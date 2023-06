Wie gehen Jugendliche mit der Klimakrise um? Kirsten Fuchs findet in ihrem Stück „Der Bus brennt“ am Grips Theater Antworten darauf.

So könnte die Zukunft einer Spezies aussehen. Nachdem schon beim Einlass eine als Kuh kostümierte DJane für gute Musik gesorgt hat, kommt ein lässiges Duo der Wiederkäuer auf die Bühne des Grips-Theaters am Hansaplatz getanzt. Kostümbildnerin Lan Anh Pham hat für Regine Seidler und Daniel Pohlen futuristische Kuh-Helme entworfen, sie sehen ein bisschen aus wie Daft Punk und sind auch vergleichbar cool.

Es ist das Jahr 2034. Die Klimakatastrophe ist kein Drohszenario mehr, sondern Realität – und darin sind die beiden Rindviecher eben „muhtiert“, wie sie selbst kalauern: „Wir können jetzt reden, weil die Natur wahrscheinlich gedacht hat, dass dieser Entwicklungssprung gut ist, damit wir mit den Menschen reden können und ihnen mal sagen können, dass das so echt nicht weitergeht, wie sie alles so zumüllen....und ausrotten“, sagt Kuh 1.

Von den Menschen werden aber in diesem sehenswerten und mit viel Liebe inszenierten Stück, geschrieben von Grips-Stammautorin Kirsten Fuchs und inszeniert von Robert Neumann, nur diejenigen zu sehen sein, die an der Lage ebenso wenig schuld sind wie die Kühe: Jugendliche nämlich. Wie gehen sie mit der sichtbaren Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen um? Und was geschieht mit den ganzen anderen Sorgen, die man beim Start ins Leben so hat? Welche Spielräume gibt es zwischen Klimaaktivismus und Klimalethargie?

Das Wetter ist im Jahr 2034 ziemlich unberechenbar.

Foto: fotojournalist david baltzer / bildbuehne.de

Darauf gibt es viele Antworten, die man im Lauf des Abends kennenlernen kann – verkörpert von Letah (Eike N. A. Onyambu), F. P. (Regine Seidler), Hann (Marius Lamprecht), Tessifred (Lisa Klabunde) und Zündi (Daniel Pohlen), alle zwischen 13 und 15 Jahre alt. Sie treffen sich morgens an einer Bushaltestelle irgendwo in der Provinz. Es ist kurz vor den Schulferien, und alle haben selbstgebastelte Globen dabei, für die sie noch einmal benotet werden sollen. Aber da gibt es ein Problem, das auch dem Stück den Titel gibt: Der Bus brennt.

Der Bus ist ein putziges, autonomes Fahrzeug, aus dessen Radkasten aber leider Rauch aufsteigt und dessen Sprachmodul zunehmend Schwachsinn von sich gibt. Das ist den Schülerinnen und Schülern zu heikel, sie wollen ja pünktlich zum Unterricht erscheinen. Leider verweigert auch der Zweitbus mit Verweis auf die Existenz eines Erstbusses den Transport. Was also tun, wo es noch nicht einmal Handyempfang gibt in diesem Kaff? Da bleiben nur ein paar mehr oder weniger unsanfte Zusammenstöße mit der Natur – mit den aggressiven Bienen zum Beispiel, deren Stiche ganz schön weh tun können. Oder mit dem heraufziehenden Sturm, der dem Projekt Busfahrt endgültig den Garaus macht.

Kirsten Fuchs und Robert Neumann haben gemeinsam Berliner Oberschulklassen besucht, um über die Klimakrise zu sprechen. Das Thema war zwar allen Schülerinnen und Schülern gegenwärtig, aber nur fünf Prozent von ihnen engagierten sich tatsächlich dagegen. „Doch als wir fragten, wer sich um die Zukunft sorgt oder wen die Klimakatastrophe ängstigt, melden sich immer gefühlt 90 Prozent“, sagt Robert Neumann.

Das Stück bildet diese Ambivalenz ab und zeigt viel Feingefühl für die Alltagsrealität junger Menschen, ist dabei aber auch mit viel Witz gesegnet. Dafür gab es bei der Premiere euphorischen Applaus.