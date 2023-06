Christiane Theobald: Der Tanz ist eben doch hochpolitisch

Christiane Theobald hatte die Gründung des Staatsballetts Berlin maßgeblich vorangetrieben. Fast 20 Jahre lang prägte die gebürtige Koblenzerin das Spitzenensemble. Immer aus der zweiten Reihe heraus, wie sie bescheiden im Abschiedsgespräch betont. Nach der Vorstellung am 27. Juni verabschiedet sich die Kommissarische Intendantin aus ihrem aktiven Berufsleben nach insgesamt 36 Jahren Wirken für den Tanz.

Frau Theobald, was sind die letzten Amtshandlungen?

Christiane Theobald Es gibt noch wichtige, große Vorstellungen. Am Sonnabend haben wir den „Strawinsky“-Abend, am Dienstag dann „Messa da Requiem“ in der Choreographie des neuen Intendanten Christian Spuck. Mit jeder Vorstellung werden auch einzelne Mitglieder der Tänzerschaft verabschiedet, auch sie haben jeweils ihre letzte Vorstellung.

Ihr Abschied ist am Dienstag. Wenn Sie am nächsten Tag aufstehen, wie geht Ihr Leben weiter?

Ich weiß es nicht, ich gehe erst einmal auf Entdeckungstour und schaue mal, was es außerhalb des Staatsballetts überhaupt für ein Leben gibt. Ich hatte mich sehr auf das Staatsballett fokussiert, das war mein Leben. Genau genommen war es das seit 36 Jahren. Die Deutsche Oper ist ja mein Mutterhaus, 1993 war ich an die Staatsoper gewechselt. Dann kam 2004 die Transformation zum Staatsballett.

Wohin könnte die Entdeckungstour führen?

Zur Musik. Aus gesundheitlichen Gründen kann ich leider nicht mehr all die Sportarten machen, die ich vorher geliebt habe. Ich habe mich aufs Singen verlegt, weil ich so ein Ensemblemensch bin. Chorgesang liebe ich. Der Madrigalchor Charlottenburg ist mein kleines Zuhause, darüber hinaus beteilige ich mich regelmäßig an Mitsingkonzerten des Rundfunkchors Berlin. Am 30. Juni bin ich bei Haydns „Schöpfung“ in der Philharmonie dabei. Bereits am 25. Juni singe ich bei Simon Halsey in der Philharmonie bei Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ mit.

Vladimir Malakhov, der russische Startänzer und Gründungsintendant des Staatsballetts Berlin, bei einer Spielplan-Präsentation mit seiner Stellvertreterin Christiane Theobald.

Foto: Emily Wabitsch / pa/ dpa

Ihr Büro ist bereits gähnend leer. In den Jahrzehnten hatte sich einiges in Sachen Tanzgeschichte angesammelt. Was geschieht damit?

Verschiedene Leute habe gesagt, dass es eine spannende Zeitspanne für die Tanzgeschichte in Berlin sei und ich es nicht so einfach mit nach Hause nehmen sollte. Alles, was meinen Mentor Gert Reinholm und Tatjana Gsovsky betrifft, ist in die Akademie der Künste gegangen, wo sich deren Archive befinden. Mein eigenes Archiv ist ins Tanzarchiv Köln übergegangen.

Wie ist es generell um die Zukunft des Balletts bestellt?

Es ist bedenklich, dass man inzwischen das klassische Ballett verteidigen muss. Wir befinden uns derzeit in einer aufgeheizten Stimmung der Polarisierung. Aber der Tanz hat die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Das muss er auch. Gleichzeitig haben wir ein kulturelles Erbe, das gepflegt werden muss. Aber man muss genau hinschauen und sich fragen, ob ein Stück aus dem heutigen gesellschaftlichen Diskurs heraus so noch auf die Bühne zu bringen ist? Ich bin nicht die Frau für Cancel Culture, sondern eine Verfechterin des Kontextualisierens. Zuerst muss man überprüfen, wo die kritischen Momente sind. Dann sollte man Zusatzveranstaltungen anbieten, damit die Zuschauer:innen wissen, wie die Gegebenheiten zur Entstehungszeit waren.

Beim Ballett geht es vorrangig um kulturelle Aneignung?

Auch das muss man multiperspektivisch diskutieren. Lebt Kultur nicht immer auch vom Einfluss anderer Kulturen? Es kommt zur Vermischung und daraus entsteht etwas Neues. Kultur braucht einen durchlässigen Austausch. Ich habe mich all den Diskussionen immer gestellt und fand sie bereichernd. Von diesen Diskussionen will ich auch künftig nicht abgeschnitten sein und mich beteiligen.

Gerade das Staatsballett Berlin war über Jahre hinweg heftigen Angriffen zu verschiedenen Themen, ob Kolonialismus bei Nationaltänzen, Rassismus bei weiß geschminkten Schwänen oder soziale Gerechtigkeit im Ensemble, ausgesetzt. Dabei gilt das Ballett immer als so unschuldig?

Wir hatte die Themen und waren vielleicht auch die First Mover. Mir zeigt es, dass der Tanz eben doch hochpolitisch ist. Das Gefühl hatte man über Jahrzehnte hinweg nicht mehr, sondern viele dachten, die Ensembles leben von einem festgeschriebenen Repertoire. Alles sei doch so wunderbar. Aber man hatte viele sensible Frage nie gestellt.

Werden der Ballettwelt liebgewordene Stücke verloren gehen?

Ich greife ein Thema heraus. Wir haben lange die Praxis der Entstehungszeit hochgehalten. Rekonstruktion galt als das Nonplusultra, alle suchten nach dem Urtext, der historischen Aufführungspraxis. Heute sehen wir die Probleme und die muss man benennen. Um Strawinskys Ballett „Petruschka“ in der Urfassung von Michele Fokine auf die Bühne zu bringen, müsste man richtig viele Zusatzveranstaltungen einplanen. Meine Empfehlung lautet, auf jeden Fall noch eine zeitgenössische Choreographie daneben zu stellen.

Gründungsintendant des Staatsballett war der „fliegende Vladimir“. Wer waren und sind neben Vladimir Malakhov die prägenden Künstler der Compagnie?

Malakhov war 2004 Gründungsintendant. Wir hatten damals die kulturpolitische Situation, dass wir uns als neues Ballett an den drei Opernhäuser präsentieren wollten. Vorher hatte jedes Ballett seine eigene Zuschauergruppierung. Das Berliner Publikum sollte lernen, dem Staatsballett zu folgen, egal, an welchem Haus es auftritt. Wir hatte eine spielerische Idee und haben mit „Malakhov & Friends“ ein Galaprogramm als Serie aufgelegt haben. Der Weltstar Malakhov hat das Publikum in alle Häuser gelockt. Später kam der Choreograph Nacho Duato als Intendant. Er war nicht als Tänzer, sondern als gestaltender Künstler im Ballettsaal wichtig. Und unsere Tänzer:innen waren über all die Jahre immer das identitätsstiftende Gesicht der Compagnie.

Bitter geendet war hingegen die kurze Doppelintendanz von Sasha Waltz und Johannes Öhman. Was ist damals passiert?

Wir hatten 2018/19 eine ganz tolle Saison mit Johannes Öhman. Wir sind „Compagnie des Jahres“ geworden. Es herrschte Aufbruchstimmung. Der schnelle Bruch im Januar 2020 lag nicht daran, dass man klassisches und zeitgenössisches Ballett verbinden wollte. Wir waren alle sehr überrascht, dass es so plötzlich zu Ende ging.

Das Staatsopernballett, aus dem heraus Sie das Staatsballett gegründet hatten, führte sich auf die russische Balletttradition zurück. Haben Sie Russisch gelernt? Welche Sprache sollte man heute in der Ballettwelt am besten lernen?

Ich war immer sehr der französischen Schule verbunden. Wir haben viel mit dem französischen Choreographen Patrice Bart gemacht, und ich habe viele Tänzer:innen der Pariser Oper gastweise engagiert. Ich kann leider kein Russisch. Mit Blick auf internationale Compagnien muss man heute Englisch sprechen können. Ich persönlich finde Spanisch noch sehr wichtig. Wenn ich jetzt mehr Zeit habe, werde ich auch mein Spanisch wieder polieren.