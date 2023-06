„Rohkunstbau“: Die Kunst regiert ein altes Schloss

Die erste Ausstellung 1994 hieß Rohkunstbau, weil sie in einem DDR-Rohbau in Großleuten bei Lübben stattfand. Das war die Zeit, als der Kontrast nicht groß genug sein konnte. Vom Rohbau übersiedelte man in leerstehende Schlösser, bis sie renoviert und verkauft wurden. Da erstaunt es umso mehr, dass ein großartiges Schloss, wie das von Altdöbern nur teilweise renoviert wurde. Was wiederum seit letztem Jahr ein Glücksfall für die Rohkunstbau ist. Die Adaption war etwas holprig, viele Sicherheits- und Denkmalbestimmungen mussten eingehalten werden.

Dieses Jahr kann man auf die Erfahrungen aufbauen, das bringt Ruhe ins Konzept und mehr Konzentration auf die Kunst und das heurige Thema, die Beschwörungsformel „Endlich Friede!“. Die Kuratorin Heike Fuhlbrügge, die 28. Rohkunstbau ist für sie die vierte, hat Positionen von 14 internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammengetragen und über die Säle des Barockschlosses verteilt.

Lesen Sie auch: Neuigkeiten und Hintergründe aus dem Berliner Kulturbetrieb

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schloss und Park Altdöbern.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Der Knaller ist gleich neben der Eingangshalle rechts im Holländischen Zimmer: Ein Kabelkasten aus der Köpenicker Straße in Berlin, den der Streetart-Künstler Banksy auf seiner Deutschland-Tour 2003/04 besprüht hat (Titelbild dieser Ausgabe). An den Wänden ländliche Idyllen, auf dem Kasten die berühmten Ratten mit Regenschirm und Peacezeichen. Wenn man so will eine Metapher für das, was wir demnächst brauchen: sauberen Strom, gute Verkabelung, ein wenig Regen und Frieden.

Ob das gelingen wird? Fragen wir „The Fate“ – ein Gemeinschaftsprojekt der beiden routinierten US-Konzeptartisten Alan McCollum und Mat Mullican. Das Publikum wird ermutigt, Fragen zu stellen und das Schicksal zu würfeln. Antworten liefern Symbole auf den Würfeln.

Auch interessant: „Dieses Museum ist ein Wagnis“

Andrea Bowers: Protect Kids Not Guns (2018).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Es ist eines von drei partizipativen Kunstwerken der Ausstellung. Das zweite im Atrium ist eine Installation von Mariechen Danz (geboren 1980 in Irland). Ein ausgeweideter und durchlöcherter Körper, präsentiert auf einem Katafalk. Hier wird das Publikum aufgefordert, seine Sorgen auf Papier festzuhalten, einzurollen und durch die Löcher zu schieben. Die Künstlerin wird in einem „reinigenden Akt“ diese Röllchen am Ende der Schau verbrennen.

Die dritte Mitmacharbeit stammt von der jungen dänischen Künstlerin Bertram von Undall. Betritt man das Hinterzimmer, wird klar, was „teilsaniert“ bedeutet. Ziegelwände und rohe Holzdielen statt historischer Malerei und Holztäfelung. Dafür ist von Undalls Computerspiel ganz frisch von 2023. Es geht um das Gefangenendilemma, ein beliebtes Spiel aus der Spieltheorie. Wie schaden wir uns und den anderen und wie helfen wir uns gegenseitig?

Auch interessant: Der Hamburger Bahnhof öffnet sich für die gesamte Stadt

Olena Pronkina aus der Serie Dew in the Sun (2022).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Sorge ist ein Kippbegriff zwischen einem Gefühl der Angst und der Fürsorge. Der Untertitel der Ausstellung „Die Sorge um uns und die anderen“ balanciert auf diesem Grad. So wie die zarten Tonköpfe von Olena Pronkina. Die 1988 geborene Künstlerin aus Kiew ist vor dem Krieg nach Berlin geflüchtet. Die Weißrussin Rufina Laslowa ist mit ihren berühmten Stickbildern vertreten, beide treibt die Sorge um ihr Land. Der kanadische Altmeister AA Bronson wiederum umsorgt den „Verlorenen Sohn“ in einem großformatigen Leuchtkasten. Ob es Versöhnung geben kann nach dem Krieg?