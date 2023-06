17. Juni 1953: „Dieselben Panzer, die Berlin befreit hatten“

Berlin. Vor 70 Jahren protestierten rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und der DDR gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Hanno Hochmuth, Wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Volksaufstand, seiner gewaltsamen Niederschlagung und seiner Rezeption.

Herr Hochmuth, welche Rolle spielt der 17. Juni noch im historischen Gedächtnis?

Hanno Hochmuth: Ich glaube, da muss man zwischen dem historischen Gedächtnis und der historischen Forschung unterscheiden. Im historischen Gedächtnis hat der 17. Juni noch immer eine große Bedeutung. Unsere Gedenkkultur ist sehr auf Jahrestage fixiert. Deshalb rückt der 70. Jahrestag in den Blick, aber das ist es nicht allein. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und des Versuches, Straßen und Städte in der Ukraine mit Panzern einzunehmen, dieser 17. Juni auf besondere Weise noch einmal neu gesehen wird. Das ist natürlich ambivalent, weil der 17. Juni 1953 sehr stark mit dem Kriegsende 1945 verwoben ist. An diesem Tag fuhren zum Teil dieselben Panzer auf, die acht Jahre zuvor noch Berlin befreit hatten. Aber diese Befreier von 1945 treten 1953 nicht mehr als Befreier auf. Und die Nach-Nach-Nachfolger von 1945 sind heute die Aggressoren in der Ukraine. Das macht diesen Tag auch in der Gedenkkultur zu einem besonderen Tag.

Und in der Forschung?

Man kann sagen, dass die Forschung zum 17. Juni verschiedene Stadien durchlaufen hat. Schon unmittelbar nach dem Ereignis gab es Publikationen im Westen, also zu Zeiten des Kalten Krieges selbst. Dann, mit dem Ende des Ostblocks und der Öffnung der Archive der DDR, gab es zunächst eine Fokussierung auf den 17. Juni in Ost-Berlin. Die Perspektive weitete sich, indem auch West-Berlin berücksichtigt wurde, weil es sich ja auch um ein gesamtstädtisches Ereignis handelte. In einem weiteren Schritt wurde der Aufstand als Phänomen erforscht, das in der gesamten DDR an 250 Orten stattfand. Schließlich wurde der 17. Juni in einen Kontext gesetzt mit anderen Aufständen im Ostblock, mit Ungarn 1956, mit Prag 1968 und in gewisser Hinsicht auch mit Polen 1979/80. Der Fokus hat sich also schrittweise erweitert.

Inwiefern war der 17. Juni ein gesamtstädtisches Ereignis in Berlin?

Die Bauarbeiter in der gesamten Stadt waren bestens darüber informiert, was auf den anderen Baustellen passierte. Die konnten 1953 auch noch im Westen oder im Osten arbeiten. Nur wenige Tage vor dem 17. Juni streikten in West-Berlin die Stuckateure und wurden darin von der SED unterstützt (siehe Artikel unten, d. Red.), woraufhin sich das Mittel des Arbeitsprotestes namens Streik gegen die SED selbst wendete.

Es gab enorm viel Bewegung in der Stadt.

Die Arbeiter haben sich am 17. Juni frühmorgens am Strausberger Platz getroffen und mussten da erst einmal hinkommen. Das war nicht so einfach, weil die SED den Nahverkehr vorsorglich eingestellt hatte. Also lief man zu Fuß. Das taten dann die Angehörigen von Großbetrieben im Bezirk Potsdam, wie zum Beispiel die Stahlarbeiter von Hennigsdorf. Das waren mehrere tausend, die von Hennigsdorf nach Berlin-Mitte marschierten. Dafür mussten sie aber durch den französischen Sektor, durch West-Berlin. Sie kamen über die Chausseestraße rein nach Ost-Berlin. Sie liefen also durch den Westen.

Den Höhepunkt erreichte der Aufstand an der Ost-West-Demarkationslinie.

Der Showdown fand an der Leipziger Straße / Ecke Wilhelmstraße statt, vor dem Haus der Ministerien. Da fuhren die Panzer auf. Und die Protestierenden zogen sich immer wieder über die Demarkationslinie am Potsdamer Platz nach West-Berlin zurück, um dann immer wieder einzeln vorzustoßen und die Panzer anzugreifen. An dieser Stelle pendelte es im Kampfgeschehen direkt zwischen Ost- und West-Berlin hin und her.

Welche Rolle spielte der RIAS?

Das ist sehr differenziert zu betrachten. In der DDR-Propaganda war der 17. Juni ein faschistischer Putsch, der von NATO-Provokateuren geplant und durchgeführt wurde. Das war er natürlich nicht. Aber der 17. Juni ist andererseits ohne die Rolle des RIAS auch schwer zu erklären. Der RIAS stellte das Maß an Öffentlichkeit her, das es in der stillgelegten Presseöffentlichkeit der DDR nicht mehr gab. Nur durch den RIAS konnten die Arbeiter vor allem auch in den anderen Städten überhaupt erfahren, dass es einen Aufruf zum Generalstreik gab und dass man sich um 7 Uhr treffen sollte. Das ist das eine. Das andere: Die amerikanischen Presseoffiziere achteten sehr stark darauf, dass vom RIAS die Lage nicht unnötig angeheizt wurde. Es wurde relativ zurückhaltend berichtet, weil die ohnehin angespannte Situation in Berlin nicht völlig aus dem Ruder laufen sollte.

Führt eine direkte Linie vom 17. Juni 1953 zum 9. November 1989?

Ja und nein. Weil es den 17. Juni 1953 gegeben hatte, tat die SED alles, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Und die Maßnahmen, die die SED ergriff, damit sich das nicht wiederholt, haben dazu beigetragen, dass die DDR bis 1989 existiert hat. Sie haben systematisch alle Freiheiten unterdrückt, haben vermieden, dass bei den Wahlen irgendetwas entschieden werden konnte. Sie haben die Stasi massiv ausgebaut nach ihrem Versagen 1953. Sie haben aber auch später durch Honecker mit seiner berühmten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Prinzip eine Bestechungskampagne für die ostdeutsche Bevölkerung gefahren, um sie mit Konsumangeboten ruhig zu stellen. Man kann eigentlich die These aufstellen, dass der gesamte Verlauf der DDR-Geschichte nicht ohne die Ur-Erfahrung des Kontrollverlusts am 17. Juni zu erklären ist, dass aber viele von diesen Maßnahmen auch zur Stabilität des Regimes beigetragen haben.

Derzeit werden zwei Bücher breit diskutiert. Dirk Oschmanns „Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung?“ und Katja Hoyers „Diesseits der Mauer“. Oschmann und Hoyer haben beide ostdeutsche Wurzeln und plädieren für neue Perspektiven auf die DDR und die Transformationsphase nach der Wiedervereinigung. Erleben wir derzeit die Revision eines Geschichtsbildes?

Als Historiker neigt man immer dazu, zu sagen: Das hat es alles schon gegeben. Und solche Debatten über die DDR und ihren Diktaturcharakter, aber auch über die Transformationszeit danach sind tatsächlich nicht völlig neu. Aber bemerkenswert ist doch, mit welcher großen öffentlichen Aufmerksamkeit diese Debatte jetzt geführt wird, wie diese Bücher wahrgenommen werden.

Historiker Hanno Hochmuth.

Foto: Joerg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Dirk Oschmann formuliert die These, es habe nach 1990 eine Kolonisierung des Ostens durch den Westen gegeben.

Diese These stößt auf viel Resonanz, positive wie negative. Diese Vehemenz ist neu und bemerkenswert. Sie erklärt sich vielleicht aus einer Kernfrage des politischen Diskurses: Wie erklären wir die Unterschiede im Osten, die es heute noch gibt, 30 Jahre nach der Einheit, vor allem im Hinblick auf die Zivilgesellschaft und die politische Kultur? Das muss politisch interessierte Menschen gerade aufgrund der Wahlergebnisse der AfD umtreiben. Deswegen haben alle Debattenbeiträge, die das irgendwie erklären möchten, hohe Relevanz. Die Antwort von Oschmann lautet ja nicht, dass alles schon in der DDR angelegt war oder es eine zivilgesellschaftliche Schwäche von 1933 bis 1989 gegeben habe, sondern dass auch der Prozess der deutschen Einheit und die Übernahme aller politischen, sozialen, kulturellen Normen aus dem Westen zu einer Entfremdung von der eigenen Gesellschaft geführt und die ostdeutsche Zivilgesellschaft geschwächt habe. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt.

Welchen?

Die Frage nach Repräsentationsgerechtigkeit wird in vielen gesellschaftlichen Lagerungen viel vehementer diskutiert als früher. Das hat sehr viel mit der postkolonialen Debatte zu tun, die einfordert, es müsse jetzt Schluss damit sein, dass immer nur Weiße über Afrikaner reden. Wenn wir es mit der Dekolonisierung ernst meinen, müssen wir auch sagen, dass Afrikaner ihre Geschichte selbst erzählen müssen und das eigene Geschichtsbild prägen können. Diese Position in der postkolonialen Debatte entfaltet inzwischen auch für die ostdeutsche Debatte große Kraft, wenn dezidiert ostdeutsche Stimmen gefordert werden. Kritiker sagen, man könne das gar nicht vergleichen – aber die Perspektive wird übertragen. Es gibt eine Renaissance des Kolonialismusbegriffes, der auf ganz verschiedene Machtgefälle angewendet wird. Ich sehe drei Linien, die miteinander in Konkurrenz stehen: Das erste und wichtigste ist der Nord-Süd-Gegensatz zwischen den alten Kolonialmächten und dem Globalen Süden. Zweitens kann man auch den Ukraine-Krieg als Kolonialkrieg interpretieren, also als den Versuch eines alten Imperiums, eine alte Kolonie zurückzuerobern. Das wird in der Ukraine und in anderen Teilen Osteuropas durchaus aus einer kolonialen Perspektive betrachtet. Und eine dritte Dimension, viel harmloser und weniger gewalttätig natürlich: In Teilen Ostdeutschlands wird die komplette Besetzung aller signifikanten Posten in Wissenschaft, in Wirtschaft und Politik mit Ausnahme von Angela Merkel als Kolonisierung wahrgenommen. Es gibt verschiedene Zuschreibungen von kolonialen Strukturen, die teils miteinander im Widerspruch stehen, die aber dadurch miteinander verbunden sind, dass die Welt als kolonisiert verstanden wird.

Und Katja Hoyers Buch „Diesseits der Mauer“?

Bücher, die die DDR nicht nur aus der Diktatur, sondern auch aus dem Alltag erklären wollen, sind auch schon früher sehr kontrovers diskutiert worden, weil sie stark an einem Paradigma rüttelten, dass die DDR vor allem aus ihrem totalitären Machtanspruch heraus zu verstehen und zu bewerten sei. An Hoyer wird kritisiert, sie habe signifikante Teile der bisherigen DDR-Forschung nicht zur Kenntnis genommen. Dann hat es auch etwas damit zu tun, dass Hoyers Buch über die Bande einer britischen Publikation hierhergekommen ist, also jemand von außen in das Spiel reinregiert, der nicht zum eingespielten Geschichts- und Aufarbeitungszirkus gehört. Mitunter wird auch sehr persönlich argumentiert, und zwar von beiden Seiten. Katja Hoyer beansprucht für sich, aufgrund ihrer ostdeutschen Herkunft eine neue Perspektive entwickeln zu können und damit eine legitimere Sprecherinnenposition zu haben. Kritiker werden aber auch nicht müde zu betonen, dass sie aus einer privilegierten Familie stammt und ihr Vater NVA-Offizier war. Diese Debatten haben in der Bewertung von Literatur eigentlich nichts zu suchen. Es müsste allein das wissenschaftliche Argument zählen, aber das verschiebt sich gerade. Die Position der Autorin spielt eine immer größere Rolle.