"Elemental" von Pixar

Wenn sich Ember aufregt, und das tut sie oft, brennt buchstäblich die Hütte. Denn Ember Lumen ist ein Feuerwesen. Nicht nur ihr Körper besteht aus Flammen, sie hat auch eine außerordentlich hitzköpfige Persönlichkeit. Und wenn sie im Laden ihres Vaters hinterm Tresen steht und die forsche Kundschaft sie mal wieder zur Weißglut bringt, reicht ein Funke und sie explodiert. Bei einem ihrer lodernden Wutanfälle wird es so heiß, dass die Wasserrohre schmelzen und der Keller überflutet. Und damit wird Wade Ripple in ihr Leben gespült, ein Junge aus Wasser und auch ganz nah an diesem gebaut.

Der Titel des neuen Pixar-Werks „Elemental“ verrät es schon: es geht um die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde, Luft – und jede Filmfigur verkörpert eines davon, mit all den zugeschriebenen Eigenschaften. Sie alle bevölkern eine Metropole namens Element City, die unschwer als animierte Version New Yorks zu erkennen ist mit ihren ethnisch geprägten Stadtteilen.

Im Migrantenviertel, auf der anderen Seite der großen Brücke, lebt Ember (in der deutschen Fassung mit der Stimme von Emilia Schüle) mit ihren Eltern, die einst aus Fireland ausgewandert sind und sich hier ein neues Leben aufgebaut haben. Inzwischen ist der Vater alt, den kleinen Shop namens „Fireplace“ soll Tochter Ember irgendwann übernehmen. Doch dann findet sie unerwartet Gefallen an den Wasserjungen Wade (gesprochen von Jannis Niewöhner) und beginnt, mit den Erwartungen ihrer Eltern zunehmend zu hadern.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: „Elemental“ – Die Stimmen von Feuer und Wasser

Die Stimmen von Feuer und Wasser: Emilia Schuele und Jannis Niewöhner.

Foto: API (c) Daniel Hinz / Agency People Image

Der von Peter Sohn inszenierte Animationsfilm ist so eine Variation auf ein altbekanntes Thema: zwei lieben sich, stammen aber aus verschiedenen Kulturen und suchen gegen alle Widerstände ihr gemeinsames Glück. Eine multikulturelle Romantikkomödie, die hier zur Metaphernrevue über Elemente wird, die unter ihresgleichen bleiben, weil sie zu den anderen scheinbar nicht passen. Die große Stärke von Pixar-Filmen war und ist es, fantastische Welten zu erschaffen, in die das Publikum eintauchen kann, auch weil sich unter der kunterbunten Oberfläche die Wirklichkeit wiedererkennen lässt. So auch in Elemental City mit seinen Parallelgesellschaften und den daraus entstehenden Reibungen. Der Film ist gewohnt brillant animiert, vor allem die liebevoll entwickelten Figuren mit ihren spezifischen Fähigkeiten. Da lösen sich Wolkenwesen in Luft auf, werden Wassercharaktere von Schwämmen aufgesogen und pflückt sich ein Baumpaar gegenseitig Früchte vom Stamm. Jugendfreier Geschlechtsverkehr.

Auch interessant: Der Pixar-Film „Luca“: Komm, lass uns von Italien träumen

Zwei wie Feuer und Wasser: Ember und Wade.

Foto: Pixar / Disney

Dank überbordender Ideen und hübscher Details reißt der Film immer wieder mit, doch der Eindruck verpufft auf Dauer. Das liegt am recht formelhaften Konzept und der wenig überraschend erzählten Einwanderergeschichte von Embers Eltern, die sich ausgegrenzt fühlen, ihre eigene Identität und Sprache beibehalten. Ein sehenswertes Vergnügen ist es dennoch, in Tonfall und Tempo auf ein jüngeres Publikum angelegt als Pixar-Klassiker wie „Oben“ oder „Alles steht Kopf“. Und auf Romantiker, die schon immer wussten, dass sich Gegensätze anziehen.