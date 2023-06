Bettina Wegner bevorzugt Songs mit politischer Strahlkraft

Eine dezente Geste genügt, damit Karsten Troyke die Bühne verlässt. Ihre größten Hit will Bettina Wegner nämlich solo performen. Früher mal hätte sie sich selbst auf der Gitarre begleitet. Aber seit einer Hand-OP kann sie das Instrument nicht mehr spielen. Also singt sie „Sind so kleine Hände“ a cappella und gibt dem Lied, das auch schon von der großen Joan Baez gecovert wurde, so eine Dringlichkeit, der man sich schwerlich entziehen kann.

Eigentlich hat Bettina Wegner bereits letzten November mit Karsten Troyke das „Konzert zum 75ten“ in der Distel zelebriert. Wegen der großen Nachfrage wurden gleich zwei Zusatzkonzerte angesetzt. Beim ersten Termin, dem noch ein weiterer im Oktober folgt, wurden die Berliner Liedermacherin und der Sänger-Schauspieler nun heftig umjubelt. Begleitet wurden sie dabei vom Leipziger Gitarristen Jens-Peter Kruse, besser bekannt unter seinem Künstlernamen El Alemán.

Aufgeregt seien sie alle, schickt Bettina Wegner im wollweißen Kleid zu roten Strümpfen vorweg. Und kommentiert den frenetischen Empfang der Fans mit dem ihr eigenen trockenen Humor: „Klatschen Sie mal nicht für alles vorweg. Man weiß ja nicht, was noch passiert. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste.“ Bei den ersten Takten merkt man ihr das Lampenfieber tatsächlich noch an. Aber dann fängt sich ihre Stimme und sie lässt ihr kräftiges Vibrato im Wechsel mit Karsten Troykes gefühlig rauem Gesang funkeln.

Als junge Musikerin wurde Bettina Wegner bespitzelt, verhaftet und inhaftiert

Die künstlerischen Anfänge der beiden Künstler liegen in der DDR. Bettina Wegner wurde allerdings in Lichterfelde geboren, bevor ihre Eltern, überzeugte Kommunisten, in den Ostteil der geteilten Stadt übersiedelten. In der DDR jedoch wurde sie als junge Musikerin wegen angeblicher „staatsfeindlicher Hetze“ bespitzelt, verhaftet, verurteilt und inhaftiert. Später faktisch mit einem Auftrittsverbot belegt. Im Westen wurde sie Ende der Siebziger immer bekannter. Schließlich als unbequeme DDR-Bürgerin 1983 ausgebürgert. Seitdem lebt die Mutter dreier Söhne in Frohnau.

Seit Anfang der Neunziger arbeiten Bettina Wegner und Karsten Troyke regelmäßig miteinander. Zwei Musiker, die dem politischen Liedermachertum verpflichtet sind. Was heutzutage ein wenig aus der Zeit gefallen scheint, aber nichtsdestotrotz beklemmend aktuell ist. Etwa, wenn Bettina Wegner ihr Wunschlied „Wenn alle Menschen dieser Erde“ anstimmt. Wohlwissend, dass dieser Friedens- und Freiheitssong in ihrem Leben Utopie bleiben wird. Wobei sie treffend anmerkt: „Wenn wir unsere Träume und Wünsche aufgeben, sind wir wirklich verloren.“

Karsten Troyke wird noch expliziter und fordert musikalisch „Free Julian Assange“ im Titel „Alle Karten auf den Tisch, anders geht es nicht“. Vor allem aber berührt er durch seine jiddischen Lieder wie „Dus Gezang Fin Mayn Harts“, einer berückenden Melodie über den Gesang des Herzens. Darum und um die Liebe geht es natürlich auch. Bettina Wegner erzählt, je älter sie geworden sei, desto mehr Liebeslieder habe sie geschrieben, obwohl es mit der Liebe bei ihr nie richtig geklappt habe. „Und dementsprechend klingen sie. Vielleicht auch deshalb bevorzugt sie Songs mit politischer Strahlkraft. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges. Wie ihre deutsche Version von Donovans „Universal Soldier“. Eine Antikriegshymne, die bewegt.