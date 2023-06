Laurie Andersons Performance im Theater des Westens

Sprache rattert vertikal Schwarz auf Weiß über die Leinwand. Ein Code, den in dieser Lichtgeschwindigkeit niemand versteht. Die „Matrix“ lässt grüßen. Nicht das einzige dystopische Visual, das hinter Laurie Anderson flimmert. Die New Yorker Avantgarde-Künstlerin steht derweil an ihrem Synthesizer und Laptop. Verfremdet ihre Stimme dabei immer wieder mit dem Vocoder. Klingt mal wie ein Mann mit extrem tiefergelegten Bass, mal wie ein Baby. Evoziert damit Gelächter. Meistens aber hängen die Zuschauer ihr wie gebannt an den Lippen, obwohl die 76-Jährige ihnen einiges abverlangt.

Schnell wird klar, dass Laurie Andersons Auftritt im Rahmen ihrer Europa-Tour unter dem Motto „Let X = X with Sexmob“ im Theater des Westens kein simples Konzert, sondern ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Spoken Words und Visuals mit alten und neuen Titeln sein wird. Und zwar in der „super romantischen Romeo-und-Julia-Szenerie“, wie Laurie Anderson scherzt. Läuft das Musical doch gerade im Haus. Der Abend ist aber auch der Auftakt der „Tingeltangel“-Reihe, die mit ausgewählten Konzerten und Shows ein gänzlich anderes als das sonstige Musical-Publikum ins altehrwürdige Theater locken möchte.

Was mit Laurie Anderson auf jeden Fall gelungen ist. Man sieht alle Altersklassen. Manche Eltern haben sogar ihre Kinder mitgebracht. Wobei der Nachwuchs die spielerischen Elemente des Abends vielleicht sogar eher genossen hat als die Erwachsenen. Wie gesagt, eine Performance mit Laurie Anderson weit jenseits üblicher Hörgewohnheiten ist definitiv heraus-, wenn nicht gar partiell überfordernd.

Seit ihrem internationalen Durchbruch Mitte der 1970er-Jahre ist Laurie Anderson heute als Komponistin, Filmemacherin, Autorin, innovative bildende und darstellende Künstlerin bekannt. Wichtige Ausgangspunkte ihrer grenzüberschreitenden Arbeit sind Sprache und Geschichtenerzählen mit Statements zu aktuellen politischen Themen.

Bei Letzterem gibt es diesmal sogar eine Mitmach-Nummer. Die zweifach Grammy-Gewinnerin, die 2002 erste Artist-in-Residence der NASA war, listet dazu akute Brennpunkte auf. Wie den Ukraine-Krieg, Kanadas brennende Wälder und den Klimawandel. Und fordert die Zuschauer zweimal auf, deshalb für jeweils zehn Sekunden so laut zu schreien wie sie können. Der Lärm ist gellend, stärkt aber auch das Wir-Gefühl im fast ausverkauften Saal, weil man erkennt, dass alle an den drängenden Problemen leiden.

Es wundert daher nicht, dass auch viele der Visuals auf dem Screen eine starke dystopische Anmutung haben. Wie das Manhattan etwa, aus dem unter einem dräuenden Himmel alle Farben gewichen sind. Dazu schneit es Zahlen und Buchstaben. Defragmentierter Code. Genauso klingt die Musik zuweilen. Vor allem, wenn die fünf exzellenten Musiker der New Yorker Jazzband Sexmob, die Laurie Anderson begleitet, ganze Titel zerlegen. Wie James Browns „Get On The Good Foot“, bei dem es für Sekunden mit groovendem Funk losgeht, bevor die Komposition in alle Bestandteile aufgedröselt wird.

Zugänglicher sind da schon Laurie Andersons Hit „O Superman“ und ihre wunderbare Reminiszenz an ihren verstorbenen Mann, den legendären Lou Reed, dessen Konterfei kurz auf dem Screen zu sehen ist. 90 Minuten, die sich existenziellen Fragen widmen und dabei poetisch, magisch, aufwühlend, aber auch zuweilen höchst anstrengend sind.