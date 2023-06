Filmkritik Bis ans Ende der Nacht: Ein Spiel mit Identitäten und Täuschungen

In Christoph Hochhäuslers Krimimelodram „Bis ans Ende der Nacht“ verstrickt sich ein Paar in Widersprüche.

Eine leerstehende Wohnung wird eingerichtet. Wände gestrichen, Regale aufgebaut, Möbel arrangiert, Lampen aufgehängt. Im Zeitraffer huschen schemenhaft Handwerker durchs Bild, während Heidi Brühls Schlager „Eine Liebe so wie du“ erklingt. Was hier entsteht, in den ersten Momenten des Krimimelodrams „Bis ans Ende der Nacht“, ist eine Kulisse für das Theater, das der verdeckte Ermittler Robert (Timocin Ziegler) und die ihm zur Seite gestellte Leni (Thea Ehre) gleich aufführen werden, um sich in dieser Wohnung möglichst authentisch als Paar auszugeben. Und zugleich verweist dieser Filmanfang auf die Täuschungsmanöver und das Fiktionale dieses Thrillers selbst, in dem Christoph Hochhäusler mit den Konventionen des Genres spielt, das er dabei todernst nimmt.

Leni betritt diese fertige Wohnung als erste. Sie kommt frisch aus dem Gefängnis, auf Bewährung, weil sie sich auf einen Deal mit der Staatsgewalt eingelassen hat. Sie soll die Freundin von Robert spielen, dem ehemaligen Koch mit der abgerissenen Lederjacke und den zotteligen Haaren, dem man seinen neuen Job als Polizist auch auf den zweiten Blick nicht ansieht. Robert und sein Team wollen einem Drogenhändler das Handwerk legen, den Leni aus ihrer Vergangenheit kennt und zu dem sie Robert Zugang verschaffen soll. Der Clubbesitzer Victor (Michael Sideris) betreibt hinter der bürgerlichen Fassade im Internet einen höchst lukrativen Handel mit illegalen Substanzen, nachzuweisen war ihm bislang nichts. Mithilfe Lenis könnte sich das nun ändern.

Victor erkennt sie zunächst nicht. Denn Leni hieß früher Lennart, ihre Transition zur Frau finanzierte sie sich mit Dealen. Und wurde erwischt. Nun also tun Robert und sie so, als seien sie zusammen. Dabei waren sie vor der Haft tatsächlich mal ein Paar. Damals, als Leni noch Lennart war. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Der schwule Robert verabscheut, was aus seinem Ex-Lover geworden ist und macht aus seinem Ekel keinen Hehl, behandelt sie schlecht. Für Leni wiederum steht viel auf dem Spiel. Nur wenn die verdeckte Ermittlung zum Erfolg führt und das Drogennetzwerk trockengelegt werden kann, muss sie ihre restliche Haftstrafe nicht absitzen, kann sie endlich ein freier Mensch sein.

Immer wieder werden falsche Fährten in moralische Grauzonen gelegt

„Bis ans Ende der Nacht“ ist Hochhäuslers erster Spielfilm seit neun Jahren. 2014 hatte der Berliner Regisseur mit dem Medienthriller „Die Lügen der Sieger“ zuletzt sein Faible für Genre bewiesen, danach von 2017 bis 2021 als Dozent an der Filmhochschule DFFB am Potsdamer Platz als Dozent gearbeitet. Mit gängigen Fernsehkrimis hat sein neues Werk wenig zu tun. Hochhäusler spielt gekonnt mit Identitäten und Täuschungen, legt immer wieder falsche Fährten in moralische Grauzonen. Die Figuren sind allesamt widersprüchlich, spielen Rollen, oft so irritierend echt, dass sie sich selbst nicht mehr erkennen. Falsch im falschen Leben, wenn da nicht doch ganz wahrhaftige Gefühle dazwischenkämen.

Der Film ist selbst so schillerndes Gebilde, das sein Publikum immer wieder auf falsche Fährten führt und Erwartungen unterwandert. Basierend auf dem Drehbuch von Florian Plumeyer nutzt Hochhäusler Versatzstücke aus Thriller und Filmnoir, interpretiert sie neu und hinterfragt damit Konventionen und Geschlechterrollen. Melodramatisch und kühl distanziert zugleich verstrickt er seine Figuren in ein Geflecht aus Loyalität und Verrat, unkontrollierbarer Sehnsucht und eiskalter Berechnung. Das wird vor allem im letzten Drittel zunehmend undurchschaubar und verirrt sich auch fürs Publikum nicht immer ganz nachvollziehbar in so manch dunkle Sackgasse, kriegt aber am Ende trotzt aller Hakenschläge doch noch die Kurve. Zu einem Finale, das die alte Welt auf den Kopf stellt.

Kameramann Reinhold Vorschneider findet für diese Kaleidoskop berückend schöne Bilder, immer wieder doppeln sich Figuren in Spiegeln oder sind durch Fensterscheiben verzerrt als Schemen sichtbar. Auch Frankfurt als meist nächtlicher Schauplatz ist in vielen Einstellungen nicht offensichtlich, sondern durch wenig bekannte Orte präsent. Die Gratwanderung zwischen ausgestellter Künstlichkeit und echten Emotionen wird auf der Tonspur verstärkt, den Bildern gegenwärtiger Urbanität stellt der Film alte Schlager entgegen, von Hildegard Knef, Zarah Leander und anderen.

Der Film hatte im Februar Premiere im Wettbewerb der Berlinale

In einer Szene sitzt Leni auf dem Boden im Wohnzimmer und singt selbst ein Song von Ester und Abi Ofarim. „Schönes Mädchen ist ach so traurig, schönes Mädchen hat das Herz so schwer“, vielleicht auch als Antwort auf Heidi Brühls Lied zu Beginn, in dem sie klagte: „ein Typ wie du hat für Liebe keinen Sinn, du trittst mit Füßen sie“. Leni mag verletzt sein, aber sie hat auch einen unbedingten Willen, ganz als sie selbst zu leben. Den falschen Körper hat sie hinter sich gelassen, nun ist es auch an der Zeit für die Männer, die ihr weh taten, aus ihrem Leben zu verschwinden.

Premiere feierte der Film im Februar auf der Berlinale, wo er im Wettbewerb lief. Am Ende wurde die österreichische Schauspielerin Thea Ehre, die wie ihre Figur selbst trans ist, mit dem Silbernen Bären als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Noch so eine Täuschung, denn die 23-Jährige ist als Leni der strahlende Stern in Hochhäuslers vertracktem Vexierspiel.