Klaus Maria Brandauer: Wir sind alle keine Engel

Berlin. Schauspieler Klaus Maria Brandauer feiert seinen 80. Geburtstag am Donnerstag. „Also, meine Geburtstagsfeier findet irgendwie statt, aber ich möchte es wirklich nicht an die Glocke hängen“, sagte der Weltstar: „Ich werde mit den Leuten zusammen sein, mit denen ich gern zusammen bin.“ Das klingt sehr familiär. Der zum zweiten Mal verheiratete Österreicher ist Vater eines 58- und eines achtjährigen Sohns. Brandauer hat nie ein Geheimnis aus seinem Privatleben und schon gar nicht aus seinem Berufsleben gemacht. Und dennoch bleibt er wie alle großen Künstler auch ein bisschen geheimnisumwittert. Während andere Schauspieler in seinem Alter in der Vergessenheitsspirale gefangen sind, denkt Brandauer weiterhin über Angebote und Projekte nach.

Das größte Geheimnis von Brandauer bleibt wohl, dass man nicht genau weiß, ob er nur ein von Rolle zu Rolle getriebener brillanter Darsteller ist oder ein schöpferischer Künstler, der neue Gesellschaftsbilder in die Welt bringen will? Figuren, an denen sich der Zeitgeist reiben soll. Ein reiner Spaßmensch war er offenbar nie. In seinen sechs Jahrzehnten seines Theater- und Filmlebens hat Brandauer tatsächlich einiges hervorgebracht, das viele von uns beeinflusst hat. Dazu gehören gerade auch sein Bond-Film „Sag niemals nie“ von 1983 oder „Mephisto“ von 1981.

Istvan Szabos Film „Mephisto“ mit Rolf Hoppe als „Ministerpräsident“ (links) und Klaus Maria Brandauer als Hendrik Höfgen.

Foto: United Archives / kpa Publicity / PA

In István Szabós „Mephisto“-Film nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann spielt Brandauer den aufstrebenden Hendrik Höfgen, einen Schauspieler, der sich schließlich mit den Nazis einlässt. Reichlich unverhüllt geht es um den beruflichen Aufstieg von Gustaf Gründgens, der Theaterschauspieler, Regisseur und Intendant des Berliner Schauspielhauses war. Als Protegé von Hermann Göring leitete Gründgens bis 1945 als Generalintendant die Preußischen Staatstheater. Brandauer verkörpert im Film einen geschmeidigen Karrieristen.

In Brandauers Darstellung werden alle Grautöne der Figuren sichtbar

Aber in seiner Darstellung werden alle Grautöne solcher Figuren sichtbar. Es geht um Verführung und Verführbarkeit, um Zwänge und freie Entscheidungen, um Selbstbetrug und Verrat an Freunden. Brandauer gelingt ein vielschichtigen Porträt, und en passant zerstört er das in Deutschland lange gepflegte Bild des unbedarften Nazi-Mitläufers. „Wir sind alle keine Engel, sondern haben Abgründe in uns. Und diese Abgründe können nicht nur tief, sondern auch sehr spannend sein“, sagte der Schauspieler einmal im Interview mit der Morgenpost. „Insofern brauche ich das ausschließlich Gute ebenso wenig, wie das ausschließlich Böse. Binsenweisheit: Aber beides ist in uns.“

Der Bond-Film „Sag niemals nie“ mit Klaus Maria Brandauer, Kim Basinger und Sean Connery (v.l.).

Foto: IFTN / PA/United Archives

Die Beschreibung passt in gewisser Weise auch auf die Figur des Maximilian Largo im Bond-Film „Sag niemals nie“. Als Gegenspieler von Sean Connery ist Brandauer eben kein Abziehbild des Bösewichts aus Zeiten des Kalten Krieges. Er spielt einen satisfaktionsfähigen Gegner, hinter dessen glamouröser Fassade das Gewalttätige und Menschenverachtende lauert. So ein Typ muss von Bond gestoppt werden. Seltsamerweise betonte Brandauer immer wieder gern, dass er den Bond-Film nur des Geldes wegen gemacht habe. In solchen Anekdoten offenbart sich dann der Theaterdünkel eines mit Preisen überhäuften Großschauspielers. Dabei hat ihn der Bond-Film weltberühmt gemacht.

Klaus Maria Brandauer galt über Jahrzehnte hinweg als eine wählerische, explosive und provokante Persönlichkeit. Journalisten hat er es in seiner Unberechenbarkeit nie einfach gemacht. Ein ungeschriebenes Gesetz war es, Brandauer bloß nicht nach dem „Mephisto“-Erfolg zu fragen, weil er das Thema nicht mehr hören könne. Bei einer etwas ängstlichen Kollegin erlebte ich einmal, wie er nach ihrer ersten Frage das Interview beendete. Auch in Gesprächen sucht Brandauer den Widerspruch. Wie alle großen Geister kann er schnell gelangweilt wirken.

Klaus Maria Brandauer als Dorfrichter Adam ins Kleists „Der zerbrochne Krug“ am Berliner Ensemble.

Foto: Sascha Radke / pa

Offenbar fand er in Berlin immer wieder die Herausforderung. „Die Stadt ist voll von der rotierenden Energie des sich permanenten Neuerfindens und doch, wenn sie in die Kneipe an der Ecke gehen oder mit einem Taxifahrer sprechen, auf ihre Weise sehr ursprünglich“, sagte er einmal. Brandauer hat in Berlin viel Theater gemacht. Es lässt sich kaum alles aufzählen. Legendär wurde die zehnstündige „Wallenstein“-Inszenierung Peter Steins am Berliner Ensemble 2007 mit ihm in der Titelrolle. Als Dorfrichter Adam in Kleists „Der zerbrochne Krug“ war er am Haus ein Publikumsmagnet.

Der Schauspieler liebt Musik von Bach, Beethoven, Wagner und Hanns Eisler

Zum Geheimnisvollen gehört bei Brandauer auch, dass er offenbar ein sensibler Musikversteher ist. Wenn er über Beethovens musikalischen Abgründe redet, lohnt es sich zuzuhören. Mit dem Stardirigenten Ingo Metzmacher hat er auch in Berlin an Klassikprogrammen mitgewirkt. Er erlebe Musik zu allererst emotional und nicht analytisch, sagte Brandauer im Interview. „Musik hat mich schon mein ganzes Leben begeistert. Sie geht direkt in die Seele und dieses Berührtwerden ist für mich etwas ganz Grundsätzliches.“ Zu seinen Favoriten zählen Bach, Beethoven, Wagner und Mahler. Später kam Mozart dazu. Und frühere DDR-Nationalhymne von Hanns Eisler gefällt ihm. Ein Grund: Eisler blieb zeitlebens Österreicher.

„Ich begreife meine Tätigkeit nicht als Versteckspiel“, sagte Brandauer, der Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters ist. „Ganz im Gegenteil. Ich liefere mich, mich ganz persönlich, dem Publikum aus, als der, der ich bin. Anders könnte ich meine Arbeit gar nicht tun. Wer glaubt, dass Theater spielen der Ersatz für das richtige Leben sein kann, der täuscht sich sehr.“