Horst Felix Palmer lebt in einem Museum für Projektoren

„Mein Schlafzimmer“, scherzt Horst Felix Palmer beim Gang durch seine Wohnung, die knapp zur Hälfte sein felix-AudioVision-Studio beherbergt. Dutzende Kodak Ektapro und andere Dia- Projektoren stapeln sich in Regalen, außerdem Transportkisten voller Zubehör. In der Mitte des Raumes steht eine ganze Wand von Projektoren, zehn davon untereinander verbunden. Sie werden per Computer-Programm gesteuert. Blickfänger sind zwei riesige Götschmann-Projektoren für 6 x 7 cm-Großbild-Format Diapositive. Alle Objektive sind auf eine große Leinwand gerichtet.

„So kann ich interessierten Künstlern und Medien-Kunden zeigen, wie aus programmgesteuerten Dia-Serien eine bewegte Überblend-Dia-Schau entsteht“, erklärt der 77-Jährige. Er trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Wohnen darf nicht länger Ware sein!“. Seit zwei Jahren wehrt er sich gegen eine ihn existenziell bedrohende Eigenbedarfskündigung.

Eigentlich wollte Horst Felix Palmer Medienpädagoge werden. Stattdessen absolvierte er in Mannheim eine Lehre als Industriekaufmann, bevor er 1968 zur Bundeswehr eingezogen wurde. Immer dabei war eine Minox Kleinbildkamera. „Ich wollte kreativ arbeiten, das mit dem Industriekaufmann war nichts auf Dauer“, erzählt er. West-Berlin wirkte magnetisch, über den zweiten Bildungsweg kam er zum Studium an der Akademie für Grafik, Druck und Werbung, heute Teil des Fachbereichs Visuelle Kommunikation der Universität der Künste Berlin. Es folgte ein Studium der Publizistik, Soziologie und Politologie an der Freien Universität Berlin. „Das war aber alles sehr theoretisch“, berichtet Palmer.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturleben

Horst Felix Palmer mit der Großformat-Kamera.

Foto: Franz Michael Rohm

Deshalb belegte er Fotografiekurse an der Fotowerkstatt der Volkshochschule Kreuzberg, lernte Straßenfotografie in Schwarz-Weiß-Aufnahmen, engagierte sich in den 1970er-Jahren parallel zum Studium in der Schöneberger medienoperative berlin. Später produzierte er im Team der Werkstatt für Interkulturelle Medienarbeit in der Crellestraße vorwiegend Video-Dokumentationen im Schöneberger Sanierungsgebiet. 1992 machte sich Palmer mit seinem felix-Audio Vision-Studio in der Crellestraße selbstständig.

Er hatte „einen Narren an audiovisuellen Dia-Schauen gefressen“. Die Magie der auf große oder gar Fassaden-Wände projizierten Diapanoramen nahm ihn gefangen. Allerdings in Abwendung von den bis dato traditionellen Dia-Schauen „stundenlanger Urlaubsbilder-Abende mit Mutti vor dem neuen Auto“. Vielmehr ging es um künstlerische Formen der Präsentation mit mehreren miteinander verbundenen Projektoren. Als Anfang der 1990er-Jahre der digitale Tsunami am Horizont auftauchte, entschied er sich bewusst für die Beibehaltung analoger Dia-Technik. Er kaufte zahlreiche von Kodak neu konzipierte professionelle Ektapro- Diaprojektoren mit dem bewährten runden Carousel-Magazin plus digitale audiovisueller Steuertechnologie.

Auch interessant:Arsenal und Kinemathek – Zum 60. für den Umzug rüsten

Zehn verbundene Kleinbildprojektoren und zwei 6x7cm-Projektoren.

Foto: Franz Michael Rohm

Einer der ersten Projektionsaufträge war 1993 die audiovisuelle Dia-Installation des brasilianischen Fotografen Miguel Rio Branco für die weltweite „Klima Global“-Ausstellung „Arte Amazonas“ in der Staatlichen Kunsthalle Berlin an der Budapester Straße. In den folgenden 30 Jahren gab es Dia-Installationen für zahlreiche deutsche und internationale Kunst- und Kulturzentren, Hochschulen, Galerien, Museen, Film- und Fernsehen, mit Künstlern wie Simon Starling und Veranstaltern wie dem Haus der Kulturen der Welt und der Akademie der Künste.

Allerdings sank die Nachfrage nach Dia-Produktionen mit zunehmender medialer Digitalisierung permanent. Zu groß wurde die Begeisterung von Ausstellungskuratoren für digitale Beamer und Bewegtbilder. Nur selten war es umgekehrt, wie bei der Produktion des Films „The Monuments Men“ von und mit George Clooney (2014).

Lesen Sie auch:Artikel von Morgenpost-Redakteur Peter Zander

Ein Historischer DIa-Projektor und eine Großbildkamera.

Foto: Franz Michael RohM

Dabei geht es um eine Militär-Sondereinheit, die Meisterwerke der Kunst aus den Händen der Nazis befreien und vor der Zerstörung retten konnte. „Der Art-Director bestand darauf, die historischen Dia-Aufnahmen auch im Film als analoge Diapositive zu zeigen. Die haben einfach eine authentische Körnung. So kam ich ins Spiel“, erzählt Palmer.

Zu seinen treuen Kunden zählen in Berlin weiterhin Galerien, das Haus der Kulturen der Welt, die nGbK, bezirkliche Kunstämter, der Charlottenburger Buchhändlerkeller und weitere Kulturschaffende. Als einer der letzten Autoren und Produzenten von Dia- AudioVisionen fand Palmer vor der Corona-Pandemie vermehrt europäische Auftraggeber.

Horst Felix Palmer hat auch eine Laterna Magica

Ansonsten pflegt er seine Sammlung mit historischen Dia-Projektoren wie einen über 100 Jahre alten, öllampenbetriebenen Laterna-Magica-Projektor der Firma A. W. Camace aus London. Per Rückprojektion auf sein im 2:3-Kleinbildformat gefertigtes Aquarium zeigt er thematisch wechselnde „AquaVisionen – Projektionen zu Wasser“.

Einen Teil seiner Einnahmen machen Projektoren-Verleih und Fachberatung aus. Regelmäßig zeigt Palmer öffentlich Beispiele seiner Lichtkunst bei den jährlich im Herbst stattfindenden Friedenauer KulTour-Rundgängen.