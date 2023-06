Berliner Ensemble: Per Smartphone hinter die Kulissen

Die APP „BE backstage“ ermöglicht Theaterfans einen Blick in die Kostüm- und Requisitenräume – und in die Vergangenheit.

Wer sich schon immer gefragt hat, was hinter den Kulissen des Berliner Ensembles passiert, wie eine Kostümbildnerin arbeitet, oder was es mit dem durchgestrichenen Adler im großen Saal auf sich hat, kann all das und noch viel mehr mit der neuen „BE backstage“-App des Berliner Ensembles erfahren – und das sogar vom Sofa aus. Die AR-Technik (Augmented Reality) lässt die Nutzerinnen und Nutzer durch ihr Smartphone an einer virtuellen Führung teilnehmen.

„Es gibt vom Publikum ein riesiges Bedürfnis dieses wunderbare, über 130 Jahre alte, historisch bedeutende Haus näher kennenzulernen, mehr noch, als wir überhaupt Führungen anbieten können. Der AR-Walk ist ein smartes Format, das modernste Technologie mit Geschichte verbindet“, sagt Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles.

Die App besteht aus den fünf Storys „Die Drehbühne“, „Theater am Schiffbauerdamm“, „Hinter den Kulissen“, „Der preußische Adler“ und „Die Dreigroschenoper“. Nach Belieben kann man eine Story auswählen und prompt befindet man sich in der Requisitenwerkstatt oder eben im Jahr 1954, als Helene Weigel und ihr Ehemann Bertolt Brecht die Leitung übernahmen.

Hier nimmt einen Katharina Thalbach mit ihrer unverwechselbaren Stimme an die Hand bei der Reise durch Zeit und Raum; sie hat den Text in der App eingesprochen.

„Schon vor ihrer Geburt befand sich Katharina Thalbach im Bauch ihrer Mutter Sabine Thalbach auf der Bühne des Berliner Ensembles. Sie atmet sozusagen ihr ganzes Leben über BE. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme spricht sie einen direkt an, es ist sehr markant und man hört ihr einfach gerne zu“, so Reese.

Umgesetzt wurde das Ganze mit der sogenannten Photogrammmetrie-Technik. Hierbei wird ein Objekt aus verschiedenen Winkeln fotografiert und anschließend zu einem 3D-Bild zusammengefügt.

Das Projekt ist Teil des größeren digitalen Produktionsprojektes „Spielräume“, unterstützt von der Kulturstiftung des Bundes.

„Ich finde es falsch, wenn Theater sich als einen mystischen Ort mit Proben im Dunkeln – keiner darf etwas wissen – inszeniert. Wir versuchen unsere Arbeit immer weiter transparent zu machen und das Haus zu öffnen“, so Reese.

Mit der neuen App „lüften wir ein paar Geheimnisse des Berliner Ensembles“, sagt Ingo Sawilla, Leiter der Kommunikationsabteilung. „Man kann in Räume rein, zu denen man bei einer normalen Führung mit 25 Leuten keinen Zugang hätte, zum Beispiel in die Requisitenwerkstatt, den Fundus oder die Unterbühne.“

Das 1892 gegründete Berliner Ensemble hat eine unverwechselbare und einzigartige Geschichte. So besteht die Drehbühne aus Panzerrädern, die Helene Weigel 1954 persönlich der sowjetischen Besatzungsmacht regelrecht abschwatzte. Anregend und informativ erzählt die virtuelle Tour auch vom Chaos bei der Uraufführung der Dreigroschenoper oder warum der preußische Adler unterhalb der Kaiserlounge seit den 1950er-Jahren mit einem roten X durchgestrichen ist.

Wer sich also für Geschichte interessiert oder einfach nur Katharina Thalbach „Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht“ (aus „Die Moritat von Mackie Messer“) singen hören möchte, kann sich die App kostenlos herunterladen und jederzeit in die Abenteuerwelt des Berliner Ensembles eintauchen.