimmel singen. Am Ende wird es doch ein Saisonabschluss der Berliner Philharmoniker, der musikalisch wie atmosphärisch kaum etwas schuldig bleibt.