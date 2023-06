Mit 18 als Au-pair in New York, fühlte sie sich anfangs mutterseelenallein auf einem anderen Kontinent. Weihnachten ohne ihre Familie tat am meisten weh. Selbst noch ein Kind, musste sie zudem Verantwortung für ein Kind nehmen. Eine der Herausforderungen für sie in einer Zeit, in der sie schnell erwachsen wurde. Gewohnt hat sie in Port Washington auf Long Island. Sie war aber auch oft in Manhattan wie das Foto auf dem Empire State Building zeigt.

Foto: Privat